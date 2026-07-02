В турнирах УЕФА не будут удалять за прикрытый рот при конфликте. ВАР сможет вмешиваться при ошибочно назначенных угловых

В ЛЧ игрокам не грозит удаление за прикрытый рот.

В турнирах под эгидой УЕФА не будут удалять игроков за прикрытый рот при обращении к сопернику в конфликтной ситуации.

Как передает The Athletic, в четверг УЕФА сообщил об этом своим ассоциациям-членам.

Таким образом, нововведение, принятое IFAB в апреле этого года, не будет в обязательном порядке применяться в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а также на чемпионатах Европы в Лиге наций.

Утверждается, что в спорных ситуациях руководящий орган европейского футбола рекомендует судьям действовать по своему усмотрению. При этом в случае, если попытка игрока скрыть сказанное может быть расценена как акт неспортивного поведения, ему необходимо показать желтую карточку.

Также сообщается, что УЕФА решил расширить полномочия видеоассистентов и разрешить ВАР проверять ошибочно назначенные угловые – в случае подтверждения ошибки в такой ситуации будет назначаться удар от ворот.