11 комментариев

Минимальная победа.

Команда Эрика тен Хага в первом туре на «Олд Траффорд» принимала «Вулверхэмптона». Единственный мяч в игре забил защитник «Юнайтед» Рафаэль Варан, причем сделал это после мягкой верховой скидки Аарона Уан-Биссаки.

Довольно серьезный дождь внес в игру свои коррективы. Обе команды довольно сильно осторожничали, феерии голевых моментов не случилось.

Во втором тайме гости создали пару опасных моментов, в частности на 49 минуте Матеусу Кунье было проще попасть в створ, чем нет, но он угодил в штангу. Несколькими минутами позже он же проверял Онана дальним ударом, но вратарь парировал.

Лучший игрок матча − Андре Онана. Несмотря на то, что Варан выглядел уверенно и забил победный мяч, если бы не сейвы новичка «МЮ», то команда могла остаться совсем без очков. Выглядел очень уверенно на ленточке и когда покидал рамку. В концовке чуть было не привез пенальти, но судья посчитал, что вратарь отработал чисто.

Худший игрок матча − Лисандро Мартинес. Рано получил желтую карточку, что повлияло на его игру. Пришлось действовать сильно осторожно, а на второй там Тен Хаг решил снять игрока от греха подальше.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроками матча против «Вулверхэмптона»? Пишите в комментариях.