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Трое игроков сыграли великолепно, от четверых почти не было пользы. Командный рейтинг «МЮ» после второй подряд победы в АПЛ

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«Ман Юнайтед» одержал вторую подряд победу в Премьер-лиге, с большим трудом одолев «Шеффилд Юнайтед».

Диогу Далот был великолепен и забил победный мяч. Скотт Мактоминей также отличился в этой победе и оправдал надежды Тен Хага – тот выпустил его в стартовом составе.

Отличился и Харри Магуайр, показавший, пожалуй, лучшую игру в сезоне.

Софьян Амрабат и Виктор Линделеф тоже были одними из невоспетых героев.

Однако Маркус Рэшфорд, Антони, Расмус Хейлунд и Бруну Фернандеш могли провести матч гораздо лучше.

6 комментариев

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Александр Самбур
если гол забил на шару(по его же словам)соазу стал великолепным
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mj23.net
Вчера невнимательно посматривал, но Мактоминая как обычно вообще на поле не видел. Сейчас смотрю, у него 8 точных передач за 63 минуты, 2 отбора и 0 перехватов....Даже не знаю, как это комментировать. Какой Brilliant? Он на какой позиции играл? У Холлуна 7 передач, что при полном отсутствии центра поля вполне нормально, но печально.
Вот Мага хорош. С Эвансом в паре ему проще видимо, чем с Витей)
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QWertY
Ответ Ман Сити 7.
Еле еле обыграли последнюю команду
Мелана опять ты, опять с новым аккаунтом)
+1
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