Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» вдевятером проиграла «Аль-Иттифаку»

В чемпионате Саудовской Аравии проходят матчи 27-го тура.

В пятницу «Аль-Наср» Криштиану Роналду разгромил «Аль-Нажму» (5:2) в рамках 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В субботу «Аль-Ахли» Айвена Тоуни разгромил «Дамак» (3:0), «Аль-Хилаль» Карима Бензема сыграл вничью с «Аль-Таавуном» (2:2). 

В воскресенье «Аль-Кадисия» Матео Ретеги уступила «Аль-Иттифаку» в гостях (2:3). 

Высшая лига. 27 тур
5 апреля 15:55, Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium
Аль-Охдуд
Завершен
1 - 0
0.48xG1.51
Аль-Фатех
Матч окончен
Abdulaziz Saleh Al Hatila   Гюль
90’
+1’
Нарей   Mohamed bin Nayef Al Jahif
90’
+1’
87’
Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia   Alothma
83’
Юссуф   Fawaz Yousef Al Hamad
Бассогог   Khaled Sulaiman A. Al Lazam
78’
64’
Саадан   Mohammed Al-Sarnoukh
64’
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi   Варгас
Аль-Аббас   Индже
61’
Педроса
58’
46’
Al Swealem   Mehdi bin Mohammed bin Khalifa Al Aboud
2тайм
Перерыв
Фагихи
45’
+2’
  Abdulaziz Saleh Al Hatila
42’
25’
Al Swealem
Abdulaziz Saleh Al Hatila
6’
Аль-Охдуд
Португал, Фагихи, Гюнтер, Al Yami, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Педроса, Mateo Borrell, Нарей, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Бассогог, Аль-Аббас
Запасные: Индже, Khaled Sulaiman A. Al Lazam, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Гюль, Saud Salem Saud Al Yami, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Аль-Наджар, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Аль-Кайди
1тайм
Аль-Фатех:
Пачеко, Жорже Фернандеш, Aljari, Al Swealem, Юссуф, Саадан, Wesley Bruno Lima Delgado, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Бендебка, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Батна
Запасные: Fawaz Yousef Al Hamad, Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed, Бохари, Касим, Mohammed Al-Sarnoukh, Mohammed Al Sahihi, Alothma, Варгас, Mehdi bin Mohammed bin Khalifa Al Aboud
Высшая лига. 27 тур
5 апреля 18:00, Prince Faisal bin Fahad Stadium Jeddah (Al-Ittihad)
Аль-Рияд
Завершен
1 - 1
1.58xG2
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Матч окончен
Ahmed Mohammed Al Siyahi   Talal Riyadh Al Shubili
90’
+5’
90’
+3’
Аль-Асмари   Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali
Sultan Ali Haroun
82’
82’
Браунхилл
Аль-Хайбари
79’
Леандру Антунеш   Alabsi
68’
Лиа Оку   Силла
68’
66’
Ali Ahmad Ali Al Azaizeh   Аль-Хаммами
Сали   Sultan Ali Haroun
60’
Abdulelah Mohammed Al Khaibari
59’
2тайм
Перерыв
Сали
45’
+3’
  Тозе
45’
34’
  Амдалла
Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti
21’
Аль-Рияд
Борян, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Барбе, Аль-Хайбари, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Сали, Лехаль, Тозе, Лиа Оку, Леандру Антунеш
Запасные: Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Силла, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Talal Riyadh Al Shubili, Faisal Ali Muslim Al Subhi, Alabsi, Sultan Ali Haroun, Аль-Шехри
1тайм
Аль-Шабаб Эр-Рияд:
Гроэ, Yaslam Balobaid, Аль-Булайхи, Худт, Аль-Таин, Аль-Асмари, Браунхилл, Феррейра Карраско, Адли, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh, Амдалла
Запасные: Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Аль-Скурк, Faisal Ismail bin Sagheer Al Subiani, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Аль-Хаммами, Аль-Махаснех, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Камара, Abdullah Matuq Ahmed Saeed
Высшая лига. 27 тур
5 апреля 18:00, EGO Stadium
Аль-Иттифак
Завершен
3 - 2
1.55xG2.81
2
Аль-Кадисия
Матч окончен
90’
+11’
Баа
Али
90’
+10’
90’
+8’
Г. Альварес
90’
+7’
Киньонес
Хендри
90’
+7’
Аль-Ганнам   Маду
88’
Нкота   Faris Saeed Al Ghamdi
88’
Аль-Отайби
88’
87’
  Киньонес
Дембеле   Али
83’
76’
Махнаши   Аль-Салем
  Вейналдум
74’
73’
Аль-Аммар
65’
Г. Альварес
  Дембеле
47’
2тайм
Перерыв
Дембеле
45’
+6’
Кальво
45’
+1’
42’
Ретеги   Аль-Аммар
  Хендри
40’
Дуда
38’
35’
Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat
33’
  Киньонес
Аль-Хатиб   Аль-Олайян
25’
Аль-Иттифак
Родак, Аль-Хатиб, Кальво, Хендри, Аль-Отайби, Дуда, Медран, Аль-Ганнам, Вейналдум, Нкота, Дембеле
Запасные: Аль-Олайян, Faris Saeed Al Ghamdi, Али, Маду, Abdulhakim Hassan J. Maghfori, Хинди, Хайралла, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Awad Abdu Hussain Dahal
1тайм
Аль-Кадисия:
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Махнаши, Вайгль, Аль-Джувайр, Нандес, Баа, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Ретеги, Киньонес
Запасные: Аль-Кассар, Аль-Аммар, Аль-Салем, Amar bin Hamed bin Mohammed Al Yuhaybi, Аль-Нахли, Хазази, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Ассири
Высшая лига. 27 тур
3 апреля 16:00, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
Аль-Холуд
Завершен
2 - 2
1.11xG1.67
Аль-Халидж
Матч окончен
85’
  Масурас
Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz   Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
82’
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili   Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri
82’
77’
Al-Khubrani   Аль-Джамаан
Ндорам   Berry
74’
Бахебри   Аль-Досари
68’
Солан
61’
60’
Курбелис   Аль-Мутайри
60’
Паоло Фернандес   Аль-Исса
60’
Al-Khubrani
46’
Ассири   Аль-Хафит
46’
Канаба   Хамзи
2тайм
Перерыв
Пинас
45’
+2’
  Аль-Алива
37’
Бахебри
24’
24’
Ассири
18’
  Фортунис
  Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
9’
Аль-Холуд
Коццани, Пинас, Уткус, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Солан, Kortajarena Canellada, Бакли, Ндорам, Аль-Алива, Бахебри, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Запасные: Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Аль-Досари, Аль-Досари, Alshammari, Аль-Сафари, Berry
1тайм
Аль-Халидж:
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Ассири, Аль-Хамсаль, Канаба, Курбелис, Масурас, Фортунис, Паоло Фернандес, Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri
Запасные: Аль-Хафит, Аль-Исса, Аль-Салем, Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi, Аль-Джайзани, Аль-Хайдари, Аль-Мутайри, Хамзи, Аль-Джамаан
Высшая лига. 27 тур
3 апреля 16:15, Prince Abdullah al-Faisal Stadium
Аль-Иттихад Джидда
Завершен
1 - 0
1.74xG0.96
Аль-Хазем
Матч окончен
Эн-Несири   Аль-Нашри
90’
+2’
88’
Моквана   Al Dhuwayhi
78’
Aboubacar Bah   Amadou Bamba Dieng
Бергвейн   Аль-Биши
78’
  Аль-Обод
72’
65’
Аль-Дахиль   Al-Shanqiti
Аль-Гамди   Ауар
64’
Аль-Гамди   Аль-Обод
64’
49’
Аль-Дахиль
46’
Зайед   Al-Ghamdi
46’
Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami   Oumarou Alio
2тайм
Перерыв
39’
Аль-Шаммари
Диаби
34’
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Кадеш, Данилу Перейра, Симич, Аль-Шенгити, Бергвейн, Аль-Гамди, Аль-Гамди, Фабиньо, Диаби, Эн-Несири
Запасные: Аль-Нашри, Аль-Биши, Аль-Обод, Аль-Мермеш, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Фаллатах, Ауар, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Джулайдан
1тайм
Аль-Хазем:
Зайед, Al-Nakhli, Аль-Дахиль, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Aboubacar Bah, Розье, Аль-Хабаши, Аль-Шаммари, Моквана
Запасные: Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Al-Ghamdi, Amadou Bamba Dieng, Hassan bin Bandar Idris, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Al Dhuwayhi, Al-Shanqiti, Oumarou Alio
Высшая лига. 27 тур
3 апреля 18:00, Al-Awwal Park
Аль-Наср Эр-Рияд
Завершен
5 - 2
3.97xG0.84
Аль-Нажма
Матч окончен
  Мане
90’
+5’
Гариб
85’
84’
Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel   Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
Роналду   Hayder Abdulkareem Tawfeeq Tofee
83’
Симакан   Аль-Шарари
83’
76’
Al Hawsawi   Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa
76’
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi   Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
Аль-Нассер   Аль-Наджди
75’
  Роналду
73’
Брозович
58’
Аль-Хамдан   Аль-Хайбари
57’
Аль-Ганам   Бушаль
57’
  Роналду
56’
52’
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel
47’
  Фелиппе Кардосо
46’
Majed Mohammed Yazid Dawran   Аль-Фатиль
2тайм
Перерыв
  Мане
45’
+9’
  Аль-Хамдан
45’
+8’
44’
  Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
35’
Эмад   Гуга Родригеш
20’
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
Аль-Наср Эр-Рияд
Бенто, Аль-Нассер, Аль-Амри, Симакан, Аль-Ганам, Мане, Брозович, Анжело Габриэл, Гариб, Роналду, Аль-Хамдан
Запасные: Аль-Акиди, Аль-Хассан, Маран, Бушаль, Аль-Наджди, Аль-Хайбари, Rakan Khalid Al Ghamdi, Аль-Шарари, Hayder Abdulkareem Tawfeeq Tofee
1тайм
Аль-Нажма:
Виктор Брага, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Тиянич, Эмад, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Majed Mohammed Yazid Dawran, Фелиппе Кардосо, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
Запасные: Аль-Энази, Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Khalid bin Mohammed Al Subaie, Аль-Фатиль, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Гуга Родригеш, Mohammed Mansour Yahya Mile
Высшая лига. 27 тур
4 апреля 16:15, King Abdullah Sports City
Аль-Ахли Джидда
Завершен
3 - 0
1.53xG0.53
Дамак
Матч окончен
Гонсалвес   Salem Saleh bin Salimin Abdullah
84’
Галено   Аль-Муваллад
83’
Аль-Бурайкан
82’
79’
Мейте   Альсахади
Марез   Аль-Бурайкан
71’
67’
Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari   Аль-Кахтани
67’
Шарахили   Аль-Самири
Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
61’
  Гонсалвес
56’
54’
Sanousi Mohammed
Рожер   Бакор
53’
2тайм
Перерыв
  Тоуни
6’
  Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi
3’
Аль-Ахли Джидда
Менди, Дамс, Рожер, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Мийо, Аль-Джухани, Галено, Гонсалвес, Марез, Тоуни
Запасные: Yazan Luay Ali Madani, Salem Saleh bin Salimin Abdullah, Аль-Бурайкан, Аль-Санби, Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Бакор, Аль-Муваллад
1тайм
Дамак:
Кевин, Аль-Обайд, Харкасс, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Sanousi Mohammed, Шарахили, Силла, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Вада, Окита, Мейте
Запасные: Naser Al Ghamdi, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Meshaal Mohamed Al Shahrani, Al-Rashidi, Аль-Кахтани, Альсахади, Naji, Аль-Самири, Amidou Traoré
Высшая лига. 27 тур
4 апреля 16:30, King Khalid Sport City Stadium
Неом
Завершен
1 - 0
1.81xG0.92
Аль-Фейха
Матч окончен
Родригес   Аль-Салули
90’
+6’
Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari
90’
+5’
Бенрахма   Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari
90’
+3’
87’
Аль-Биши
85’
Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah   Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi
84’
Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah
84’
Sabri Abdu H. Dahal   Ammar Mohammed Issa Al Khaibari
  Родригес
74’
73’
Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi   Аль-Биши
Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi   Абди
73’
Ляказетт   Аль-Саад
73’
73’
Ганвула   Радиф
2тайм
Перерыв
Зезе
40’
Неом
Луиш Машимиану, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Зезе, Хегази, Аль-Брейк, Бенрахма, Коне, Дукуре, Аль-Хеджи, Ляказетт, Родригес
Запасные: Малайека, Абди, Younes bin Abdulkarim bin Ahmed Al Shanqeeti, Аль-Саад, Ahmed Fadhi Fahd Al Anazi, Аль-Салули, Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari, Аль-Фарадж, Jaber
1тайм
Аль-Фейха:
Москера, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Джейсон, Алфа Семеду, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Sabri Abdu H. Dahal, Бензия, Ганвула
Запасные: Аль-Биши, Аль-Харти, Ammar Mohammed Issa Al Khaibari, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi, Аль-Рашиди, Радиф, Al-Deqeel, Аль-Саафи
Высшая лига. 27 тур
4 апреля 18:00, Kingdom Arena
Аль-Хилаль
Завершен
2 - 2
2.03xG0.49
Аль-Таавун
Матч окончен
Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi   Suhayb Ayman Aafat Al Zaid
82’
Аль-Харби   Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
82’
Томбакти   Аль-Авджами
81’
  Маркос Леонардо
77’
69’
Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli
67’
  Жиротто
64’
Биэл   Аль-Рашиди
64’
Фюльжени   Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli
55’
  Жиротто
2тайм
Перерыв
  Меите
43’
32’
Жиротто
Аль-Хилаль
Буну, Тео, Кулибали, Томбакти, Аль-Харби, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Рубен Невеш, Канно, Маркос Леонардо, Меите, Малком
Запасные: Meshal Sulaiman F. Al Dawood, Аль-Авджами, Mohammed bin Bandar bin Abdullah Al Zaid, Патуйе, Аль-Мутаири, Abdullah bin Bandar bin Abdullah Al Zaid, Suhayb Ayman Aafat Al Zaid, Abdulaziz Hibah Aliullah Jurmush, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
1тайм
Аль-Таавун:
Маилсон, Петков, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Аль-Авджами, Жиротто, Эль-Махдиуи, Флавио, Биэл, Аль-Куикби, Фюльжени
Запасные: Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Аль-Кахтани, Атийя, Moustapha Sémbène, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab, Аль-Рашиди, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Abdulmalik Ghazzi Al Hamidi Al Marwani Al Harbi
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Аль нажму, аль не нажму.
Вроде и лига из Топ 5, а в комментах пустынно совсем
Вроде и лига из Топ 5, а в комментах пустынно совсем
Все у телеэкранов наслаждаются футбольным пиршеством
Монако Головина, ПСЖ Сафонова и какойто АльНаср Роналду.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
7 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
24 минуты назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
28 минут назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
32 минуты назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
33 минуты назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
47 минут назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
50 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
55 минут назад
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
2 минуты назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
12 минут назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»
сегодня, 11:44
Рекомендуем