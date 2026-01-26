  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лучано Спаллетти: «Йылдыз – инопланетянин. Иногда он ошибается, проверяя, может ли он стать обычным игроком, но нет»
13

Лучано Спаллетти: «Йылдыз – инопланетянин. Иногда он ошибается, проверяя, может ли он стать обычным игроком, но нет»

Лучано Спаллетти: Йылдыз – инопланетянин.

Лучано Спаллетти высоко оценил игру Кенана Йылдыза против «Наполи».

Полузащитник отметился голом и помог «Ювентусу» одержать разгромную победу – 3:0.

«Йылдыз – инопланетянин. Иногда он совершает ошибки, чтобы проверить, может ли он стать обычным, но он не может.

Он не может стать обычным игроком, он остается инопланетянином», – заявил главный тренер «Ювентуса».

Кто выиграет Лигу чемпионов?25602 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ANSA
logoЛучано Спаллетти
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoКенан Йылдыз
logoЮвентус
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лучано топ. Как повезло Зениту и РПЛ что он тут был
Как хорошо что в последние годы у него наконец пошло и его работу могут оценить и результатами.. Это ж сейчас важно ..
Ответ Бегемотик
Лучано топ. Как повезло Зениту и РПЛ что он тут был Как хорошо что в последние годы у него наконец пошло и его работу могут оценить и результатами.. Это ж сейчас важно ..
каждый раз будете приплетать газовый мешочек к Спалетти?
Ответ EAstman
каждый раз будете приплетать газовый мешочек к Спалетти?
а чем преступно-мафиозное кубло ю-са лучше?
А Миретти - душа и мозг Юве
Ответ Vad Gushin
А Миретти - душа и мозг Юве
У Спаллетти должен наконец вырасти в того, кого в нём по юниорам все видели. Очень здорово, что не отдали при Тудоре.
Ответ Vad Gushin
А Миретти - душа и мозг Юве
душа, когда пнул мяч в аут при выходе два в два, что даже Мак не догнал.
А мозг это когда не смог ни сам ударить, ни пас дать чтобы 4:0 делать.
Зато голевая есть, это да
Да, не успели сбагрить, как Фаджолли и Соуле
На свое мнение право имеете. На нескромное его выпячивание - нет
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Спаллетти про 3:0 с «Наполи»: «Победа дает понимание, что мы что-то делаем правильно и способны играть в футбол топ-уровня. Важнее всего, что мы все время прессинговали»
25 января, 20:04
3:0 – крупнейшая победа «Ювентуса» над «Наполи» с 2013 года. Туринцы обыграли неаполитанцев впервые за 5 матчей
25 января, 19:31
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
3 минуты назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
46 минут назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45