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«Это «Ньюкасл»?». Болельщики «МЮ» отреагировали на дизайн новой выездной формы команды

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Кадры выездной формы «МЮ» на будущий сезон завирусились в сети. Дизайн выглядит весьма необычно.

Adidas выбрал черно/темно-зеленую комбинацию с белым, добавив обязательные красные элементы – тонкие красные линии к ранее слитой версии.

Официального подтверждения пока нет, но, учитывая, что в новой форме запечатлен Тирелл Маласия, то, похоже, что именно так будет выглядеть выездная форма команды в будущем сезоне.

Болельщики «МЮ» в Twitter отреагировали неоднозначно:

💭«Е мое, когда мы будем играть с «Ньюкаслом» на выезде, то не поймем, кто есть кто».

💭«Боже мой, это отвратительно».

💭«Это что форма «Ньюкасла»? Нужно прекратить сотрудничество с Adidas. Отстой!».

💭«Эта форма ужасна – в обратно меня никто не убедит».

💭«А мне нравятся тонкие красные полоски».

💭«С красными полосками стало намного лучше, чем было на фото несколько дней назад».

 

 

11 комментариев

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Tun
С Ньюкаслом на выезде будут играть в красной форме
+8
0
+8
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j9k4s6mx67
Лучше чем салатовая форма! Которая сливалась с газоном
+3
0
+3
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Григорий Шишин
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Это с Ливерпулем например будут в такой форме играть.
И то, против ливера - вряд ли. Там же у МЮ выездной комплект есть, он кажись чисто белый. А это резервная форма, редко будет нужна. Скажем против условного Нотингема, носящего красную футболку, белые шорты. А может даже и против Арсенала)
+2
0
+2
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Григорий Шишин
Ответ j9k4s6mx67
Лучше чем салатовая форма! Которая сливалась с газоном
Это уж точно!
+2
0
+2
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Yuri O
Это форма в поддержку выхода в лигу чемпионов Ньюкасла!
+1
0
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Максим Черкашин
Мы не Юнайтед, мы Атлетико Минейро.😅🔴
+1
0
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Ksandvankneshas
Ответ Tun
С Ньюкаслом на выезде будут играть в красной форме
В белой, Ньюкасл подумает что Ливерпуль приехал
+1
0
+1
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Это с Ливерпулем например будут в такой форме играть.
0
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stroozh
Ах вот где находятся те самые красные линии)))
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Нилуфар Гаюрова
Ответ Ksandvankneshas
В белой, Ньюкасл подумает что Ливерпуль приехал
Хе
0
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Егор Понамарёв
Ответ Григорий Шишин
И то, против ливера - вряд ли. Там же у МЮ выездной комплект есть, он кажись чисто белый. А это резервная форма, редко будет нужна. Скажем против условного Нотингема, носящего красную футболку, белые шорты. А может даже и против Арсенала)
Это выездная. Белая резервная
0
0
0
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