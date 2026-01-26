  • Спортс
48

«Рома» и «Милан» сыграли вничью – 1:1. Де Винтер забил с паса Модрича, Пеллегрини реализовал пенальти

«Рома» поделила очки с «Миланом».

«Рома» сыграла вничью с «Миланом» (1:1) в 22-м туре Серии А.

Матч проходил на Олимпийском стадионе в Риме.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кони де Винтер забил на 62-й минуте. Лоренцо Пеллегрини забил с пенальти на 74-й.

Серия А Италия. 22 тур
25 января 19:45, Олимпийский стадион
Логотип домашней команды
Рома
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Милан
Матч окончен
Соуле   Вентурино
85’
79’
Риччи   Лофтус-Чик
  Пеллегрини
74’
74’
Меньян
70’
Модрич
Мален   Вас
69’
Дибала   Пеллегрини
69’
69’
Нкунку   Пулишич
68’
Рафаэл Леау   Фюллькруг
62’
  де Винтер
Коне   Пизилли
59’
55’
Атекаме
51’
Рабьо
46’
Салемакерс   Атекаме
2тайм
Перерыв
Рома
Свилар, Гиларди, Ндика, Манчини, Соуле, Дибала, Франса, Коне, Кристанте, Челик, Мален
Запасные: Пеллегрини, Вас, Эль-Энауи, Пизилли, Голлини, Цимикас, Лулли, Фергюсон, Вентурино, Васкес, Зелковски
1тайм
Милан:
Меньян, де Винтер, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Риччи, Салемакерс, Рафаэл Леау, Нкунку
Запасные: Атекаме, Яшари, Пулишич, Терраччано, Торрьяни, Эступиньян, Одогу, Фофана, Фюллькруг, Павлович, Лофтус-Чик
Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Эх, обидно, что Рома не дожала. Столько моментов, а в итоге только с пенальти забить удалось.
Рома конечно лучше играла. Ещё в 1 тайме могли сделать результат. В итоге только ничья.
Ответ Romano de Roma
Во втором тайме уже лучше не играла …
Но в целом да, в первом должны были 2-3 забивать
Во втором тайме уже лучше не играла …
Но в целом да, в первом должны были 2-3 забивать
Статистика матча, прям потрясающая, как будто команды из разных лиг
Ответ NoN
Статистика матча, прям потрясающая, как будто команды из разных лиг
Аллегри всегда так играет … но регулярно это приносит успех.
В нашей нынешней ситуации, результаты сродни чуду, но они очень стабильны. Команда вообще не проигрывает
Рома хорошая, грызня за ЛЧ будет отменная.
Наполи очень рискует с таким количеством травм.
Милан постоянно в обороне
У Аллегрыча эталонный харамболл. Бардолас завидует.
максиму вообще все равно

стоим 10-0-0

)))
Все подборы за Ромой на любом участке поля.
Аллегри кроме слова: Calma, знает, что-нибудь? Как Слуцкий, Думбия-камон. Что за ссыкливый футбол?
А чел под ником E. P это случайно не тот самый кетчуп?
