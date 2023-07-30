8 комментариев

«Юнайтед» согласовал трансфер Хейлунда! Фабрицио Романо рассказал, как переход Расмуса повлияет на подписание Амрабата
Фабрицио Романо своим фирменным Нere we go сообщил о том, что «МЮ» и «Аталанта» согласовали трансфер Хейлунда. За новичка «красным дьяволам» придется заплатить примерно 70 млн евро.
Теперь команда Тен Хага может переключиться на трансфер Амрабата, утверждает итальянский инсайдер:
«План «Манчестер Юнайтед» всегда был четким: приоритет – трансфер Расмуса Хейлунда, а затем начнутся переговоры по Амрабату.
Официального или устного предложения «Фиорентине» пока сделано не было, по плану процесс должен начаться после подписания Хейлунда. Амрабат заинтересован в трансфере и хорошо осведомлен о планах «Юнайтед».
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