Чемпионат Франции. «Монако» Головина победил «Марсель», «Гавр» сыграл вничью с «Осером», «Лион» – с «Анже»

Во Франции прошли матчи 28-го тура Лиги 1.

В пятницу «ПСЖ» Матвея Сафонова обыграл «Тулузу» (3:1) в стартовом матче 28-го тура Лиги 1.

В субботу «Ланс» был разгромлен «Лиллем» (0:3). 

В воскресенье «Лион» сыграл вничью с «Анже» (0:0), а завершился тур матчем между «Монако» Александра Головина и «Марселем» (2:1). 

5 апреля 13:00, Стад Раймон Копа
Анже
Завершен
0 - 0
0.34xG0.86
Лион
Матч окончен
Белькдим   Капель
89’
Сбаи   Мутон
89’
Рао-Лисоа   Анен
86’
Рао-Лисоа
84’
73’
Тессманн   Канго
73’
Эндрик   Карабец
73’
Мэйтленд-Найлз   Мера
Машин   Питер
68’
ван ден Бомен
66’
64’
Толиссо   Геззаль
55’
Шулц   Яремчук
Белькдим
46’
2тайм
Перерыв
Анже
Коффи, Экоми, Рао-Лисоа, Лефор, Камара, Луар, Белькебла, ван ден Бомен, Белькдим, Сбаи, Машин
Запасные: Койялипу, Синате, Капель, Жернигон, Аруна, Пона, Анен, Питер, Мутон
1тайм
Лион:
Грейф, Абнер, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Мортон, Тессманн, Морейра, Толиссо, Эндрик, Шулц
Запасные: Хатебур, Нарти, Яремчук, Мера, Карабец, Геззаль, Мангаля, Дескам, Канго
Подробнее
Лига 1 Франция. 28 тур
5 апреля 15:15, Стад Сен-Симфорьен
Мец
Завершен
0 - 0
2.42xG0.47
Нант
Матч окончен
90’
+2’
Каба   Амьян
Деменге   Абуашвили
87’
84’
Коклен   Сиссоко
Сарр   Мишаль
80’
73’
Аблин   Гирасси
Мунонго
72’
Мбула   Мунонго
63’
Колен   Мбала
63’
63’
Коклен
46’
Ганаго   Мачадо
46’
Сантонз   Юссеф
2тайм
Перерыв
39’
Тати
Сарр
38’
Мец
Си, Колен, Мбула, С. Сане, Куао, Деменге, Гбамен, Цитаишвили, Эн, Сарр, Диалло
Запасные: Фишер, Йегбе, Балло-Туре, Квилитая, Мбала, Диоп, Абуашвили, Мишаль, Мунонго
1тайм
Нант:
Антони Лопеш, Коцца, Тати, Авазьем, Гильбер, Коклен, Аблин, Лепенан, Каба, Сантонз, Ганаго
Запасные: Амьян, Кабелла, Гирасси, Мохамед, Карлгрен, Эль-Араби, Юссеф, Сиссоко, Мачадо
Подробнее
Лига 1 Франция. 28 тур
5 апреля 15:15, Стад Океан
Гавр
Завершен
1 - 1
0.52xG1.72
Осер
Матч окончен
Зуауи   Пембеле
90’
+4’
90’
+1’
Намасо   Мара
Зуауи
86’
86’
Овусу
79’
Намасо
78’
Оппегор   Казимир
Эбоно   Кьереме
77’
Буфаль   Саматта
71’
2тайм
Перерыв
  Эбоно
23’
Санганте
17’
15’
  Синайоко
Гавр
Диав, Льорис, Секо, Санганте, Зуауи, Эбоно, Гурна-Дуат, Него, Буфаль, Сумаре, Ндиайе
Запасные: Арнье, Дукуре, Пембеле, Загаду, Кешта, Кьереме, Саматта, Хадра, Мосенго
1тайм
Осер:
Де Персен, Менса, Око, Диоманде, Си, Дануа, Овусу, Оппегор, Намасо, Февр, Синайоко
Запасные: Ахамада, Диуссе, Казимир, Мара, Сиве, Сеная, Негрель, Сьерральта, Акпа
Подробнее
Лига 1 Франция. 28 тур
5 апреля 15:15, Стад дю Мустуа
Лорьян
Завершен
1 - 1
1.18xG1.11
Париж
Матч окончен
90’
+3’
Саймон   Шерги
Куасси
85’
Ле Бри   Кацерис
81’
79’
Ле-Мелу
74’
  Мунеци
Пажи   Дермэйн
72’
Макенго   Тосин
72’
71’
Камара   Гори
71’
Максим Лопес   Траоре
71’
Иконе   Кеббаль
71’
Жеббель   Колиошо
Дьенг   Сумано
67’
  Дьенг
54’
50’
Камара
2тайм
Перерыв
Лорьян
Мвого, Файе, Тальби, Меите, Пажи, Макенго, Куасси, Авом, Кадью, Ле Бри, Дьенг
Запасные: Камара, Аджей, Дермэйн, Тосин, Игор Силва, Йонгва, Кацерис, Семеду, Сумано
1тайм
Париж:
Трапп, Сангюи, Мбоу, Коппола, Камара, Максим Лопес, Ле-Мелу, Саймон, Мунеци, Иконе, Жеббель
Запасные: Траоре, Кеббаль, Кафаро, Нкамбадьо, де Смет, Гори, Колиошо, Колодзейчак, Шерги
Подробнее
Лига 1 Франция. 28 тур
5 апреля 18:45, Луи II
Монако
Завершен
2 - 1
1.36xG2.45
Марсель
Матч окончен
89’
Хейбьерг   Абделли
89’
Веа   Эмерсон
87’
Балерди
85’
  Гуири
Аклиуш   Аденгра
84’
Балогун   Бирет
84’
77’
Иган-Райли   Балерди
Головин   Фати
75’
  Балогун
74’
73’
Траоре   Нванери
Керер
70’
Кулибали   Бамба
65’
Мависса Элеби   Диатта
65’
  Головин
59’
2тайм
Перерыв
34’
Медина
Камара
8’
Монако
Градецки, Фас, Закария, Керер, Головин, Аклиуш, Мависса Элеби, Камара, Кулибали, Тезе, Балогун
Запасные: Кен, Погба, Дайер, Диатта, Аденгра, Бамба, Идумбо-Музамбо, Бирет, Фати
1тайм
Марсель:
Рульи, Медина, Иган-Райли, Павар, Траоре, Хейбьерг, Тимбер, Пайшао, Веа, Гуири, Обамеянг
Запасные: де Ланге, Нади, Эмерсон, Балерди, Нванери, Лаго, Абделли, Вермерен, Надир
Подробнее
Лига 1 Франция. 28 тур
3 апреля 18:45, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Завершен
3 - 1
1.75xG0.14
Тулуза
Матч окончен
  Гонсалу Рамуш
90’
+2’
Д. Дуэ   Гонсалу Рамуш
87’
83’
Коррейя да Силва   Расселл-Роу
83’
Сидибе   Азизи
83’
Кассерес   Сауэр
Кварацхелия   Мендеш
68’
Бералдо   Витинья
67’
67’
Металь   Каманси
Ли Кан Ин   Жоау Невеш
59’
2тайм
Перерыв
36’
Кассерес
  Дембеле
33’
27’
  Николайсен
  Дембеле
23’
ПСЖ
Сафонов, Люка Эрнандес, Пачо, Забарный, Хакими, Д. Дуэ, Бералдо, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дембеле, Ли Кан Ин
Запасные: Маркиньос, Мендеш, Дро Фернандес, Жоау Невеш, Гонсалу Рамуш, Витинья, Мбайе, Шевалье, Марин
1тайм
Тулуза:
Рест, Николайсен, Кумбасса, Маккензи, Гбоо, Деннум, Металь, Диоп, Кассерес, Сидибе, Коррейя да Силва
Запасные: Азизи, Мчиндра, Сауэр, Виньоло, Хауг, Каманси, Бакуш, Восса, Расселл-Роу
Подробнее
Лига 1 Франция. 28 тур
4 апреля 15:00, Ля Мено
Страсбур
Завершен
3 - 1
2.28xG0.35
Ницца
Матч окончен
Энсисо   Амугу
90’
+1’
82’
  Менди
80’
Ваи   Будаш
Омобамиделе   Ансельмино
77’
Годо   Эмега
77’
64’
Сансон   Абди
Эль-Мурабет   Барко
58’
Чилуэлл   Хойсберг
58’
46’
Ба   Данте
46’
Янссон   Чо
46’
Диоп   Ванхаутте
2тайм
Перерыв
43’
Сансон
  Эль-Мурабет
42’
41’
Будауи
  Энсисо
36’
  Годо
28’
Страсбур
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Омобамиделе, Г. Дуэ, Ойеделе, Эль-Мурабет, Годо, Нанаси, Яссин, Энсисо
Запасные: Амугу, Эмега, Фофана, Амо-Амейо, Юнссон, Ансельмино, Хойсберг, Барко, Луиш
1тайм
Ницца:
Диуф, Бар, Ба, Менди, Клосс, Диоп, Будауи, Сансон, Луше, Ваи, Янссон
Запасные: Будаш, Данте, Ндомбеле, Ванхаутте, Абдул-Самед, Дюпе, Абди, Бернардо, Чо
Подробнее
Лига 1 Франция. 28 тур
4 апреля 17:00, Cтад Франсис Ле Бле
Брест
Завершен
3 - 4
1.22xG2.85
Ренн
Матч окончен
90’
+2’
Самба
88’
Блас   Шиманьски
81’
Аль-Тамари   Мукьеле
81’
Сейду   Нагида
Дина-Эбимбе   Мбуп
76’
Диас   Кулибали
76’
74’
  Леполь
Маньетти
73’
  Лабо-Ласкари
70’
63’
  Эмболо
60’
Брассье
  Дина-Эбимбе
57’
2тайм
Перерыв
Диас
39’
36’
Ронжье
34’
  Леполь
Кудер
34’
20’
  Блас
  Дина-Эбимбе
4’
Брест
Кудер, Локо, Диас, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Дина-Эбимбе, Лабо-Ласкари, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Гиндо, Ле Гуэн, Тузар, Диоп, Макалу, Мбуп, Маецки, Зогбе, Кулибали
1тайм
Ренн:
Самба, Мерлен, Брассье, Аит Будлаль, Сейду, Аль-Тамари, Камара, Ронжье, Блас, Эмболо, Леполь
Запасные: Силистри, Камара, Нагида, Сукуна, Сиссе, Шиманьски, Мукьеле, До Марколино, Забири
Подробнее
Лига 1 Франция. 28 тур
4 апреля 19:05, Пьер Моруа
Лилль
Завершен
3 - 0
3.67xG0.62
Ланс
Матч окончен
Перро   Вердонк
90’
+4’
Мбаппе
90’
85’
Эдуар   Фофана
85’
Товен   Булатович
Мукау   Мбаппе
80’
Фернандес Пардо   Перрен
80’
78’
Абдельхамид
Харальдссон   Андре
73’
Феликс Коррейя   Жиру
73’
Озер
71’
67’
Томассон   Сотока
  Фернандес Пардо
58’
55’
Челик   Айдара
55’
Саид   Сен-Максимен
  Феликс Коррейя
49’
2тайм
Перерыв
Нгой
45’
+5’
45’
+5’
Томассон
  Харальдссон
44’
Лилль
Озер, Перро, Манди, Нгой, Менье, Буадди, Бенталеб, Феликс Коррейя, Харальдссон, Мукау, Фернандес Пардо
Запасные: Андре, Диауне, Перрен, Алессандро, Мбаппе, Бодар, Сантуш, Вердонк, Жиру
1тайм
Ланс:
Риссер, Сарр, Ганиу, Челик, Саид, Товен, Юдоль, Томассон, Сангаре, Абдельхамид, Эдуар
Запасные: Горжлен, Силла, Сотока, Айдара, Фофана, Булатович, Бермон, Сен-Максимен, Сима
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

За две минуты два раза ошибся . В след сезоне Псж купит нового вратаря , увидите !
наверное Максименко .
Лилль по Лансу конкретно прошелся, Пардо очень хорош сегодня, недавно писали, что ПСЖ лига идет навстречу с переносами и Ланс недоволен, но матчи с Марселем и Монако, но сегодня вновь показали уровень чемпионских амбиций Ланса...
Ну какие чемпионские амбиции у команды с 10 бюджетом в лиге. Но для своих возможностей это весьма амбициозный клуб. В установленную дату матч что-то бы решал, а так с большой вероятностью сольются они до очной игры, и будет матч уже формальностью.
Никто не играет в пятницу, но у псж ведь лч 🥶
в Лиге 1 всегда тур начинается матчами в пятницу, так что не ищи заговора там где его нет и в помине, или попав в мейнстрим, ищем где бы подгадить?
Какой же топ Поконьоли. Пришёл на место физрука, который уничтожил команду, и изменил всё.
Лион после 13 побед подряд не может выиграть уже 9-й матч
Забили всего лишь 8 голов пропустив при при этом 14
Так и уволить могут Фонсеку
На банку Сафона пора.
Шевалье твой выход
Брест - Ренн отличный матч выдали
Удар у Рамуша конечно породистый.
Нуну Мендеш опять выходит слева в атаке. Уже говорил, что будут наигрывать его как замену Барколя, пока тот травмирован.
