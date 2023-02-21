Гари Невилл рассказал, почему Вегорст является ключевым игроком команды тен Хага. Все дело в его отличии от Роналду

Перечислил все лучшие качества форварда.

Гари Невилл в своем подкасте на Sky Sports рассказал, почему Ваут Вегорст стал ключевым игроком «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что он редко забивает.

«Я люблю Ваута Вегорста. Над ним не следует смеяться… Нужно восхищаться тем, что Эрик тен Хаг выбирает его для каждого матча. Я спросил об этом самого тен Хага перед игрой с «Лестер Сити». Он сказал, что Ваут многое приносит команде, и я понимаю что».

«В прошлом сезоне в «Манчестер Юнайтед» велись споры о том, могут ли они прессинговать с Криштиану Роналду. Они не могли закрываться спереди, не могли прессинговать. В современной игре нужно уметь прессинговать. А Вегорст очень хорош в переходах с атаки в оборону и наоборот. Он очень хорошо обороняется при стандартах. Он очень хорош, следит за пространством. Ваут делает жизненно важную работу для команды, у которой много атакующего потенциала. Вот почему он играет каждую неделю».

Вегорста часто критикуют после перехода в «Манчестер Юнайтед» за то, что он забивает мало голов, однако его скорость работы без мяча позволила ему закрепиться в основном составе команды тен Хага.

Форвард присоединился к манкунианцам на правах аренды до конца сезона, и еще неизвестно, захочет ли клуб его выкупить.