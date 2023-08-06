7 комментариев

Этим летом «Манчестер Юнайтед» укрепляется точечно, но все трансферы можно занести в категорию топ. В клуб приехали Андре Онана и Мэйсон Маунт, причем за англичанина выложили 60 млн евро. А ведь Мэйсон не забивает с декабря-2022. И пока дела лучше не становится.

В матче с «Лансом» Бруну вывел Гарначо на опасный момент, и аргентинец выкатил на подключающегося Маунта, однако Мэйсон не забил в пустые.