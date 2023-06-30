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Трансфер Маунта доказывает трансферную политику тен Хага: он покупает только тех игроков, с которыми хорошо знаком

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Теперь трансфер Онана еще вероятнее.

Единственный, кто не подходит под эту тенденцию, это бразилец Каземиро, но не факт, что сама идея перехода полузащитника «Реала» принадлежала главному тренеру «МЮ». Возможно, ему предложили возможность, от которой было грех отказываться.

А что с Маунтом? Как сообщалось ранее, полузащитник «Челси» подпишет с манкунианцами контракт на 5 лет с опцией продления еще на один сезон.

По данным The Telegraph, в неделю англичанин будет зарабатывать 250 тысяч фунтов. С учетом бонусов сумма может достигать 300 тысяч. «Челси» за футболиста с контрактом до 2024-го получит 55+5 млн фунтов.

Смотрим на биографию англичанина - он играл за «Витесс» (9 голов в 29 матчах), когда тен Хаг уже рулил «Аяксом».

Кого еще купил «МЮ» при тен Хаге? Антони и Мартинес играли у него в «Аяксе».

Маласиа? Голландец присмотрел защитника, когда тот играл против его команды за «Фейенорд».

Эриксен пришел свободным агентом, но ранее он играл за «Аякс».

Tottenham confirm the signing of midfielder Christian Eriksen from Ajax | Football News | Sky Sports

Сейчас встал вопрос с вратарем - «МЮ» ведет переговоры с «Интером» по Онане, который... играл у Эрика в «Аяксе».

20 комментариев

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Alexander Yavriantz
Нам как раз ещё опорник для ротации не помешает, можно ещё и Альвареза из Аякса притащить. При этом оставив Мактоминея. Сейчас ещё не продав Фреда у нас всего 6 вроде, Бруно, Каземиро, Маунт, Эриксен, Фред, Мактоминей. Столько и должно быть, для нормальной обоймы. а тут ещё ходят слухи, что и Фреда и Скотта продать хотят. И с кем тогда играть будем?
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Dm Kznts
Ответ Чёрный тюльпан
Красава, Фёдоров! Из моего вчерашнего сообщения-недовольства про трансфер Маунта по сути сделал целую новость.
ну так это известный факт.
но кто сказал что это так плохо?
это прежде всего указывает на то что коуч прекрасно знает сильные и слабые стороны этих игроков и правильно их используя он сможет принести пользу клубу.
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Alexander Yavriantz
Ответ Dm Kznts
по версии ВВС покупка Маунта это гарантия продажи Фреда. Посмотрим. ВДБ ещё есть кстати.
ВДБ... Забыл о нём)) Сомневаюсь, что ещё получит шанс, но посмотрим.
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Rail Ragimkhanov
При чем тут Мадрид?
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Чёрный тюльпан
Ответ Dm Kznts
ну так это известный факт. но кто сказал что это так плохо? это прежде всего указывает на то что коуч прекрасно знает сильные и слабые стороны этих игроков и правильно их используя он сможет принести пользу клубу.
Это означает, что он строит недоАякс 2.0, получая финансовую выгоду с трансферов. Почему-то другим топовым тренерам такая гениальная и палевная схема в голову не приходила. Им было интересно поработать с новыми звёздными или перспективными игроками, чтобы развить их и построить с ними классную команду, а тен Хаг, как пастух, который водит за собой игроков (это прямо схематоз из РосГосУжаса, где бабки пилят с трансферов и после ещё откатик получают). Ну посмотрим, к чему всё это приведёт.
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Dm Kznts
Ответ Чёрный тюльпан
Это означает, что он строит недоАякс 2.0, получая финансовую выгоду с трансферов. Почему-то другим топовым тренерам такая гениальная и палевная схема в голову не приходила. Им было интересно поработать с новыми звёздными или перспективными игроками, чтобы развить их и построить с ними классную команду, а тен Хаг, как пастух, который водит за собой игроков (это прямо схематоз из РосГосУжаса, где бабки пилят с трансферов и после ещё откатик получают). Ну посмотрим, к чему всё это приведёт.
увидим в ближайший сезон.
пока это мнение больше похоже на твою фантазию ))
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Чёрный тюльпан
Ответ Alexander Yavriantz
А чем ты недоволен? Мне кажется Маунт идеальный игрок для Тен Хага.
Кайседо или Хойбьер были бы поинтереснее, как вариант, но Маунт похоже 2-го АПЗ будет играть, вот только мне страшно за возрастного Каземиро теперь, который не славится скоростными данными и изрядной ловкостью а-ля Канте, чтобы в одно лицо сзади выжигать. Как бы не повторилась история с Матичем, когда его одного частенько разрывали.
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Alexander Yavriantz
Ответ Чёрный тюльпан
Это означает, что он строит недоАякс 2.0, получая финансовую выгоду с трансферов. Почему-то другим топовым тренерам такая гениальная и палевная схема в голову не приходила. Им было интересно поработать с новыми звёздными или перспективными игроками, чтобы развить их и построить с ними классную команду, а тен Хаг, как пастух, который водит за собой игроков (это прямо схематоз из РосГосУжаса, где бабки пилят с трансферов и после ещё откатик получают). Ну посмотрим, к чему всё это приведёт.
Это означает, что шансов на кота в мешке минимум. Хватит, натерпелись уже от этих звёздных и перспективных. Сейчас нужны винтики для машины Эрика.
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Чёрный тюльпан
Ответ Alexander Yavriantz
Это означает, что шансов на кота в мешке минимум. Хватит, натерпелись уже от этих звёздных и перспективных. Сейчас нужны винтики для машины Эрика.
Абсолютно любой трансфер - это кот в мешке, даже в рамках одной лиги, потому что игрок может встать с кровати и сломать ногу в первый же день, после чего его карьера из топового игрока покатится на дно. Факторов приживаемости в клубе море, игрок банально может быть плохо вхож в новый коллектив, либо ему может не понравиться новая атмосфера, что будет, как Санчес, ото всех отдельно сидеть. Может вон в сексуальный скандал вляпаться на фоне перехода с заметным повышением оклада, потому что падкие девицы прямо выцепляют таких птенцов. Либо тренировочный процесс не понравится/не будет понимать установок, следовательно его будут мариновать на лавке, а затем у игрока мотивация вообще упадёт (речь сейчас не конкретно про Маунта). Таких случаев в футболе полно. Клубы всё равно рискуют, даже в подобных сделках. Очень многое решает коллектив и тренер (построить процесс так, чтобы быстро вписать игрока в команду, а затем развивать его постепенно). Санчо тоже казался верным вариантом.
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Alexander Yavriantz
Ответ Чёрный тюльпан
Кайседо или Хойбьер были бы поинтереснее, как вариант, но Маунт похоже 2-го АПЗ будет играть, вот только мне страшно за возрастного Каземиро теперь, который не славится скоростными данными и изрядной ловкостью а-ля Канте, чтобы в одно лицо сзади выжигать. Как бы не повторилась история с Матичем, когда его одного частенько разрывали.
Слышал это мнение, но не согласен. Мне кажется именно Маунт тот кого не хватает сейчас, так как Эриксен не тянет физически эту позицию как основной игрок.
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Alexander Yavriantz
Ответ Чёрный тюльпан
Абсолютно любой трансфер - это кот в мешке, даже в рамках одной лиги, потому что игрок может встать с кровати и сломать ногу в первый же день, после чего его карьера из топового игрока покатится на дно. Факторов приживаемости в клубе море, игрок банально может быть плохо вхож в новый коллектив, либо ему может не понравиться новая атмосфера, что будет, как Санчес, ото всех отдельно сидеть. Может вон в сексуальный скандал вляпаться на фоне перехода с заметным повышением оклада, потому что падкие девицы прямо выцепляют таких птенцов. Либо тренировочный процесс не понравится/не будет понимать установок, следовательно его будут мариновать на лавке, а затем у игрока мотивация вообще упадёт (речь сейчас не конкретно про Маунта). Таких случаев в футболе полно. Клубы всё равно рискуют, даже в подобных сделках. Очень многое решает коллектив и тренер (построить процесс так, чтобы быстро вписать игрока в команду, а затем развивать его постепенно). Санчо тоже казался верным вариантом.
Санчо это как раз случай звёздного и перспективного. Понятно, что от травм и секс скандалов никто не застрахован, но в игровом плане шанс на удачное попадание с трансфером повыше, если тренер знает на что способен тот или иной игрок.
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Dm Kznts
Ответ Alexander Yavriantz
Санчо это как раз случай звёздного и перспективного. Понятно, что от травм и секс скандалов никто не застрахован, но в игровом плане шанс на удачное попадание с трансфером повыше, если тренер знает на что способен тот или иной игрок.
санчо это как раз случай очень неудачного скаутинга.
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Dm Kznts
Ответ Alexander Yavriantz
Нам как раз ещё опорник для ротации не помешает, можно ещё и Альвареза из Аякса притащить. При этом оставив Мактоминея. Сейчас ещё не продав Фреда у нас всего 6 вроде, Бруно, Каземиро, Маунт, Эриксен, Фред, Мактоминей. Столько и должно быть, для нормальной обоймы. а тут ещё ходят слухи, что и Фреда и Скотта продать хотят. И с кем тогда играть будем?
по версии ВВС покупка Маунта это гарантия продажи Фреда.
Посмотрим.
ВДБ ещё есть кстати.
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Dm Kznts
Ответ Alexander Yavriantz
ВДБ... Забыл о нём)) Сомневаюсь, что ещё получит шанс, но посмотрим.
думаю получит но вряд ли он будет основой.
Кстати ты ещё Санчо не упомянул.
Он полузащитник а не нап
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Alexander Yavriantz
Ответ Dm Kznts
думаю получит но вряд ли он будет основой. Кстати ты ещё Санчо не упомянул. Он полузащитник а не нап
Ну Санчо вингер, там своя ротация.
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