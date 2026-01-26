Рой Кин: «Не дал бы Кэррику работу, даже если бы «МЮ» выиграл все оставшиеся матчи сезона. Не верю, что он поможет клубу выигрывать трофеи»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не считает Майкла Кэррика подходящим тренером для команды.
В двух первых матчах под руководством Кэррика «МЮ» обыграл «Арсенал» (3:2) и «Манчестер Сити» (2:0). Команда поднялась на 4-е место в турнирной таблице АПЛ.
«Даже если «Юнайтед» выиграет все оставшиеся матчи в сезоне, я все равно не дал бы ему эту работу. Я все еще не уверен, что он подходит для этой должности. Точно нет.
Учитывая величину клуба и проблемы, с которыми он столкнется в ближайшие несколько лет, нужен тренер, который, как кажется, сможет помочь «Юнайтед» выигрывать чемпионские титулы. Неужели мы будем верить, что Майкл Каррик сможет помочь «Юнайтед» выигрывать трофеи? Мне этого недостаточно. Я не верю, что он тот, кто принесет им трофеи», – сказал Кин.
Но Рой Кин говорит что даже если МЮ выиграет все оставшиеся матчи не оставил бы его, где логика
А без шуток Кин какой то странный товарищ.
Да, Кин легенда МЮ, на поле воин. За полем он на голову пришибленный
А на поле не пришибленный что ли?))