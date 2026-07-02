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В турнирах УЕФА не будут удалять за прикрытый рот при конфликте. ВАР сможет вмешиваться при ошибочно назначенных угловых
В ЛЧ игрокам не грозит удаление за прикрытый рот.

В турнирах под эгидой УЕФА не будут удалять игроков за прикрытый рот при обращении к сопернику в конфликтной ситуации.

Как передает The Athletic, в четверг УЕФА сообщил об этом своим ассоциациям-членам.

Таким образом, нововведение, принятое IFAB в апреле этого года, не будет в обязательном порядке применяться в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а также на чемпионатах Европы в Лиге наций.

Утверждается, что в спорных ситуациях руководящий орган европейского футбола рекомендует судьям действовать по своему усмотрению. При этом в случае, если попытка игрока скрыть сказанное может быть расценена как акт неспортивного поведения, ему необходимо показать желтую карточку.

Также сообщается, что УЕФА решил расширить полномочия видеоассистентов и разрешить ВАР проверять ошибочно назначенные угловые – в случае подтверждения ошибки в такой ситуации будет назначаться удар от ворот.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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Комментарии

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Как минимум, для Джуда ничего не изменится. Его и сейчас не наказывают уже второй матч
ОтветPeter Parker
Как минимум, для Джуда ничего не изменится. Его и сейчас не наказывают уже второй матч
Реально, второй раз прокатило?
Англы, видел, прикрывались, но между собой, вроде, общались
Ответegorov.bsp
Реально, второй раз прокатило? Англы, видел, прикрывались, но между собой, вроде, общались
Да, только между собой было. Но человеку нужны плюсы на дешевом хейте
С угловыми нормальная тема. Вообще, вар вроде путевая тема, но так криво реализована. Давно бы уже могли сесть и как следует все обсудить, чтобы было четко
ОтветPeter Parker
С угловыми нормальная тема. Вообще, вар вроде путевая тема, но так криво реализована. Давно бы уже могли сесть и как следует все обсудить, чтобы было четко
Главное в ходе следствия - не выйти на самих себя.
Ответbevooch
Главное в ходе следствия - не выйти на самих себя.
Лудогорец точно доиграется однажды
Словом, теперь много футболов, и каждый из их будет играться по разным правилам. В РПЛ будут смотреть вар по любому поводу и ставить пенальти за любую руку и т.д.
А ошибочно не назначенные угловые?
ОтветList
А ошибочно не назначенные угловые?
Это еще лет через 10 примут
Проклятые расисты повсюду
Решение с угловыми напрашивалось. И офсайды уже нужно определять только автоматически. Эти ребята с флажками всё равно не могут бегать 35 км/ч и видеть через поле сквозь игроков, смотря одновременно на отдающего пас и его адресата
Ответpit4er
Решение с угловыми напрашивалось. И офсайды уже нужно определять только автоматически. Эти ребята с флажками всё равно не могут бегать 35 км/ч и видеть через поле сквозь игроков, смотря одновременно на отдающего пас и его адресата
В порядке эксперимента в кубковых турнирах стран и как лига конференции можно поиграть без офсацда и посмотреть как это повлияет на игру в целом. Можно как в хоккее ввести вне игры другой принцип там, вход в определенную зону должен быть первым а дальше пасуй как хочешь. Турниров много и апробировать изменения нудно чтобы выявлять более удачные
А при ошибочно неназначенных угловых?
В УЕФА оказались умнее.
ну и зря. красная за базар в крысу шикарное правило
УЕФА берёт изменения те, что хорошо показали себя на ЧМ, наверно это правильно.
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