Трое игроков сыграли великолепно, от четверых почти не было пользы. Командный рейтинг «МЮ» после второй подряд победы в АПЛ
«Ман Юнайтед» одержал вторую подряд победу в Премьер-лиге, с большим трудом одолев «Шеффилд Юнайтед».
Диогу Далот был великолепен и забил победный мяч. Скотт Мактоминей также отличился в этой победе и оправдал надежды Тен Хага – тот выпустил его в стартовом составе.
Отличился и Харри Магуайр, показавший, пожалуй, лучшую игру в сезоне.
Софьян Амрабат и Виктор Линделеф тоже были одними из невоспетых героев.
Однако Маркус Рэшфорд, Антони, Расмус Хейлунд и Бруну Фернандеш могли провести матч гораздо лучше.
Вот Мага хорош. С Эвансом в паре ему проще видимо, чем с Витей)