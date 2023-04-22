13 комментариев

Де Хеа – лучший, Фред – худший: оценки игроков «МЮ» за матч против «Брайтона»
В полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли» столкнулись «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Еще до матча стало известно, что победителя встречи в финале турнира будет ждать «Ман Сити».
Тен Хаг оставил в запасе Санчо. Магуайр, который откровенно плохо показал себя в Лиге Европы, встречу попустил из-за перебора желтых карточек. Матч вышел не слишком зрелищным. В первом тайме «дьяволы» действовали чуть острее, а во второй половине встречи «чайки» завладели игровой инициативой. Если бы не несколько впечатляющих сейвов Де Хеа, игра могла бы и не перейти в дополнительное время.
В овертайме «чайки» продолжили давить, в концовке у Каземиро был отличный момент, но на табло так и остались нули.
Серия пенальти была такой же затянутой. Игроки «Юнайтед» реализовали все семь одиннадцатиметровых, футболисты «Брайтона» промахнулись лишь раз.
«Красные дьяволы» одерживают победу и отправляются в финал Кубка Англии.
Оценки игроков «МЮ» за матч против «Брайтона» от Sofascore
Как вам игра? «Дьволы» могли не доводить дело до серии одиннадцатиметровых?
Мага был вообще вне заявки по причине дисквалификации
А про серию пенальти вообще молчу. Падал в один и тот же угол🤦🏻 ждал пока Марч выше ворот ударит