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«МЮ» заплатил за Маунта 60 млн евро, а он ни разу не забил в 2023-м. Теперь даже не попал в пустые 😨😨😨

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Этим летом «Манчестер Юнайтед» укрепляется точечно, но все трансферы можно занести в категорию топ. В клуб приехали Андре Онана и Мэйсон Маунт, причем за англичанина выложили 60 млн евро. А ведь Мэйсон не забивает с декабря-2022. И пока дела лучше не становится.

В матче с «Лансом» Бруну вывел Гарначо на опасный момент, и аргентинец выкатил на подключающегося Маунта, однако Мэйсон не забил в пустые.

7 комментариев

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Ну бывает )
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Главное чтобы в официальных матчах попадал) Уверен, Маунт раскроется в МЮ и станет игроком основы
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Ответ ДедаДома.нет
Ну бывает )
как парашютики
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