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Де Хеа – лучший, Фред – худший: оценки игроков «МЮ» за матч против «Брайтона»

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В полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли» столкнулись «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Еще до матча стало известно, что победителя встречи в финале турнира будет ждать «Ман Сити».

Тен Хаг оставил в запасе Санчо. Магуайр, который откровенно плохо показал себя в Лиге Европы, встречу попустил из-за перебора желтых карточек. Матч вышел не слишком зрелищным. В первом тайме «дьяволы» действовали чуть острее, а во второй половине встречи «чайки» завладели игровой инициативой. Если бы не несколько впечатляющих сейвов Де Хеа, игра могла бы и не перейти в дополнительное время.

В овертайме «чайки» продолжили давить, в концовке у Каземиро был отличный момент, но на табло так и остались нули.

Серия пенальти была такой же затянутой. Игроки «Юнайтед» реализовали все семь одиннадцатиметровых, футболисты «Брайтона» промахнулись лишь раз.

«Красные дьяволы» одерживают победу и отправляются в финал Кубка Англии.

Оценки игроков «МЮ» за матч против «Брайтона» от Sofascore

Как вам игра? «Дьволы» могли не доводить дело до серии одиннадцатиметровых?

13 комментариев

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Максим Щербаков
ТенХаг оставил на скамейке Магуайра?))
Мага был вообще вне заявки по причине дисквалификации
+4
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Артём Алиев
Ответ SLEVIN
Он ничего особо не сделал за матч. А про серию пенальти вообще молчу. Падал в один и тот же угол🤦🏻 ждал пока Марч выше ворот ударит
А то что за матч неск раз жёпу команды спасал, тебя не волнует ?)
+3
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CyberUnited
Лучший Линделеф
+2
0
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Sasha Bulycheva
Автор
Ответ Максим Щербаков
ТенХаг оставил на скамейке Магуайра?)) Мага был вообще вне заявки по причине дисквалификации
Верно, Максим, спасибо.
+2
0
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Артём Алиев
Фред сделал за отведённое игровое время больше, чем Маласия и Вергхост вместе взятые. По какому принципу ставятся оценки у этих экспертов ?
+1
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SLEVIN
Ответ Артур Анадян
Хорош Де Хеа
Он ничего особо не сделал за матч.
А про серию пенальти вообще молчу. Падал в один и тот же угол🤦🏻 ждал пока Марч выше ворот ударит
+4
-3
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Волосатый Гонсалес
Ответ Максим Щербаков
ТенХаг оставил на скамейке Магуайра?)) Мага был вообще вне заявки по причине дисквалификации
вот именно
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Артур Анадян
Хорош Де Хеа
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Леонид Ботвинник
Я бы не назвал Фреда худшим. После его выхода хоть что то стало получаться в центре. И Санчо неплохо вошёл - единственный, кто хоть как то мяч мог придержать, смотреться. А то всю игру, как всадники без голов.
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Артур Анадян
Ответ SLEVIN
Он ничего особо не сделал за матч. А про серию пенальти вообще молчу. Падал в один и тот же угол🤦🏻 ждал пока Марч выше ворот ударит
А просто так дали лучшую оценку?
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Nickolay Lyskov
Ответ SLEVIN
Он ничего особо не сделал за матч. А про серию пенальти вообще молчу. Падал в один и тот же угол🤦🏻 ждал пока Марч выше ворот ударит
С учетом того, как много сегодня забили полевые игроки, до этой серии пенальти нужно было еще дотянуть.
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Артём Алиев
Ответ Роман
Ого Де Хея лучший по оценкам. Видать его 6 падений в одну сторону во время серии пенальти высоко оценились.
С пенальти у него исторически проблемы. Зато по ходу матча был надёжным.
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