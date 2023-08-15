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«В мое время каждый игрок понимал и принимал это»: Фергюсон дал серьезный совет всем новичкам «Юнайтед»

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Алекс Фергюсон считает, что Тен Хаг провел отличную работу в первом сезоне с «Манчестер Юнайтед».

В летнее трансферное окно «дьяволы» неплохо поработали на трансферном рынке. У команды сменился голкипер, атаку усилили Хейлунд и Маунт. Сэр Алекс предупредил новичков о том, что в «МЮ» за их игрой будут пристально наблюдать.

В беседе с пресс-службой «Юнайтед» Фергюсон заявил:

«Нет смысла переходить в этот клуб, если не понимаешь, чего тут от тебя будут ожидать. А ожидания здесь очень велики. В мое время каждый игрок, которого мы покупали, понимал и принимал это. Нет смысла переходить в клуб такого масштаба, если у игрока нет высоких ожиданий от самого себя, нет ответственности за собственную игру.

Думаю, это крайне важный аспект. Когда покупаешь кого-то, нужно понимать, что из себя представляет этот человек. Это очень важно.

Когда мы искали новых игроков, за кандидатами мы наблюдали в течение длительного времени. Решение о трансфере нельзя принять за одну ночь. Мы проводили исследования и были уверены, что конкретный футболист подходит нашему клубу».

В первом матче сезона «Юнайтед» дома одолел «Вулверхэмптон» со счетом 1:0. Некоторые эксперты раскритиковали игру «дьяволов». Среди прочего, Гари Невилл заявил, что ему особенно не понравилось выступление полузащиты.

А как вам игра «МЮ» на старте сезона? Согласны с мнение Фергюсона?

3 комментария

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toxasel
Не знаю, субъективно может, но смотришь на прошлые поколения - Видич, Фердинанд, Терри, Виера и думаешь, вот жеж мужики стальные. Сегодня таких раз, два и обчелся. Один в депрессии, тот бабу свою бьет, третий гоняет в ксго. На поле гол пустили и поникли, глаза не горят, силенок нет, не бегут, от тычка лежат. Сборище миллионеров инфантилов-метросексуалов, а ожидание побед - ваши проблемы уважаемые болелы
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Ложный Латераль
Особенно вдохновляет история перехода Ван Нистелроойа. МЮ долго следил за ним, потом он получил серьёзную травму, длительную. Тогда сам Ферги полетел к нему и сказал, что всё хорошо, они верят в него, и когда он восстановится и наберет форму, то МЮ снова придёт. Через год когда Рууд вылечился и стал забивать МЮ его всё же купил. А что было дальше все мы знаем...
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Тюменский медвежонок
Ответ toxasel
Не знаю, субъективно может, но смотришь на прошлые поколения - Видич, Фердинанд, Терри, Виера и думаешь, вот жеж мужики стальные. Сегодня таких раз, два и обчелся. Один в депрессии, тот бабу свою бьет, третий гоняет в ксго. На поле гол пустили и поникли, глаза не горят, силенок нет, не бегут, от тычка лежат. Сборище миллионеров инфантилов-метросексуалов, а ожидание побед - ваши проблемы уважаемые болелы
дак это касается не только футболистов, а в целом людей, сейчас идет активное "поколение интернета", у каждого второго депрессия от "начитанности", другие паническими атаками "типа" болеют и т.д. а это ведь мы еще только на пороге "этого времени", я боюсь представить что будет еще через лет 20
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