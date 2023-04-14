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📸 Красивый поступок. Аргентинцы «Севильи» на руках уносили с поля травмированного Лисандро Мартинеса

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Второй тайм матча против «Севильи» в 1/4 Лиги Европы вышел для «Манчестер Юнайтед» печальным.

«Красные дьяволы» дважды забили в свои ворота. В самой концовке встречи травму получил Лисандро Мартинес.

Покинуть поле защитнику помогли его партнеры по сборной Аргентины. Акунья и Монтьель несли Лисандро на руках.

Поступок чемпионов мира.

15 комментариев

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Роман Изотов
Ответ Caterina
Как-то это мелочно и некрасиво.
Я понимаю о чëм ты, но и романтизировать эту ситуацию тоже не стоит, это всё-таки впервую очередь соперничество.
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Роман Изотов
Ответ Caterina
Врачи-то были, а носилок не было. Что значит нельзя исключать? Либо то, либо другое. Если сочувствуешь, то не думаешь о другом. Видно было всё в трансляции.
Если бы это был товарняк, то я бы с тобой согласился, но в данной игре очень много на кону стоит, поэтому и говорю, что этот поступок не позволил МЮ тянуть время.
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Caterina
Ответ Роман Изотов
При счёте 2:1 это случилось и не на 90й минуте точно. Подсказка может была, что замен у МЮ больше нет, чем не возможность спасти матч, играю в большинстве?
Как-то это мелочно и некрасиво.
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Caterina
Ответ Роман Изотов
Лица как лица, помогли товарищу по сборной. я и не сказал, что с их стороны был злой умысел, но и прагматизм в этой ситуации нельзя исключать, можно ведь было дождаться врачей с носилками.
Врачи-то были, а носилок не было.
Что значит нельзя исключать? Либо то, либо другое. Если сочувствуешь, то не думаешь о другом. Видно было всё в трансляции.
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Роман Изотов
Ответ Iamliam
В самой концовке матча при счете 2:2 в гостях и когда уже нет сил и надо просто тянуть время, они экономили время?))
При счёте 2:1 это случилось и не на 90й минуте точно. Подсказка может была, что замен у МЮ больше нет, чем не возможность спасти матч, играю в большинстве?
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-1
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Caterina
Ответ Iamliam
В самой концовке матча при счете 2:2 в гостях и когда уже нет сил и надо просто тянуть время, они экономили время?))
Да по любому, видно же было, как они переживали за Лисандро, больше чем его одноклубники. Именно они рядом с ним были, а не манки.
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Алибек Багаутдинов
воистину заслуженные чемпионы мира
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Makmerfi
Ответ Iamliam
В самой концовке матча при счете 2:2 в гостях и когда уже нет сил и надо просто тянуть время, они экономили время?))
Счет не 2-2, а 2-1. 2-2 стало уже в меньшинстве.
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-1
-1
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Роман Изотов
Ответ Caterina
По-моему достаточно на их лица посмотреть, чтоб такого не говорить.
Лица как лица, помогли товарищу по сборной. я и не сказал, что с их стороны был злой умысел, но и прагматизм в этой ситуации нельзя исключать, можно ведь было дождаться врачей с носилками.
0
0
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Iamliam
Ответ Caterina
По-моему достаточно на их лица посмотреть, чтоб такого не говорить.
В самой концовке матча при счете 2:2 в гостях и когда уже нет сил и надо просто тянуть время, они экономили время?))
+2
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+2
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Caterina
Ответ Роман Изотов
с одной стороны конечно хороший поступок, но и с другой стороны севильцы тем самым сильно сэкономили время, чтобы врачи Мартинесу оказывали помощь за пределами поля.
По-моему достаточно на их лица посмотреть, чтоб такого не говорить.
+6
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+6
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Сослан Сохиев
Ответ Arturas Guja
eto ne trener , eto slabak ..
Ты про стауче?
0
0
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Роман Изотов
с одной стороны конечно хороший поступок, но и с другой стороны севильцы тем самым сильно сэкономили время, чтобы врачи Мартинесу оказывали помощь за пределами поля.
+5
-4
+1
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Arturas Guja
eto ne trener , eto slabak
..
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-4
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Алексей Ракшин
Они бы так и всех 11 выносили
+2
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