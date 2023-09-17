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Гринвуд дебютировал за «Хетафе». Последний раз он выходил на поле 603 дня назад

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Полтора года без футбола.

Сегодня в пятом туре испанской Ла Лиги «Хетафе» принимал гостей из «Осасуны». Команда Бордаласа дважды проигрывала в счете, но смогла не только сравнять его, но за четыре минуты до окончания основного времени игры выйти вперед и победить − 3:2. Победный гол на счету Немани Максимовича.

Матч был очень богатым на стычки, а «Хетафе» получил 6 желтых карточек и одну красную. Пришлось заканчивать вдесятером.

Еще до потери одного игрока, когда команде нужно было отыгрываться, Бордалас на 77-й минуте решил выпустить на поле опального форварда «Юнайтед» Мэйсона Гринвуда. Последний раз он играл в официальном матче 22 января 2022 года, 603 дня назад, когда вышел в старте на матч АПЛ против «Вест Хэма» (1:0). С тех пор англичанин разбирался в британским правосудием. В конце трансферного окна «МЮ» сплавил игрока в аренду в «Хетафе».

В 2022 году Мэйсон Гринвуд был обвинен в сексуальном и физическом насилии, а также в нападении на свою девушку. Она разместила в социальных сетях фотографии физических последствий, а также аудиозапись одного из нескольких инцидентов, которые произошли с ней.

Впоследствии Гринвуда обвинили в попытке изнасилования, нанесении телесных повреждений, а также в контролирующем и принуждающем поведении. «Юнайтед» отстранил игрока от тренировок.

После того, как Мэйсона Гринвуда выпустили под залог, его обвинили в нарушении условий освобождения, так как он неоднократно связывался с обвинительницей. В настоящее время они женаты, недавно у них родился ребенок.

В феврале 2023 года дело было прекращено, так как партнерша Гринвуда отказалась от участия в деле в качестве свидетеля. Обвинения с футболиста сняты не были, он не оправдан. По сути «дело Гринвуда» развалилось из-за потери ключевого свидетеля.

4 комментария

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Stretford End
никулин, как он сыграл?
это интересно а не та писанина которую и так все знают.
+9
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+8
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Anton Kortenko
Ответ Stretford End
никулин, как он сыграл? это интересно а не та писанина которую и так все знают.
сыграл хорошо - она поверила и даже родила ему.
+8
-1
+7
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red hikkikomori
Смотрел матч, неплохо сыграл, учитывая сколько был без футбола, пытался обострять, шел в обводку , делал навесы, не особо удачно, но после его обводки и удара, заблокированного защитником случился угловой, с которого и забили победный. Видно что ещё не в форме, но у нас некоторые люди и с предсезонкой полной не в форме до сих пор.
Ну и встречали его круто болельщики: перед матчем диктор перечислял всех игроков , на фамилии Гринвуд были аплодисменты, и когда на замены вышел тоже неслабо шумели болелы)
+6
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+6
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mj23.net
Ответ Stretford End
никулин, как он сыграл? это интересно а не та писанина которую и так все знают.
Заработал 2 угловых. Второй заработал после фирменной попытки дриблинга и прострела - с него забили победный. Заработал на себе жк (встретили его как полагается xd). Прессовал не очень, но там не только он пешочком ходил в конце. Видно, что пока немного стесняется.
Вышел направо, опускался иногда за мячом ниже, а потом вроде перешел налево, если я ничего не спутал. Фанаты встретили овациями как в начале игры при объявлении состава, так и при выходе на замену. Его касания мяча тоже восторженно встречали.
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