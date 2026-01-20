Трусова хочет вернуться в следующем сезоне, победы Медведева и Мирры, «Ман Сити» купил Гехи, Джон Джон едет в «Зенит», Марокко подаст жалобу в ФИФА, драка Бобровского и другие новости

1. Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) планирует вернуться к соревнованиям в следующем сезоне. Ее тренером станет Тутберидзе, сообщает РИА Новости.

2. Australian Open. Даниил Медведев обыграл Йеспера де Йонга, Андрей Рублев прошел Маттео Арнальди. Новак Джокович победил Педро Мартинеса и стал первым, кто выиграл на трех «Больших шлемах» минимум по 100 матчей .

В женской сетке Мирра Андреева повесила баранку Донне Векич, Диана Шнайдер победила Барбору Крейчикову, Оксана Селехметьева – Эллу Зайдель, а вот Анастасия Захарова уступила Джессике Пегуле.

3. «Ман Сити» купил Марка Гехи у «Кристал Пэлас» за 20 млн евро и бонусы. Контракт с защитником – до лета 2031-го.

4. В FONBET КХЛ «Динамо» Москва обыграло «Северсталь», «Динамо» Минск победило СКА, «Локомотив» проиграл «Торпедо», «Металлург» одолел «Амур», «Адмирал» уступил «Ак Барсу».

5. Матео Кассьерра переходит из «Зенита» в «Атлетико Минейро». Форвард отправится в Бразилию во вторник, пишет Пипе Сьерра.

В свою очередь, Джон Джон отправится в Россию для прохождения медосмотра в «Зените». Хавбека «Брагантино» купят за 18,5+1,5 млн евро, 20% суммы получит «Палмейрас».

6. Юниорские сборные России по керлингу допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном . Лыжник Денисов и горнолыжницы Исраилова и Гирина получили нейтральный статус FIS.

7. ФИФА не изменила позиции относительно вручения премии мира Трампу, хотя, по данным The Guardian, некоторые чиновники ФИФА испытывают «глубокое чувство стыда» из-за вручения награды.

8. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Торонто» (6:3), Тарасенко набрал 2+1 , Капризов – 0+2 , Тренин отметился 9 силовыми приемами . «Флорида» уступила «Сан-Хосе» (1:4), Бобровский впервые за карьеру в лиге подрался – со своим визави Недельковичем, Чернышов набрал 0+2 . «Колорадо» был сильнее «Вашингтона» (5:2), Овечкин вновь не забил, но отметился ассистом . «Рейнджерс» проиграли «Анахайму» (3:5), несмотря на 1+1 от Панарина. Все результаты дня – здесь .

9. «Барселона» сыграет с выбившим «Реал» «Альбасете» в 1/4 финала Кубка Испании , «Атлетико» – с «Бетисом», «Сосьедад» – с «Алавесом», «Валенсия» – с «Атлетиком».

10. Россия опустилась на 36-е место в рейтинге сборных ФИФА. Испания лидирует, Аргентина – 2-я, Англия – 4-я, Бразилия – 5-я, Марокко – 8-е, Сенегал – 12-й.

11. НБА. 30 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Кливленд», 19+11 от Карри помогли «Голден Стэйт» крупно обыграть «Майами» и другие результаты .

12. Команда «Хаас» презентовала ливрею для сезона-2026.

13. НБА провела переговоры с «Ман Сити» и «МЮ» по поводу европейского проекта. Английские гранды не собираются в нем участвовать .

14. Марокко подаст жалобу в CAF и ФИФА из-за инцидентов в финале Кубка Африки: «Уход сборной Сенегала с поля серьезно повлиял на ход матча и игру футболистов».

15. Фильм о Симоняне «Золотой дубль» выйдет в прокат 29 января , в главной роли – Егор Бероев. В проекте участвовали РФС и Министерство культуры.

16. Бюджет 2Drots снизился с 280 до 140 млн рублей . Игроки Медиалиги уезжают на просмотр во Вторую и Третью лиги из-за сокращения зарплат.

Цитаты дня.

Браим о незабитом пенальти с Сенегалом: «У меня болит душа, рана заживает нелегко, беру всю ответственность на себя . Я буду двигаться вперед, пока не стану гордостью марокканского народа»

Александр Мостовой: «Почему бы мне не стать первым русским тренером в истории Ла Лиги? Если ими становятся даже не игравшие. А их берут и приглашают. Вот это нонсенс»

Мусаев о лимите: «Не очень хороши эти ограничения. Когда искусственно вырастают зарплаты и потребность в россиянах, плюса нет . Батраков, Кисляк, Сперцян, Черников и так выиграли бы место»

Владислав Радимов: «В «Зенит» привезли на просмотр Асамоа Гьяна – или не Асамоа. Гартиг был скинхедом и не любил футболистов из таких стран – ни одной передачи ему не отдал в двусторонке »

Сын Бекхэма Бруклин: «Родители распространяли ложь в СМИ, чтобы сохранить имидж . Они пытались разрушить мои отношения с женой, заставляли братьев нападать на меня в соцсетях»

Альваро Арбелоа: «Существуют кампании по ослаблению «Реала» . Знаю, кто за ними стоит. Меня не провести»