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На следующей неделе Магуайр, вероятно, потеряет капитанскую повязку. В «МЮ» проведут выборы нового капитана, и фаворит уже известен

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Харри Магуайр может потерять капитанскую повязку в «Манчестер Юнайтед». В течение следующей недели команда проведет выборы нового капитана.

Согласно The Sun, Бруну Фернандеш – фаворит коллектива, даже если Магуайр останется в клубе.

В прошлом сезоне Харри всего восемь раз выходил в старте в Премьер-лиге, уступив место Лисандро Мартинесу, Рафаэлю Варану и даже Виктору Линделефу. Эрик тен Хаг показал, что Магуайр не входит в его долгосрочные планы.

Кого бы вы хотели видеть с капитанской повязкой в «МЮ»?

11 комментариев

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Ivchev
Ответ Football poet
Как по мне Каземиро идеальный капитан, выиграл все и вся, имеет лидерские качества, никого не боится, может напихать любому одноклубнику, отчитать за эгоизм. Да, он меньше Бруно в коллективе, но Каземиро в этом сезоне показал настоящие лидерские качества. Сами игроки его будут уважать за его заслуги
Согласен.
Не уверен только в его владении английским языком.
Но Бруно тоже заслуживает, абсолютно, и может быть не стоит раскачивать лодку, он же ведь уже капитан по факту.
+3
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+3
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Football poet
Как по мне Каземиро идеальный капитан, выиграл все и вся, имеет лидерские качества, никого не боится, может напихать любому одноклубнику, отчитать за эгоизм. Да, он меньше Бруно в коллективе, но Каземиро в этом сезоне показал настоящие лидерские качества. Сами игроки его будут уважать за его заслуги
+4
-2
+2
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SegaYasch
Ответ Football poet
Как по мне Каземиро идеальный капитан, выиграл все и вся, имеет лидерские качества, никого не боится, может напихать любому одноклубнику, отчитать за эгоизм. Да, он меньше Бруно в коллективе, но Каземиро в этом сезоне показал настоящие лидерские качества. Сами игроки его будут уважать за его заслуги
Как по мне Каземиро вообще ни разу не капитан. Где вы у него какие-то лидерские качества для капитана увидели я не знаю. Максимум может быть капитаном в отсутствии Фернандеша, да и то скорее Лисандро больше подходит
+2
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Xfoog
Мартинез
+1
0
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red hikkikomori
Shaw
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Orxan Aliyev
думаю из Мартинеса капитан выйдет лучше
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dmsld
Каземиро, МакТомини, Лича, Рэшфорд - капитаном в МЮ должен быть либо игрок с лидерским набором качеств на поле (Каз и Лича), либо генетически красный.
МакТомини идеальный кандидат, но он слишком много косячит для опорника - теряет позицию, ненужные фолы и отсутствие скорости, которую не может компенсировать правильным выбором и реакцией.
Поэтому - Каз, Рэш, Лича. Именно в таком порядке.
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ДедаДома.нет
Какой фернандеш!? Если игра не идет, он больше ноет.
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Schiaff1no
Бруно и будет, самый очевидный и простой вариант. Удивлюсь кому-то другому
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Северус
Скотти. С прицелом на будущее.
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surfing
Ответ Ivchev
Согласен. Не уверен только в его владении английским языком. Но Бруно тоже заслуживает, абсолютно, и может быть не стоит раскачивать лодку, он же ведь уже капитан по факту.
Ты прав! Именно из-за англ он не потащит
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