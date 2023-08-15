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Лучший − Онана, худший − Мартинес. Оценки игроков «Юнайтед» за матч против «Вулверхэмптона»

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Футбол Футбол

Минимальная победа.

Команда Эрика тен Хага в первом туре на «Олд Траффорд» принимала «Вулверхэмптона». Единственный мяч в игре забил защитник «Юнайтед» Рафаэль Варан, причем сделал это после мягкой верховой скидки Аарона Уан-Биссаки.

Довольно серьезный дождь внес в игру свои коррективы. Обе команды довольно сильно осторожничали, феерии голевых моментов не случилось.

Во втором тайме гости создали пару опасных моментов, в частности на 49 минуте Матеусу Кунье было проще попасть в створ, чем нет, но он угодил в штангу. Несколькими минутами позже он же проверял Онана дальним ударом, но вратарь парировал.

Лучший игрок матча − Андре Онана. Несмотря на то, что Варан выглядел уверенно и забил победный мяч, если бы не сейвы новичка «МЮ», то команда могла остаться совсем без очков. Выглядел очень уверенно на ленточке и когда покидал рамку. В концовке чуть было не привез пенальти, но судья посчитал, что вратарь отработал чисто.

Худший игрок матча − Лисандро Мартинес. Рано получил желтую карточку, что повлияло на его игру. Пришлось действовать сильно осторожно, а на второй там Тен Хаг решил снять игрока от греха подальше.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроками матча против «Вулверхэмптона»? Пишите в комментариях.

11 комментариев

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Nickolay Lyskov
Антони - 7.3. SofaScore точно в какой-то параллельной вселенной за футболом наблюдает.
Если у Антони такая оценка, то газон Олд Траффорд должен получить не меньше 9.5
+5
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Василий Корчагин.
Ван-Биссака выдал шикарный матч, причём запомнился не голевой передачей единой. Куча опасных подключений в атаку, важных отборов, классических для него зубодробительных подкатов. Топ, Далоту будет очень тяжко вернуть себе место в старте.
+2
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Mason Anthony
Дааа ужас какой-то а не игра ,волки возили их в концовке просто ужасно Ощущение как будто играли с Ман Сити А что будет когда реально с Сити будут играть жесть Удары по воротам 15-3 Юнайтед и 23-6 Волки позор это и еще и дома. Грабли бы у них дома было бы 5-1 так точно Говно а не команда
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Леонид Ботвинник
Худшими сегодня были не один Лиссандро . Практически все. Не готова команда абсолютно . Рэшфорд очередной раз показал, что центр нападения это не его, Гарначо пока не тянет, Лиссандро перегорел, Антони без комментариев ... Пока есть время просто необходимо усиливаться.
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рашпиль
Отвратительный матч. Один из худших за последние годы. Очень трудно выбрать худшего игрока, т.к. это почти весь состав. Ничего не меняется (или меняется в худшую сторону).
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rasul.9719@icloud.com
лучше бы не смотрел этот ужасный матч 🤦🏻‍♂️
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Джон Харпер
Бестолковый к сожалению тренер.По прошлому сезону было видно,карма за ОГС.
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Тимур Бадыров
Ответ Василий Корчагин.
Ван-Биссака выдал шикарный матч, причём запомнился не голевой передачей единой. Куча опасных подключений в атаку, важных отборов, классических для него зубодробительных подкатов. Топ, Далоту будет очень тяжко вернуть себе место в старте.
Арон действительно хорош в отборе, но концовку второго тайма его игры не понял что он там хотел сделать Бог его знает
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Тимур Бадыров
Ответ Grime Font
онана лучший?! АХАХА это темнокожий магваер в воротах. спасибо деньгам, которые отсыпали рефу, чтоб он не поставил очевидную пенку в ворота мю
Там все тупил в концовке и Арон и Онана и полузащита.
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