United Tweets
Блог

💰 Фабрицио Романо назвал имена двух голкиперов, которые могут заменить Давида Де Хеа в «МЮ». Это будет стоить очень дорого

Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Диогу Кошта Диогу Кошта
Интер Интер
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Порту Порту
Андре Онана Андре Онана
Фабрицио Романо
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Что же будет дальше?

«Ман Юнайтед» оказался в сложной ситуации из-за путаницы с контрактом Давида Де Хеа. Фабрицио Романо сообщает, что клуб не спешит подписывать новое соглашение.

Параллельно красные дьяволы оценивают потенциальные варианты замены испанского голкипера. В список попали уже два претендента: Андре Онана из «Интера» и Диогу Кошта из «Порту».

«В «Манчестер Юнайтед» странная ситуация с Давидом Де Хеа.

Несмотря на то, что они согласовали контракт еще в марте, клуб не подписывает контракт, поэтому Де Хеа может стать свободным агентом.

Проблема больше со стороны руководства - Де Хеа готов подписать контракт, но ждет решения «Юнайтед». Они планируют подписать нового вратаря, чтобы, усилить конкуренцию или заменить испанца.

С Андре Онана нет прямых переговоров, но это правда, что «Манчестер Юнайтед» изучает такой вариант. У него хорошие отношения с Эриком тен Хагом. Начальный запрос «Интера составит около € 60 млн.

Второй вариант - Диогу Кошта,. Но у него с «Порту» есть пункт в контракте о выкупе в размере € 75 млн. Все это довольно дорого, так что посмотрим, как «МЮ» поступит», - заявил Фабрицио Романо.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий