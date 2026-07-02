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  4. Райан Шерки страдает от бессонницы из-за отсутствия игрового времени в сборной Франции

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Шерки страдает от бессонницы на фоне проблем в личной жизни. Эпизод с игнорированием Дешама связан с внутренним разочарованием
Райан Шерки страдает от бессонницы из-за ситуации в сборной Франции.

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки страдает от бессонницы во время ЧМ-2026, пишет L’Equipe*.

Футболист ранее демонстративно проигнорировал главного тренера Дидье Дешама после матча со Швецией (3:0).

Близкие к игроку люди настаивают, что его реакция была выражением внутреннего разочарования. Из-за сложностей в личной жизни вингер испытывает проблемы со сном и нервное напряжение. Успешным выходом на замену он хотел хотел поднять себе настроение, но не смог. К сложившейся ситуации в тренерском штабе относятся с пониманием.

На чемпионате мира Шерки провел на поле всего 55 минут (без учета компенсированного времени) и ни разу не вышел в стартовом составе. L’Equipe отмечает, что сам Райан понимает, что в текущей ситуации и при нынешней форме конкурентов не может рассчитывать на то, чтобы играть регулярно.

Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Маркус Тюрам при этом поддерживают партнера по команде и говорят ему, что его время придет позже, когда сборная будут испытывать трудности во вторых таймах.

* – изначально в новости содержалась информация о том, что Шерки страдает от бессонницы из-за отсутствия игровой практики. Такие сведения со ссылкой на L’Equipe предоставлял сайт Get French Football News. После изучения оригинальной статьи в новость были внесены изменения.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
logoРайан Шерки
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoМанчестер Сити
logoСборная Англии по футболу
logoДидье Дешам
logoКилиан Мбаппе
logoМаркус Тюрам
logoУсман Дембеле

Комментарии

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Шерки поц. Радоваться надо за успехи сборной. Скандалы оставь на потом.
ОтветAmalfitano
Шерки поц. Радоваться надо за успехи сборной. Скандалы оставь на потом.
надеюсь, Дешам загасит такие конфликты. а то был в сборной Франции период, когда довольно сильная сборная была вся в раздорах, Анелька бузил, а тренер гороскопы составлял) итог был печальный по результатам
ОтветAmalfitano
Шерки поц. Радоваться надо за успехи сборной. Скандалы оставь на потом.
склочный арабчик
Кого он хочет заменить? Все играют прекрасно
ОтветДядя ТУРА
Кого он хочет заменить? Все играют прекрасно
В Манчестер Сити ещё наиграется с новым тренером !
ОтветДядя ТУРА
Кого он хочет заменить? Все играют прекрасно
Меньяна
Бурунов тоже страдает от бессонницы во время чемпионата мира, и что?
ОтветНевралгия Ребрачи
Бурунов тоже страдает от бессонницы во время чемпионата мира, и что?
Ему хотя бы Пирло снится
ОтветGroznyi2024
Ему хотя бы Пирло снится
Комментарий скрыт
блин жесть какая. страна идёт к чемпионству, атмосфера в команде потрясающая а шиз думает что ему мало времени дают в линии дембеле-мбаппе-олисе. Его по хорошему надо под ass ногой и клубным менеджерам задуматься. Если чел так в плей-офф чемпионата мира себя ведёт, что он в клубе творить будет, когда что-то не по его желанию пойдет
ОтветАлексaндр Молодкин
блин жесть какая. страна идёт к чемпионству, атмосфера в команде потрясающая а шиз думает что ему мало времени дают в линии дембеле-мбаппе-олисе. Его по хорошему надо под ass ногой и клубным менеджерам задуматься. Если чел так в плей-офф чемпионата мира себя ведёт, что он в клубе творить будет, когда что-то не по его желанию пойдет
За этой тройкой еще Дуэ и Барколя. И вот шестым номером идет Шерки.
ОтветАлексaндр Молодкин
блин жесть какая. страна идёт к чемпионству, атмосфера в команде потрясающая а шиз думает что ему мало времени дают в линии дембеле-мбаппе-олисе. Его по хорошему надо под ass ногой и клубным менеджерам задуматься. Если чел так в плей-офф чемпионата мира себя ведёт, что он в клубе творить будет, когда что-то не по его желанию пойдет
как Калинича домой отправили и потом команда до финала дошла.
Таких гнать надо из команды. Правильно понятое личное - это как раз командное.
Шерки, был прекрасный вариант не страдать от комплекса невостребованности - играть за сборную по факту этнической принадлежности - за Алжир.
Ответ_Zander_
Шерки, был прекрасный вариант не страдать от комплекса невостребованности - играть за сборную по факту этнической принадлежности - за Алжир.
Комментарий скрыт
Ответ_Zander_
Шерки, был прекрасный вариант не страдать от комплекса невостребованности - играть за сборную по факту этнической принадлежности - за Алжир.
Каким боком Шерки стал арабом , если отец его Фабрис этно - италянец, вы хоть в Wики загляните, прежде чем чушь писать.
https://24smi.org/celebrity/410255-raian-sherki.html
Страдает от бессонницы? Включите ему любую игру Ювентуса при Аллегри!
ОтветNartApsua
Страдает от бессонницы? Включите ему любую игру Ювентуса при Аллегри!
Недооценённый коммент
ОтветNartApsua
Страдает от бессонницы? Включите ему любую игру Ювентуса при Аллегри!
или матчи Шотландии, Швеции и Чехии на этом ЧМ!
Пару литров пива и отлично заснешь Шерки
ОтветВадим Белозёров
Пару литров пива и отлично заснешь Шерки
С полным мочевым пузырём спится не очень хорошо.
ОтветDenosaur
С полным мочевым пузырём спится не очень хорошо.
Хорошо, но недолго
А на что он собственно говоря рассчитывал? Вытеснить из состава Дембеле или Олисе?
Пацану 22 года, только только попал на первый ЧМ и уже недоволен) эхххх зумеры
Ответоле - топ юрген - клоп
Пацану 22 года, только только попал на первый ЧМ и уже недоволен) эхххх зумеры
Ну, вспомните во сколько попали Мбаппе с Дембеле, и что они на нем творили. Дуэ играет, но у него другая роль и позиция. Плюс сыгранность с пачкой игроков из ПСЖ. Шерки же тут никак не вписывается в основу сборной. Только ситуативная замена.
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