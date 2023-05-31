11 комментариев

«Это «Ньюкасл»?». Болельщики «МЮ» отреагировали на дизайн новой выездной формы команды
Кадры выездной формы «МЮ» на будущий сезон завирусились в сети. Дизайн выглядит весьма необычно.
Adidas выбрал черно/темно-зеленую комбинацию с белым, добавив обязательные красные элементы – тонкие красные линии к ранее слитой версии.
Официального подтверждения пока нет, но, учитывая, что в новой форме запечатлен Тирелл Маласия, то, похоже, что именно так будет выглядеть выездная форма команды в будущем сезоне.
Болельщики «МЮ» в Twitter отреагировали неоднозначно:
💭«Е мое, когда мы будем играть с «Ньюкаслом» на выезде, то не поймем, кто есть кто».
💭«Боже мой, это отвратительно».
💭«Это что форма «Ньюкасла»? Нужно прекратить сотрудничество с Adidas. Отстой!».
💭«Эта форма ужасна – в обратно меня никто не убедит».
💭«А мне нравятся тонкие красные полоски».
💭«С красными полосками стало намного лучше, чем было на фото несколько дней назад».
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