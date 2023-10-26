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Онана встал на защиту Гарначо. Вингер «Юнайтед» попал в неприятности после публикации фото Андре с эмоджи гориллы

Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Андре Онана Андре Онана
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Вратарь не согласен с претензиями.

Андре Онана стал героем «Манчестер Юнайтед» в третьем туре Лиги чемпионов. Голкипер спас команду от ничьей, отразив пенальти «Копенгагена» на последней минуте матча.

После финального свистка Алехандро Гарначо выразил свой восторг действиями камерунца, опубликовав его фото в сопровождении двух эмоджи горилл.

Вскоре вингер поспешно удалил пост после упоминаний о том, что это может быть истолковано проявлением расизма, но ФА все равно заинтересовалась его публикацией. Аналогичная ситуация для Эдинсона Кавани закончилась дисквалификацией на три матча.

Но Онана встал на защиту своего товарища по команде. В своем инстаграме вратарь написал:

«Люди не могут выбирать за меня, на что я должен обижаться. Я точно знаю, что Гарначо подразумевал под этим: мощь и силу. Нет причин развивать это дело».

Остается надеяться, что английская футбольная ассоциация прислушается к словам Андре и не станет наказывать 19-летнего игрока.

26 комментариев

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Man United 1887
Онана красава, сразу понял что это значит как нормальный человек, с ума уже сходят совсем
+85
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+83
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Cartoon Head
«Люди не могут выбирать за меня, на что я должен обижаться»
Но именно так и действует культура отмены сейчас
+30
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+30
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Agent Smith
Радует адекватность футболиста⚽️
+25
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Игорь Чекунов
Может саму лигу проверить на расизм, если у них упоминание гориллы вызывает ассоциации с африканцами. Напомнило анекдот.

Жуков, выходя из кабинета Сталина, пробормотал: — Вот же козёл усатый! Берия услышал и донёс. Сталин: — Кого это вы назвали козлом усатым, товарищ Жуков? — Гитлера, товарищ Сталин! — А вы о ком подумали, товарищ Берия?
+15
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+15
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Zangezi Isenar
Сделайте эмоджи горилл-альбиносов))
+9
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AsperChelsea
Ответ Man United 1887
Онана красава, сразу понял что это значит как нормальный человек, с ума уже сходят совсем
Вспомни Суареса и его слова: негрито, это был не рассизм и кого он назвал так пояснял то же самое(ошибся исправляю, патриция наоборот делал из себя невинную овцу) но тем не менее этим придуркам было виднее на их взгляд!Использовал ли я испанское слово "negro" во время споров с Патрисом Эвра 15 октября 2011 года в игре между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед"? Да. Совпадает ли испанское значение с английским? – Нет. Расист ли я? – Нет, совершенно нет. Я был в ужасе, когда впервые понял, в чем меня обвиняют. И мне до сих пор грустно осознавать, что на мне, возможно, всегда будет это пятно.

Спор начал Эвра, и он решил говорить по-испански. И в перепалке я раз использовал испанское слово "negro". Некоторые люди никогда не примут того, что разговор был на испанском. Я не использовал это слово в том смысле, в котором можно использовать английское.

Наберите в поисковике "Суарес", и там всплывет слово "расист". Думаю, я этого не заслужил.
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Will Turner
бан гарначо в подобной ситуации - идиотизм да и только
это всё что нужно будет знать об ФА
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Сергей Фетисов
Адекватная реакция человека!!!Представляю что было бы если такое с Винисиусом случилось.Онана молодец!!!Уважение ему за это!!!
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человек умелый
Ответ Zangezi Isenar
Сделайте эмоджи горилл-альбиносов))
Солдатская смекалка!
+2
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Александр Костенко
Хорош Онана.
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Anatoly_B
Ответ Сергей Фетисов
Адекватная реакция человека!!!Представляю что было бы если такое с Винисиусом случилось.Онана молодец!!!Уважение ему за это!!!
Сомневаюсь что Вини обиделся бы на подобное. Зависит ведь от контекста, в данном случае не может быть двух мнений, Онана реально проявил силу и характер, показал мощь как у гориллы, причем тут вообще оскорбление? Абсурд да и только
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Yuri O
Онана - да, я горилла! Вопросы?
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человек умелый
Ответ Will Turner
бан гарначо в подобной ситуации - идиотизм да и только это всё что нужно будет знать об ФА
Так вся борьба с расизьмом - это идиотизм.

В советские времена одно время искали профиль Гитлера на срезе колбасы, а тут в детских картинках ищут расизьм
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Дмитрий Герцен
Ответ AsperChelsea
Вспомни Суареса и его слова: негрито, это был не рассизм и кого он назвал так пояснял то же самое(ошибся исправляю, патриция наоборот делал из себя невинную овцу) но тем не менее этим придуркам было виднее на их взгляд!Использовал ли я испанское слово "negro" во время споров с Патрисом Эвра 15 октября 2011 года в игре между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед"? Да. Совпадает ли испанское значение с английским? – Нет. Расист ли я? – Нет, совершенно нет. Я был в ужасе, когда впервые понял, в чем меня обвиняют. И мне до сих пор грустно осознавать, что на мне, возможно, всегда будет это пятно. Спор начал Эвра, и он решил говорить по-испански. И в перепалке я раз использовал испанское слово "negro". Некоторые люди никогда не примут того, что разговор был на испанском. Я не использовал это слово в том смысле, в котором можно использовать английское. Наберите в поисковике "Суарес", и там всплывет слово "расист". Думаю, я этого не заслужил.
Все равно, что если б спорили на русском и в разговоре были бы слова кНИГА и НИГАдяй
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kaviknat
Ответ AsperChelsea
Вспомни Суареса и его слова: негрито, это был не рассизм и кого он назвал так пояснял то же самое(ошибся исправляю, патриция наоборот делал из себя невинную овцу) но тем не менее этим придуркам было виднее на их взгляд!Использовал ли я испанское слово "negro" во время споров с Патрисом Эвра 15 октября 2011 года в игре между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед"? Да. Совпадает ли испанское значение с английским? – Нет. Расист ли я? – Нет, совершенно нет. Я был в ужасе, когда впервые понял, в чем меня обвиняют. И мне до сих пор грустно осознавать, что на мне, возможно, всегда будет это пятно. Спор начал Эвра, и он решил говорить по-испански. И в перепалке я раз использовал испанское слово "negro". Некоторые люди никогда не примут того, что разговор был на испанском. Я не использовал это слово в том смысле, в котором можно использовать английское. Наберите в поисковике "Суарес", и там всплывет слово "расист". Думаю, я этого не заслужил.
Не знаю. Для меня Суарес ассоциируется со словом не "расист", а "дантист"
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sergeipiter
Ответ AurelioDeLaurentis
почему это люди из ФА решили что упоминание гориллы означает только расисткие оскорбления, может это они и есть расисты, и я специально не написал "к черным" потому что делить людей из за цвета его кожи это слабоумно.
интересно, а если Гарначо поставит этот эмодзи белому человеку, какпя реакция будет у ФА? и будет ли вообще
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sergeipiter
Ответ Иван Шуткин
Молодец ,что встал на защиту ,но Гарначо не понимал ,как могут понять его )
а что, теперь человек должен быть в рамках чего-то там? а кто эти рамки навязал? больной бюрократ, которому показалось что-то?
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sergeipiter
Ответ Anatoly_B
Сомневаюсь что Вини обиделся бы на подобное. Зависит ведь от контекста, в данном случае не может быть двух мнений, Онана реально проявил силу и характер, показал мощь как у гориллы, причем тут вообще оскорбление? Абсурд да и только
может тут вообще посыл к Кинг-Конгу был. а это зверь сильный и мощный. а вот сотрудников ФА я бы проверил, там походу работают не очень здоровые люди
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AsperChelsea
Ответ AsperChelsea
Вспомни Суареса и его слова: негрито, это был не рассизм и кого он назвал так пояснял то же самое(ошибся исправляю, патриция наоборот делал из себя невинную овцу) но тем не менее этим придуркам было виднее на их взгляд!Использовал ли я испанское слово "negro" во время споров с Патрисом Эвра 15 октября 2011 года в игре между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед"? Да. Совпадает ли испанское значение с английским? – Нет. Расист ли я? – Нет, совершенно нет. Я был в ужасе, когда впервые понял, в чем меня обвиняют. И мне до сих пор грустно осознавать, что на мне, возможно, всегда будет это пятно. Спор начал Эвра, и он решил говорить по-испански. И в перепалке я раз использовал испанское слово "negro". Некоторые люди никогда не примут того, что разговор был на испанском. Я не использовал это слово в том смысле, в котором можно использовать английское. Наберите в поисковике "Суарес", и там всплывет слово "расист". Думаю, я этого не заслужил.
То бишь его с детства назвали таким именем да, что он просто обязан быть расистом?!
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sergeipiter
Надо ФА привлечь за расизм. они его уже повсюду видят. и додумывают за других. это уже мания какая-то🤦🏼‍♂️ пусть и дальше на колено встают, все остальные поняли, что этот жест шляпа бесполезная и еще больше провоцирует к ненависти к темнокожим. не зря про это говорил нап Кристалл Пэлес, тоже темнокожий
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AurelioDeLaurentis
почему это люди из ФА решили что упоминание гориллы означает только расисткие оскорбления, может это они и есть расисты, и я специально не написал "к черным" потому что делить людей из за цвета его кожи это слабоумно.
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человек умелый
Тут уместная мемная картинка с задумчивой обезьяной "просчитался...но где?"
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Иван Шуткин
Молодец ,что встал на защиту ,но Гарначо не понимал ,как могут понять его )
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Lionel Van Damme
почему-то уверен, что накажут...
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