Лучано Спаллетти: «Йылдыз – инопланетянин. Иногда он ошибается, проверяя, может ли он стать обычным игроком, но нет»
Лучано Спаллетти: Йылдыз – инопланетянин.
Лучано Спаллетти высоко оценил игру Кенана Йылдыза против «Наполи».
Полузащитник отметился голом и помог «Ювентусу» одержать разгромную победу – 3:0.
«Йылдыз – инопланетянин. Иногда он совершает ошибки, чтобы проверить, может ли он стать обычным, но он не может.
Он не может стать обычным игроком, он остается инопланетянином», – заявил главный тренер «Ювентуса».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ANSA
Как хорошо что в последние годы у него наконец пошло и его работу могут оценить и результатами.. Это ж сейчас важно ..
А мозг это когда не смог ни сам ударить, ни пас дать чтобы 4:0 делать.
Зато голевая есть, это да