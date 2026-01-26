«Рома» и «Милан» сыграли вничью – 1:1. Де Винтер забил с паса Модрича, Пеллегрини реализовал пенальти

«Рома» поделила очки с «Миланом».

«Рома » сыграла вничью с «Миланом » (1:1) в 22-м туре Серии А.

Матч проходил на Олимпийском стадионе в Риме.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кони де Винтер забил на 62-й минуте. Лоренцо Пеллегрини забил с пенальти на 74-й.

