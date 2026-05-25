  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета на вечеринке по случаю победы «Арсенала» в АПЛ: «В субботу мы станем чемпионами Европы!»
Видео
0

Артета на вечеринке по случаю победы «Арсенала» в АПЛ: «В субботу мы станем чемпионами Европы!»

Микель Артета: мы станем чемпионами Европы!.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что лондонская команда обыграет «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

Игра пройдет 30 мая в Будапеште.

«В субботу мы станем чемпионами Европы!» – заявил Микель Артета на вечеринке по случаю победы «канониров» в АПЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
видео

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Он не говорит «мы станем», он говорит «мы СОБИРАЕМСЯ стать». Чисто для заголовка перевели, как хотели.
ОтветBesa07
Он не говорит «мы станем», он говорит «мы СОБИРАЕМСЯ стать». Чисто для заголовка перевели, как хотели.
we gonna be

мы будем

ага
ОтветBesa07
Он не говорит «мы станем», он говорит «мы СОБИРАЕМСЯ стать». Чисто для заголовка перевели, как хотели.
Все правильно перевели. Вот смотришь какой-нибудь фильм ужасов, какой-нибудь маньячело с бензопилой загнал в угол, бедняги голосят we’re gonna die и тебе тут выдают в дубляже чисто для точности "мы СОБИРАЕМСЯ умереть", захотели типа и делают для этого все, что в их силах.
Судя по голосу и тому как, плохо выговаривает, Артета в какаху )))
ОтветPredator777
Судя по голосу и тому как, плохо выговаривает, Артета в какаху )))
Думается, не смог бы произнести "доминировали, доминировали, да и выдоминировали"?
ОтветDmitry Nikolskiy
Думается, не смог бы произнести "доминировали, доминировали, да и выдоминировали"?
С утра теперь встал, половину не помнит, начал названивать помощникам узнавать как раз езжались, а как видос увидел офигел )))
Ох, рано он начал об этом говорить. Ему это припомнят в случае поражения.
Ответgrauda
Ох, рано он начал об этом говорить. Ему это припомнят в случае поражения.
не говори гоп - пока не перепрыгнешь.Что-то слишком наглое заявление.ПСЖ все таки действующий обладатель кубка.А прошлый финал завершил очень хорошим для себя счетом.Как бы Арсеналу не обжечься.Футбол не прощает не уважение соперника.
ОтветВалерий Самойлов_1117167461
не говори гоп - пока не перепрыгнешь.Что-то слишком наглое заявление.ПСЖ все таки действующий обладатель кубка.А прошлый финал завершил очень хорошим для себя счетом.Как бы Арсеналу не обжечься.Футбол не прощает не уважение соперника.
какое блин заявление, это пьянка))
Думаю, это проблема перевода и наброс. Мне кажется, что "we gonna be the champions" логичнее перевести как "мы собираемся стать чемпионами". А это уже отличается от "мы будем чемпионами".
Тем не менее настрой уверенный
ОтветAlexHood
Думаю, это проблема перевода и наброс. Мне кажется, что "we gonna be the champions" логичнее перевести как "мы собираемся стать чемпионами". А это уже отличается от "мы будем чемпионами". Тем не менее настрой уверенный
Если там все бухали, то это реально самоуверенно )
ОтветAlexHood
Думаю, это проблема перевода и наброс. Мне кажется, что "we gonna be the champions" логичнее перевести как "мы собираемся стать чемпионами". А это уже отличается от "мы будем чемпионами". Тем не менее настрой уверенный
Нет, не логичнее. Конструкция To be going to do smth используется либо для выражения планов и намерений, либо для предсказания будущего, основанного на очевидных фактах. В контексте реплики Артеты это именно второй вариант, поэтому переводится как "Мы станем чемпионами Европы".
Что только спьяну не скажешь
ОтветMadseryi88
Что только спьяну не скажешь
НИ скажешь, видимо. НЕ скажешь - это про молчание.
ОтветArnoNeputevy
НИ скажешь, видимо. НЕ скажешь - это про молчание.
согласен
Визуализирует)))!
Да хватит уже придираться к Арсеналу, тут такой повод надраться у людей был, и не такого скажут)
Вряд ли хоть кто-то из здесь комментирующих хоть раз претендовал на что-то большое. Особенно будучи андердогом. Ну или хотя бы был руководителем коллектива. Услышать ободряющие слова тренера/начальника, который верит в тебя, большого стоит. Психология такая штука - эмоции в одном отдельном матче важны не меньше чем скиллы. Все делает он правильно: возьмут титул - молодцы, не возьмут - будет пофиг на все сказанное. Но говорить своему подопечному, что ты в него веришь, и у него все получится - очень важно.
Артете больше не наливать
Раньше ведь никто не верил, когда он сказал, что будем доминировать, выиграем чемпионат)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кто увлекается пчеловодством или читает романы Харуки Мураками? Вспоминаем хобби футболистов
вчера, 22:30Тесты и игры
Гласнер о победе «Кристал Пэлас» в ЛК: «С первого дня мы настраивали игроков, что все возможно, если усердно работать. Считаю себя частью команды, в одиночку ничего не добьешься»
вчера, 22:05
9 английских клубов сыграют в еврокубках: «Арсенал», «Сити», «МЮ», «Вилла», «Ливерпуль», «Пэлас», «Борнмут», «Сандерленд» и «Брайтон». Это случилось второй сезон подряд
вчера, 21:43
Ираола выбрал не «Милан», а «Кристал Пэлас». Тренера не убедил проект «россонери», он считает его сложным – команду нужно строить с нуля (La Gazzetta dello Sport)
вчера, 21:36
Перес на вопрос о Моуринью в «Реале»: «Я сам подумываю стать тренером»
вчера, 21:20
«Кристал Пэлас» впервые в истории сыграет в ЛЕ. В прошлом году клуб исключили из турнира из-за одного с «Лионом» владельца
вчера, 21:04
Гласнер выиграл 4-й трофей в карьере и второй еврокубок. Тренер взял ЛЕ, ЛК, Кубок и Суперкубок Англии
вчера, 21:02
Английские клубы выиграли Лигу Европы и Лигу конференций в этом сезоне. «Арсенал» сыграет в финале ЛЧ с «ПСЖ»
вчера, 21:00
«Кристал Пэлас» взял титул в первом сезоне в еврокубках – Лигу конференций. Это третий трофей в истории клуба – все с Гласнером
вчера, 20:58
🏆 «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций. В финале победили «Райо Вальекано» благодаря голу Матета – 1:0
вчера, 20:57
Ко всем новостям
Последние новости
Карпин о вызове игроков в сборную: «Поднывания были. Я бы тоже, наверное, хотел в отпуск»
13 минут назад
Матета, от которого «Милан» отказался зимой, принес «Пэлас» победу в ЛК, забив в финале
26 минут назад
Тренер «Райо» Перес о 0:1 в финале ЛК: «Когда видишь, как люди плачут, это морально опустошает. Нам всем тяжело, нужно справиться с этим»
вчера, 22:05
«Бенфика» согласовывает с Силвой контракт по схеме «2+1». Тренер не отвечает «Фулхэму» на предложение о новом соглашении (Бен Джейкобс)
вчера, 22:03
«Батраков готов играть в серьезных европейских клубах. Круговой тоже – посмотрите на его преображение в ЦСКА. А Кисляк дрогнул, нужен еще год-два для подготовки». Григорян об игроках
вчера, 21:52
Робинсон о победе «Кристал Пэлас» в ЛК: «Видно доминирование АПЛ. Две английские команды уже выиграли еврокубок, еще один финал впереди»
вчера, 21:52
Капитан «Пэлас» Хендерсон о победе в ЛК: «У нас 60-я игра, а парни носятся по полю весь сезон – они меня поражают. Особенный вечер – воспоминания на всю жизнь»
вчера, 21:50
Член совета директоров «Крыльев» Бараса о слухах, что клуба не будет в новом сезоне РПЛ: «Федорищев такого не допустит, это бред. Видимо, недруги распространяют»
вчера, 21:33
Бухаров о Семаке: «За восемь лет в «Зените» выиграл семь чемпионатов, тяжело такое повторить. Он умеет находить подход к звездам, за исключением Дурана»
вчера, 21:22
Как Глейзеры украли «МЮ»? Разбираемся, почему мутные схемы убили клуб
вчера, 21:19ВидеоСпортс"
Рекомендуем