Рой Кин: «Не дал бы Кэррику работу, даже если бы «МЮ» выиграл все оставшиеся матчи сезона. Не верю, что он поможет клубу выигрывать трофеи»

Рой Кин: Кэррик не поможет «МЮ» выиграть трофеи.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед » Рой Кин не считает Майкла Кэррика подходящим тренером для команды.

В двух первых матчах под руководством Кэррика «МЮ» обыграл «Арсенал » (3:2) и «Манчестер Сити» (2:0). Команда поднялась на 4-е место в турнирной таблице АПЛ .

«Даже если «Юнайтед» выиграет все оставшиеся матчи в сезоне, я все равно не дал бы ему эту работу. Я все еще не уверен, что он подходит для этой должности. Точно нет.

Учитывая величину клуба и проблемы, с которыми он столкнется в ближайшие несколько лет, нужен тренер, который, как кажется, сможет помочь «Юнайтед» выигрывать чемпионские титулы. Неужели мы будем верить, что Майкл Каррик сможет помочь «Юнайтед» выигрывать трофеи? Мне этого недостаточно. Я не верю, что он тот, кто принесет им трофеи», – сказал Кин.

