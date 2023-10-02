Дьявольский крот. Руководство «МЮ» боится, что в клубе появился человек, сливающий закулисную информацию в сеть
Новый сезон для «Юнайтед» начался неудачно сразу по ряду причин: конфликт Тен Хага с Санчо, обвинения против Антони, эпидемия травм, продолжение саги с продажей клуба и, наконец, неудовлетворительные результаты команды.
Похоже, у «МЮ» появилась новая проблема – в клубе завелся «крот».
По данным Daily Mail, руководство «красных дьяволов» боится, что в команде появился человек, сливающий закулисную информацию в интернет.
В неназванном аккаунте из соцсети X (бывшийTwitter) появляются клубные новости еще до того, как их опубликует пресс-служба «Юнайтед». Недавно, например, в этом профиле до официального анонса появились новости о травмах Шоу, Лисандро и Маласии.
Как уже было сказано, Daily Mail не раскрывает название аккаунта, но отмечает, что он появился в этом году и быстро собрал солидное количество подписчиков как раз потому, что публикует инсайды о жизни клуба раньше официальных заявлений.
Руководство боится, что утечки помогут соперникам лучше подготовиться к матчам с «МЮ». Об этом Daily Mail рассказал неназванный представитель «дьяволов»:
«Подготовка к играм в наши дни настолько тщательная, что утечка информации о составе команд и травмах может дать сопернику преимущество. Фанаты «Юнайтед» должны отслеживать аккаунты, которые регулярно сливают подобную информацию, и задаваться вопросом, какова их [аккаунтов] мотивация».
Сообщается, что клуб начал внутреннее расследование, чтобы вычислить «крота».
Что вы думаете об этом? Верите, что в «Юнайтед» завелся шпион?
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