15 комментариев

Второй тайм матча против «Севильи» в 1/4 Лиги Европы вышел для «Манчестер Юнайтед» печальным.

«Красные дьяволы» дважды забили в свои ворота. В самой концовке встречи травму получил Лисандро Мартинес.

Покинуть поле защитнику помогли его партнеры по сборной Аргентины. Акунья и Монтьель несли Лисандро на руках.

Поступок чемпионов мира.