Райан Шерки страдает от бессонницы из-за ситуации в сборной Франции.

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки страдает от бессонницы во время ЧМ-2026 , пишет L’Equipe*.

Футболист ранее демонстративно проигнорировал главного тренера Дидье Дешама после матча со Швецией (3:0).

Близкие к игроку люди настаивают, что его реакция была выражением внутреннего разочарования. Из-за сложностей в личной жизни вингер испытывает проблемы со сном и нервное напряжение. Успешным выходом на замену он хотел хотел поднять себе настроение, но не смог. К сложившейся ситуации в тренерском штабе относятся с пониманием.

На чемпионате мира Шерки провел на поле всего 55 минут (без учета компенсированного времени) и ни разу не вышел в стартовом составе. L’Equipe отмечает, что сам Райан понимает, что в текущей ситуации и при нынешней форме конкурентов не может рассчитывать на то, чтобы играть регулярно.

Килиан Мбаппе , Усман Дембеле и Маркус Тюрам при этом поддерживают партнера по команде и говорят ему, что его время придет позже, когда сборная будут испытывать трудности во вторых таймах.

* – изначально в новости содержалась информация о том, что Шерки страдает от бессонницы из-за отсутствия игровой практики. Такие сведения со ссылкой на L’Equipe предоставлял сайт Get French Football News. После изучения оригинальной статьи в новость были внесены изменения.