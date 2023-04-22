13 комментариев

В полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли» столкнулись «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Еще до матча стало известно, что победителя встречи в финале турнира будет ждать «Ман Сити».

Тен Хаг оставил в запасе Санчо. Магуайр, который откровенно плохо показал себя в Лиге Европы, встречу попустил из-за перебора желтых карточек. Матч вышел не слишком зрелищным. В первом тайме «дьяволы» действовали чуть острее, а во второй половине встречи «чайки» завладели игровой инициативой. Если бы не несколько впечатляющих сейвов Де Хеа, игра могла бы и не перейти в дополнительное время.

В овертайме «чайки» продолжили давить, в концовке у Каземиро был отличный момент, но на табло так и остались нули.

Серия пенальти была такой же затянутой. Игроки «Юнайтед» реализовали все семь одиннадцатиметровых, футболисты «Брайтона» промахнулись лишь раз.

«Красные дьяволы» одерживают победу и отправляются в финал Кубка Англии.

Оценки игроков «МЮ» за матч против «Брайтона» от Sofascore

Как вам игра? «Дьволы» могли не доводить дело до серии одиннадцатиметровых?