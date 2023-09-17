Полтора года без футбола.

Сегодня в пятом туре испанской Ла Лиги «Хетафе» принимал гостей из «Осасуны». Команда Бордаласа дважды проигрывала в счете, но смогла не только сравнять его, но за четыре минуты до окончания основного времени игры выйти вперед и победить − 3:2. Победный гол на счету Немани Максимовича.

Матч был очень богатым на стычки, а «Хетафе» получил 6 желтых карточек и одну красную. Пришлось заканчивать вдесятером.

Еще до потери одного игрока, когда команде нужно было отыгрываться, Бордалас на 77-й минуте решил выпустить на поле опального форварда «Юнайтед» Мэйсона Гринвуда. Последний раз он играл в официальном матче 22 января 2022 года, 603 дня назад, когда вышел в старте на матч АПЛ против «Вест Хэма» (1:0). С тех пор англичанин разбирался в британским правосудием. В конце трансферного окна «МЮ» сплавил игрока в аренду в «Хетафе».

В 2022 году Мэйсон Гринвуд был обвинен в сексуальном и физическом насилии, а также в нападении на свою девушку. Она разместила в социальных сетях фотографии физических последствий, а также аудиозапись одного из нескольких инцидентов, которые произошли с ней.

Впоследствии Гринвуда обвинили в попытке изнасилования, нанесении телесных повреждений, а также в контролирующем и принуждающем поведении. «Юнайтед» отстранил игрока от тренировок.

После того, как Мэйсона Гринвуда выпустили под залог, его обвинили в нарушении условий освобождения, так как он неоднократно связывался с обвинительницей. В настоящее время они женаты, недавно у них родился ребенок.

В феврале 2023 года дело было прекращено, так как партнерша Гринвуда отказалась от участия в деле в качестве свидетеля. Обвинения с футболиста сняты не были, он не оправдан. По сути «дело Гринвуда» развалилось из-за потери ключевого свидетеля.