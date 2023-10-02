Мартинес перенес вторую операцию после перелома стопы. Он выбыл на несколько месяцев

В матче против «Арсенала» Лисандро Мартинес получил травму. Несмотря на повреждение, аргентинец принял участие в играх с «Брайтоном» и «Баварией».

По данным пресс-службы «Юнайтед», у чемпиона мира случилось обострение травмы стопы, полученной еще в апреле. Сообщалось, что Лисандро выбыл из строя на 2-3 месяца.

Как сообщает Гастон Эдул из TyC Sports, 2 октября Мартинес перенес вторую операцию из-за перелома пятой плюсневой кости стопы.

Операция прошла удачно, восстановление защитник начал хорошо, утверждает Эдул. По сведениям журналиста, Лисандро не сыграет за сборную Аргентины в 2023 году.

А у «дьяволов» вместе с Мартинесом в лазарете пять защитников: Маласиа, Шоу, Уан-Биссака, Регилон и Лича.