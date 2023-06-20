💰 Фабрицио Романо назвал имена двух голкиперов, которые могут заменить Давида Де Хеа в «МЮ». Это будет стоить очень дорого
Что же будет дальше?
«Ман Юнайтед» оказался в сложной ситуации из-за путаницы с контрактом Давида Де Хеа. Фабрицио Романо сообщает, что клуб не спешит подписывать новое соглашение.
Параллельно красные дьяволы оценивают потенциальные варианты замены испанского голкипера. В список попали уже два претендента: Андре Онана из «Интера» и Диогу Кошта из «Порту».
«В «Манчестер Юнайтед» странная ситуация с Давидом Де Хеа.
Несмотря на то, что они согласовали контракт еще в марте, клуб не подписывает контракт, поэтому Де Хеа может стать свободным агентом.
Проблема больше со стороны руководства - Де Хеа готов подписать контракт, но ждет решения «Юнайтед». Они планируют подписать нового вратаря, чтобы, усилить конкуренцию или заменить испанца.
С Андре Онана нет прямых переговоров, но это правда, что «Манчестер Юнайтед» изучает такой вариант. У него хорошие отношения с Эриком тен Хагом. Начальный запрос «Интера составит около € 60 млн.
Второй вариант - Диогу Кошта,. Но у него с «Порту» есть пункт в контракте о выкупе в размере € 75 млн. Все это довольно дорого, так что посмотрим, как «МЮ» поступит», - заявил Фабрицио Романо.
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