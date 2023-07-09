11 комментариев

На следующей неделе Магуайр, вероятно, потеряет капитанскую повязку. В «МЮ» проведут выборы нового капитана, и фаворит уже известен
Харри Магуайр может потерять капитанскую повязку в «Манчестер Юнайтед». В течение следующей недели команда проведет выборы нового капитана.
Согласно The Sun, Бруну Фернандеш – фаворит коллектива, даже если Магуайр останется в клубе.
В прошлом сезоне Харри всего восемь раз выходил в старте в Премьер-лиге, уступив место Лисандро Мартинесу, Рафаэлю Варану и даже Виктору Линделефу. Эрик тен Хаг показал, что Магуайр не входит в его долгосрочные планы.
Кого бы вы хотели видеть с капитанской повязкой в «МЮ»?
Не уверен только в его владении английским языком.
Но Бруно тоже заслуживает, абсолютно, и может быть не стоит раскачивать лодку, он же ведь уже капитан по факту.
МакТомини идеальный кандидат, но он слишком много косячит для опорника - теряет позицию, ненужные фолы и отсутствие скорости, которую не может компенсировать правильным выбором и реакцией.
Поэтому - Каз, Рэш, Лича. Именно в таком порядке.