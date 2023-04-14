15 комментариев

📸 Красивый поступок. Аргентинцы «Севильи» на руках уносили с поля травмированного Лисандро Мартинеса
Второй тайм матча против «Севильи» в 1/4 Лиги Европы вышел для «Манчестер Юнайтед» печальным.
«Красные дьяволы» дважды забили в свои ворота. В самой концовке встречи травму получил Лисандро Мартинес.
Покинуть поле защитнику помогли его партнеры по сборной Аргентины. Акунья и Монтьель несли Лисандро на руках.
Поступок чемпионов мира.
Что значит нельзя исключать? Либо то, либо другое. Если сочувствуешь, то не думаешь о другом. Видно было всё в трансляции.
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