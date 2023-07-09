11 комментариев

Харри Магуайр может потерять капитанскую повязку в «Манчестер Юнайтед». В течение следующей недели команда проведет выборы нового капитана.

Согласно The Sun, Бруну Фернандеш – фаворит коллектива, даже если Магуайр останется в клубе.

В прошлом сезоне Харри всего восемь раз выходил в старте в Премьер-лиге, уступив место Лисандро Мартинесу, Рафаэлю Варану и даже Виктору Линделефу. Эрик тен Хаг показал, что Магуайр не входит в его долгосрочные планы.

Кого бы вы хотели видеть с капитанской повязкой в «МЮ»?