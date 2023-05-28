United Tweets
Блог

Бруну — лучший, Вегорст — худший. Оценки «Манчестер Юнайтед» за победу над «Фулхэмом»

Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Ваут Вегорст Ваут Вегорст
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Фред Фред
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Закончили сезон на хорошей ноте.

«Манчестер Юнайтед» завершил этот сезон Премьер-лиги победой над «Фулхэмом» перед своими фанатами на «Олд Траффорд».

Несмотря на то, что гости первыми открыли счет, команда тен Хага смогла реабилитироваться, забив 2 гола. Оба раза атаку разгонял Фред, и он покинул поле с двумя ассистами на счету: после его передач забили Санчо и Бруну.

Это трио и получило лучшие оценки, по версии портала SofaScore. Худшим же стал Ваут Вегорст, который вышел на поле под самый конец матча, заменив Рэшфорда, и уже в добавленное время промахнулся по воротам после идеального паса Санчо.

Оценки всех игроков команды тен Хага:

И показатели всей команды (манкунианцы в левой колонке):

Как вам последний матч сезона?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Жиренбаев
удивительно, почему вегорст худший почти каждый матч?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
black11berry
Бруно и Фред конечно хороши, но точность передач Маласии и Линделёфа это нечто, пускай даже если половина из них на 3 метра))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий