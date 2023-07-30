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«Юнайтед» согласовал трансфер Хейлунда! Фабрицио Романо рассказал, как переход Расмуса повлияет на подписание Амрабата

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Фабрицио Романо своим фирменным Нere we go сообщил о том, что «МЮ» и «Аталанта» согласовали трансфер Хейлунда. За новичка «красным дьяволам» придется заплатить примерно 70 млн евро.

Теперь команда Тен Хага может переключиться на трансфер Амрабата, утверждает итальянский инсайдер:

«План «Манчестер Юнайтед» всегда был четким: приоритет – трансфер Расмуса Хейлунда, а затем начнутся переговоры по Амрабату.

Официального или устного предложения «Фиорентине» пока сделано не было, по плану процесс должен начаться после подписания Хейлунда. Амрабат заинтересован в трансфере и хорошо осведомлен о планах «Юнайтед».

Ждем марокканца в «Юнайтед»?

8 комментариев

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Антон Суровый
Ответ Emin Muhammetgulyyew
Всё таки я надеюсь, что Хойлунд не подведёт, сразу конечно от него никто не будет ждать 30 голов за сезон, пусть хотя-бы 15 забьёт, ну а трансфер Амрабата, я не понимаю вроде бы полузащита у нас итак укомплектована: Маунт, Каземиро, Бруно, Эриксен, зачем Амрабат не понятно, но я надеюсь все трансферы совершенные "Красными Дьяволами", будут оправданы
В прошлом сезоне,из за отсутствия скамейки,игроки сдохли во второй половине сезона.Теперь Маунт будет дублировать Эриксона,а Амрабат- Каземиро.Ты хочешь одним составом играть во всех турнирах??
+4
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Bego Yusupov
Ответ Denis Nikitin
В итоге: 100+ за Кейна очень дорого, а 70–80 за кота в мешке и 30-50 за игрока ротации это ок
по вашему он не будет топом потомучто забил 9 голов это очень тупо я даже не знаю насколько это тупо этож надо так думать
+2
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+2
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Denis Nikitin
В итоге: 100+ за Кейна очень дорого, а 70–80 за кота в мешке и 30-50 за игрока ротации это ок
+1
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Bego Yusupov
Ответ Denis Nikitin
В итоге: 100+ за Кейна очень дорого, а 70–80 за кота в мешке и 30-50 за игрока ротации это ок
кота в мешке? ты серьёзно? сначало посмотри его статистику за вторую половину сезона тогда посмотрим кот в мешке он или реально топ трансфер
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Emin Muhammetgulyyew
Всё таки я надеюсь, что Хойлунд не подведёт, сразу конечно от него никто не будет ждать 30 голов за сезон, пусть хотя-бы 15 забьёт, ну а трансфер Амрабата, я не понимаю вроде бы полузащита у нас итак укомплектована: Маунт, Каземиро, Бруно, Эриксен, зачем Амрабат не понятно, но я надеюсь все трансферы совершенные "Красными Дьяволами", будут оправданы
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Emin Muhammetgulyyew
Ответ Антон Суровый
В прошлом сезоне,из за отсутствия скамейки,игроки сдохли во второй половине сезона.Теперь Маунт будет дублировать Эриксона,а Амрабат- Каземиро.Ты хочешь одним составом играть во всех турнирах??
А, ну тогда понятно и правильно, одним составом тоже играть не вариант
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SegaYasch
Ответ Антон Суровый
В прошлом сезоне,из за отсутствия скамейки,игроки сдохли во второй половине сезона.Теперь Маунт будет дублировать Эриксона,а Амрабат- Каземиро.Ты хочешь одним составом играть во всех турнирах??
Наоборот только - Эриксен будет дублировать Маунта
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Bogdashka Pofigist
Ответ Bego Yusupov
по вашему он не будет топом потомучто забил 9 голов это очень тупо я даже не знаю насколько это тупо этож надо так думать
Не знаю, насколько тупо ставить юниора, выдавшего даже не полный сезон на топовом уровне выше, чем одного из лучших форвардов мира на данный момент
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