8 комментариев

Фабрицио Романо своим фирменным Нere we go сообщил о том, что «МЮ» и «Аталанта» согласовали трансфер Хейлунда. За новичка «красным дьяволам» придется заплатить примерно 70 млн евро.

Теперь команда Тен Хага может переключиться на трансфер Амрабата, утверждает итальянский инсайдер:

«План «Манчестер Юнайтед» всегда был четким: приоритет – трансфер Расмуса Хейлунда, а затем начнутся переговоры по Амрабату.

Официального или устного предложения «Фиорентине» пока сделано не было, по плану процесс должен начаться после подписания Хейлунда. Амрабат заинтересован в трансфере и хорошо осведомлен о планах «Юнайтед».

Ждем марокканца в «Юнайтед»?