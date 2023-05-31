11 комментариев

Кадры выездной формы «МЮ» на будущий сезон завирусились в сети. Дизайн выглядит весьма необычно.

Adidas выбрал черно/темно-зеленую комбинацию с белым, добавив обязательные красные элементы – тонкие красные линии к ранее слитой версии.

Официального подтверждения пока нет, но, учитывая, что в новой форме запечатлен Тирелл Маласия, то, похоже, что именно так будет выглядеть выездная форма команды в будущем сезоне.

Болельщики «МЮ» в Twitter отреагировали неоднозначно:

💭«Е мое, когда мы будем играть с «Ньюкаслом» на выезде, то не поймем, кто есть кто».

💭«Боже мой, это отвратительно».

💭«Это что форма «Ньюкасла»? Нужно прекратить сотрудничество с Adidas. Отстой!».

💭«Эта форма ужасна – в обратно меня никто не убедит».

💭«А мне нравятся тонкие красные полоски».

💭«С красными полосками стало намного лучше, чем было на фото несколько дней назад».