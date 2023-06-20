Что же будет дальше?

«Ман Юнайтед» оказался в сложной ситуации из-за путаницы с контрактом Давида Де Хеа. Фабрицио Романо сообщает, что клуб не спешит подписывать новое соглашение.

Параллельно красные дьяволы оценивают потенциальные варианты замены испанского голкипера. В список попали уже два претендента: Андре Онана из «Интера» и Диогу Кошта из «Порту».

«В «Манчестер Юнайтед» странная ситуация с Давидом Де Хеа.

Несмотря на то, что они согласовали контракт еще в марте, клуб не подписывает контракт, поэтому Де Хеа может стать свободным агентом.

Проблема больше со стороны руководства - Де Хеа готов подписать контракт, но ждет решения «Юнайтед». Они планируют подписать нового вратаря, чтобы, усилить конкуренцию или заменить испанца.

С Андре Онана нет прямых переговоров, но это правда, что «Манчестер Юнайтед» изучает такой вариант. У него хорошие отношения с Эриком тен Хагом. Начальный запрос «Интера составит около € 60 млн.

Второй вариант - Диогу Кошта,. Но у него с «Порту» есть пункт в контракте о выкупе в размере € 75 млн. Все это довольно дорого, так что посмотрим, как «МЮ» поступит», - заявил Фабрицио Романо.