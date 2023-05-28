Закончили сезон на хорошей ноте.

«Манчестер Юнайтед» завершил этот сезон Премьер-лиги победой над «Фулхэмом» перед своими фанатами на «Олд Траффорд».

Несмотря на то, что гости первыми открыли счет, команда тен Хага смогла реабилитироваться, забив 2 гола. Оба раза атаку разгонял Фред, и он покинул поле с двумя ассистами на счету: после его передач забили Санчо и Бруну.

Это трио и получило лучшие оценки, по версии портала SofaScore. Худшим же стал Ваут Вегорст, который вышел на поле под самый конец матча, заменив Рэшфорда, и уже в добавленное время промахнулся по воротам после идеального паса Санчо.

Оценки всех игроков команды тен Хага:

И показатели всей команды (манкунианцы в левой колонке):

Как вам последний матч сезона?