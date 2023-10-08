«Игроки потеряли доверие к нему». Легенда «Юнайтед» рассказал о проблемах Андре Онаны

Допустил очередную ошибку.

Андре Онана перешел этим летом из «Интера» в «МЮ» за 47,2 млн фунтов. Его начало карьеры на «Олд Траффорд» выглядит противоречивым.

Камерунец уже совершил ряд ошибок и в очередной раз стал виновником гола «Брентфорда». Манкунианцам силами Скотта Мактоминея удалось героически забрать три очка, что слегка сгладило общую картинку.

Во время выступления на Premier League Productions легенда «Юнайтед» Петер Шмейхель рассказал, что лично общался с Андре Онаной после его предыдущих ошибок.

«Я думаю, что во многом это [ошибки Онаны] − давление. Я разговаривал с ним после «Баварии». Говорил с ним и после «Галатасарая», и он был очень сдержанным по поводу допущенных им ошибок.

Я пытаюсь рассказать ему о том, каково это − быть в «Манчестер Юнайтед», и почему, какие бы ты ошибки ни совершил, ты должен положить их в коробку и отложить в сторону».

Затем экс-вратарь объяснил, что своими ошибками Онана «расстроил всю команду» и что игроки «потеряли доверие» к нему.

«Но об этом надо думать и анализировать после игры, ночью или еще когда-нибудь, − продолжил Шмейхель. − Ты должен быть готов к следующему моменту. Если ты этого не сделаешь, то совершишь следующую ошибку. А теперь он расстроил всю команду. Теперь они не будут доверять ему еще больше, и, боже мой, это нехорошо».