Онана встал на защиту Гарначо. Вингер «Юнайтед» попал в неприятности после публикации фото Андре с эмоджи гориллы
Вратарь не согласен с претензиями.
Андре Онана стал героем «Манчестер Юнайтед» в третьем туре Лиги чемпионов. Голкипер спас команду от ничьей, отразив пенальти «Копенгагена» на последней минуте матча.
После финального свистка Алехандро Гарначо выразил свой восторг действиями камерунца, опубликовав его фото в сопровождении двух эмоджи горилл.
Вскоре вингер поспешно удалил пост после упоминаний о том, что это может быть истолковано проявлением расизма, но ФА все равно заинтересовалась его публикацией. Аналогичная ситуация для Эдинсона Кавани закончилась дисквалификацией на три матча.
Но Онана встал на защиту своего товарища по команде. В своем инстаграме вратарь написал:
«Люди не могут выбирать за меня, на что я должен обижаться. Я точно знаю, что Гарначо подразумевал под этим: мощь и силу. Нет причин развивать это дело».
Остается надеяться, что английская футбольная ассоциация прислушается к словам Андре и не станет наказывать 19-летнего игрока.
Но именно так и действует культура отмены сейчас
Жуков, выходя из кабинета Сталина, пробормотал: — Вот же козёл усатый! Берия услышал и донёс. Сталин: — Кого это вы назвали козлом усатым, товарищ Жуков? — Гитлера, товарищ Сталин! — А вы о ком подумали, товарищ Берия?
Спор начал Эвра, и он решил говорить по-испански. И в перепалке я раз использовал испанское слово "negro". Некоторые люди никогда не примут того, что разговор был на испанском. Я не использовал это слово в том смысле, в котором можно использовать английское.
Наберите в поисковике "Суарес", и там всплывет слово "расист". Думаю, я этого не заслужил.
это всё что нужно будет знать об ФА
В советские времена одно время искали профиль Гитлера на срезе колбасы, а тут в детских картинках ищут расизьм