20 комментариев

Теперь трансфер Онана еще вероятнее.

Единственный, кто не подходит под эту тенденцию, это бразилец Каземиро, но не факт, что сама идея перехода полузащитника «Реала» принадлежала главному тренеру «МЮ». Возможно, ему предложили возможность, от которой было грех отказываться.

А что с Маунтом? Как сообщалось ранее, полузащитник «Челси» подпишет с манкунианцами контракт на 5 лет с опцией продления еще на один сезон.

По данным The Telegraph, в неделю англичанин будет зарабатывать 250 тысяч фунтов. С учетом бонусов сумма может достигать 300 тысяч. «Челси» за футболиста с контрактом до 2024-го получит 55+5 млн фунтов.

Смотрим на биографию англичанина - он играл за «Витесс» (9 голов в 29 матчах), когда тен Хаг уже рулил «Аяксом».

Кого еще купил «МЮ» при тен Хаге? Антони и Мартинес играли у него в «Аяксе».

Маласиа? Голландец присмотрел защитника, когда тот играл против его команды за «Фейенорд».

Эриксен пришел свободным агентом, но ранее он играл за «Аякс».

Сейчас встал вопрос с вратарем - «МЮ» ведет переговоры с «Интером» по Онане, который... играл у Эрика в «Аяксе».