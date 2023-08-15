Алекс Фергюсон считает, что Тен Хаг провел отличную работу в первом сезоне с «Манчестер Юнайтед».

В летнее трансферное окно «дьяволы» неплохо поработали на трансферном рынке. У команды сменился голкипер, атаку усилили Хейлунд и Маунт. Сэр Алекс предупредил новичков о том, что в «МЮ» за их игрой будут пристально наблюдать.

В беседе с пресс-службой «Юнайтед» Фергюсон заявил:

«Нет смысла переходить в этот клуб, если не понимаешь, чего тут от тебя будут ожидать. А ожидания здесь очень велики. В мое время каждый игрок, которого мы покупали, понимал и принимал это. Нет смысла переходить в клуб такого масштаба, если у игрока нет высоких ожиданий от самого себя, нет ответственности за собственную игру.

Думаю, это крайне важный аспект. Когда покупаешь кого-то, нужно понимать, что из себя представляет этот человек. Это очень важно.

Когда мы искали новых игроков, за кандидатами мы наблюдали в течение длительного времени. Решение о трансфере нельзя принять за одну ночь. Мы проводили исследования и были уверены, что конкретный футболист подходит нашему клубу».

В первом матче сезона «Юнайтед» дома одолел «Вулверхэмптон» со счетом 1:0. Некоторые эксперты раскритиковали игру «дьяволов». Среди прочего, Гари Невилл заявил, что ему особенно не понравилось выступление полузащиты.

А как вам игра «МЮ» на старте сезона? Согласны с мнение Фергюсона?