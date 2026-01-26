  • Спортс
  • Рой Кин: «Не дал бы Кэррику работу, даже если бы «МЮ» выиграл все оставшиеся матчи сезона. Не верю, что он поможет клубу выигрывать трофеи»
114

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не считает Майкла Кэррика подходящим тренером для команды.

В двух первых матчах под руководством Кэррика «МЮ» обыграл «Арсенал» (3:2) и «Манчестер Сити» (2:0). Команда поднялась на 4-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Даже если «Юнайтед» выиграет все оставшиеся матчи в сезоне, я все равно не дал бы ему эту работу. Я все еще не уверен, что он подходит для этой должности. Точно нет.

Учитывая величину клуба и проблемы, с которыми он столкнется в ближайшие несколько лет, нужен тренер, который, как кажется, сможет помочь «Юнайтед» выигрывать чемпионские титулы. Неужели мы будем верить, что Майкл Каррик сможет помочь «Юнайтед» выигрывать трофеи? Мне этого недостаточно. Я не верю, что он тот, кто принесет им трофеи», – сказал Кин.

Мне надоел бессмысленный треп легенд «МЮ»

Кто выиграет Лигу чемпионов?25602 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
114 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В футболе всё давно придумано, - добавил Рой
Ответ shin93
В футболе всё давно придумано, - добавил Рой
Но он походу еще продолжает придумывать новое в арифметике: не видит связи между «выиграть все оставшиеся матчи» и трофеями
Ответ shin93
В футболе всё давно придумано, - добавил Рой
А еще добавил,что Кэррик на тренировках не мог начиканить 100 раз
Чувак обыграл самых принципиальных соперников, гегемона последних лет Апл, и самую лучшую команду Апл на данный момент. Причем сразу по очередно.
Но Рой Кин говорит что даже если МЮ выиграет все оставшиеся матчи не оставил бы его, где логика
Ответ Медет Олжасулы
Чувак обыграл самых принципиальных соперников, гегемона последних лет Апл, и самую лучшую команду Апл на данный момент. Причем сразу по очередно. Но Рой Кин говорит что даже если МЮ выиграет все оставшиеся матчи не оставил бы его, где логика
Комментарий удален пользователем
Ответ Denosaur
Комментарий удален пользователем
Гегемон это Сити, очевидно же
Для начала бы надо решить проблему с причёской одного болельщика МЮ, потом уже о трофеях можно думать 😂
А без шуток Кин какой то странный товарищ.
Ответ kepov
Для начала бы надо решить проблему с причёской одного болельщика МЮ, потом уже о трофеях можно думать 😂 А без шуток Кин какой то странный товарищ.
Кин всегда был таким, его характер и завистливые разговоры это обычное дело. Ферги его не просто так из команды убрал)))

Да, Кин легенда МЮ, на поле воин. За полем он на голову пришибленный
Ответ mr.salah89
Кин всегда был таким, его характер и завистливые разговоры это обычное дело. Ферги его не просто так из команды убрал))) Да, Кин легенда МЮ, на поле воин. За полем он на голову пришибленный
"За полем он на голову пришибленный"

А на поле не пришибленный что ли?))
злейшие недруги так не топили наш МЮ, как это делают Кин, Скоулс, Батт и Невилл. во времена САФа получили бы бутсами по хлеборезкам, а сейчас и пожурить некому.
Ответ Любезный Коссутий
злейшие недруги так не топили наш МЮ, как это делают Кин, Скоулс, Батт и Невилл. во времена САФа получили бы бутсами по хлеборезкам, а сейчас и пожурить некому.
Эти парни были теми, кто за клуб стояли горой и благодаря кому САФ в том числе и реализовал свои задумки на поле. Из вышеперечисленных тобой, никто на поле ноги не убирал и не уклонялся от игр даже с повреждениями, поэтому не за что им было бутсами получать. Придумал ерунду и пытаешься плюсов набить. Почитай хоть биографии Кина, Невилла и не только, чтоб не чесать выдумки на весь белый свет. Шмейхель на разминках лично Невиллу молодому, орал что тот кусок дерьма, который нихера даже навесить нормально не может - в итоге парень чистой пахотой и рвением себя вписал в легенды клуба, а надо было наверное заплакать и пойти пожаловаться Ферги. Раньше журить никого не надо было, в раздевалке подошли бы и объяснили, что ты играешь как дерьмо и нихера не выкладываешься на тренировках и на поле, а скорее всего бы вломили на трене или в раздевалке и попробуй иди пожалуйся или заной, что тебя там дискриминируют, тебя бы в команде не было завтра и никто бы ничего не пострадал, остались бы те, кто собираются побеждать на поле.
Ответ Winfated
Эти парни были теми, кто за клуб стояли горой и благодаря кому САФ в том числе и реализовал свои задумки на поле. Из вышеперечисленных тобой, никто на поле ноги не убирал и не уклонялся от игр даже с повреждениями, поэтому не за что им было бутсами получать. Придумал ерунду и пытаешься плюсов набить. Почитай хоть биографии Кина, Невилла и не только, чтоб не чесать выдумки на весь белый свет. Шмейхель на разминках лично Невиллу молодому, орал что тот кусок дерьма, который нихера даже навесить нормально не может - в итоге парень чистой пахотой и рвением себя вписал в легенды клуба, а надо было наверное заплакать и пойти пожаловаться Ферги. Раньше журить никого не надо было, в раздевалке подошли бы и объяснили, что ты играешь как дерьмо и нихера не выкладываешься на тренировках и на поле, а скорее всего бы вломили на трене или в раздевалке и попробуй иди пожалуйся или заной, что тебя там дискриминируют, тебя бы в команде не было завтра и никто бы ничего не пострадал, остались бы те, кто собираются побеждать на поле.
Свечку держал ?
Дед забыл таблетки выпить
Ответ Айдар Субаев
Дед забыл таблетки выпить
Это он с высоты своих достижений. У него Ж опыта больше
Рой, ты чертова легенда, но закрой уже свой поганый рот!
Ответ Eugene Gultyaev
Рой, ты чертова легенда, но закрой уже свой поганый рот!
К сожалению это невозможно
Ответ Eugene Gultyaev
Рой, ты чертова легенда, но закрой уже свой поганый рот!
Человек всю жизнь мяч пинает, не стоит ждать от футболистов речей уровня пулитцеровской премии. Просто богатый идиот
Рой, заткнись блин! Дай насладиться тем что 2 последних матча было просто кайфово смотреть!
Хоть это и фантастика, но а что ещё надо будет сделать Кэррику, если он выиграет прямо все матчи? Есть варианты от Роя? Скажет, что надо было с более разгромным счётом побеждать или вылизать Кину одно место всей командой?
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Хоть это и фантастика, но а что ещё надо будет сделать Кэррику, если он выиграет прямо все матчи? Есть варианты от Роя? Скажет, что надо было с более разгромным счётом побеждать или вылизать Кину одно место всей командой?
Нет, они просто скажут, что у МЮ был лёгкий график из-за отсутствия кубковых матчей.
Ответ Elik1989
Нет, они просто скажут, что у МЮ был лёгкий график из-за отсутствия кубковых матчей.
Или скажут на багаже Аморима идут))) реально есть такие индивиды, которые такое утверждают)))
По моему эти легенды АПЛ, которые сами не смогли стать тренерами тупо завидуют Керрику
Вообще-то, если Кэррик выиграет все оставшиеся матчи, то МЮ возьмет титул АПЛ
Ответ Igor D
Вообще-то, если Кэррик выиграет все оставшиеся матчи, то МЮ возьмет титул АПЛ
Возможно
