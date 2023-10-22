Трое игроков сыграли великолепно, от четверых почти не было пользы. Командный рейтинг «МЮ» после второй подряд победы в АПЛ

«Ман Юнайтед» одержал вторую подряд победу в Премьер-лиге, с большим трудом одолев «Шеффилд Юнайтед».

Диогу Далот был великолепен и забил победный мяч. Скотт Мактоминей также отличился в этой победе и оправдал надежды Тен Хага – тот выпустил его в стартовом составе.

Отличился и Харри Магуайр, показавший, пожалуй, лучшую игру в сезоне.

Софьян Амрабат и Виктор Линделеф тоже были одними из невоспетых героев.

Однако Маркус Рэшфорд, Антони, Расмус Хейлунд и Бруну Фернандеш могли провести матч гораздо лучше.