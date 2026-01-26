Лучано Спаллетти: «Йылдыз – инопланетянин. Иногда он ошибается, проверяя, может ли он стать обычным игроком, но нет»

Лучано Спаллетти: Йылдыз – инопланетянин.

Лучано Спаллетти высоко оценил игру Кенана Йылдыза против «Наполи».

Полузащитник отметился голом и помог «Ювентусу» одержать разгромную победу – 3:0.

«Йылдыз – инопланетянин. Иногда он совершает ошибки, чтобы проверить, может ли он стать обычным, но он не может.

Он не может стать обычным игроком, он остается инопланетянином», – заявил главный тренер «Ювентуса».