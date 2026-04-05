Чемпионат Франции. «Монако» Головина победил «Марсель», «Гавр» сыграл вничью с «Осером», «Лион» – с «Анже»

Во Франции прошли матчи 28-го тура Лиги 1.
В пятницу «ПСЖ» Матвея Сафонова обыграл «Тулузу» (3:1) в стартовом матче 28-го тура Лиги 1.
В субботу «Ланс» был разгромлен «Лиллем» (0:3).
В воскресенье «Лион» сыграл вничью с «Анже» (0:0), а завершился тур матчем между «Монако» Александра Головина и «Марселем» (2:1).
Чемпионат Франции
28-й тур
Анже
Коффи, Экоми, Рао-Лисоа, Лефор, Камара, Луар, Белькебла, ван ден Бомен, Белькдим, Сбаи, Машин
Запасные: Койялипу, Синате, Капель, Жернигон, Аруна, Пона, Анен, Питер, Мутон
Лион:
Грейф, Абнер, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Мортон, Тессманн, Морейра, Толиссо, Эндрик, Шулц
Запасные: Хатебур, Нарти, Яремчук, Мера, Карабец, Геззаль, Мангаля, Дескам, Канго
Мец
Си, Колен, Мбула, С. Сане, Куао, Деменге, Гбамен, Цитаишвили, Эн, Сарр, Диалло
Запасные: Фишер, Йегбе, Балло-Туре, Квилитая, Мбала, Диоп, Абуашвили, Мишаль, Мунонго
Нант:
Антони Лопеш, Коцца, Тати, Авазьем, Гильбер, Коклен, Аблин, Лепенан, Каба, Сантонз, Ганаго
Запасные: Амьян, Кабелла, Гирасси, Мохамед, Карлгрен, Эль-Араби, Юссеф, Сиссоко, Мачадо
Гавр
Диав, Льорис, Секо, Санганте, Зуауи, Эбоно, Гурна-Дуат, Него, Буфаль, Сумаре, Ндиайе
Запасные: Арнье, Дукуре, Пембеле, Загаду, Кешта, Кьереме, Саматта, Хадра, Мосенго
Осер:
Де Персен, Менса, Око, Диоманде, Си, Дануа, Овусу, Оппегор, Намасо, Февр, Синайоко
Запасные: Ахамада, Диуссе, Казимир, Мара, Сиве, Сеная, Негрель, Сьерральта, Акпа
Лорьян
Мвого, Файе, Тальби, Меите, Пажи, Макенго, Куасси, Авом, Кадью, Ле Бри, Дьенг
Запасные: Камара, Аджей, Дермэйн, Тосин, Игор Силва, Йонгва, Кацерис, Семеду, Сумано
Париж:
Трапп, Сангюи, Мбоу, Коппола, Камара, Максим Лопес, Ле-Мелу, Саймон, Мунеци, Иконе, Жеббель
Запасные: Траоре, Кеббаль, Кафаро, Нкамбадьо, де Смет, Гори, Колиошо, Колодзейчак, Шерги
Монако
Градецки, Фас, Закария, Керер, Головин, Аклиуш, Мависса Элеби, Камара, Кулибали, Тезе, Балогун
Запасные: Кен, Погба, Дайер, Диатта, Аденгра, Бамба, Идумбо-Музамбо, Бирет, Фати
Марсель:
Рульи, Медина, Иган-Райли, Павар, Траоре, Хейбьерг, Тимбер, Пайшао, Веа, Гуири, Обамеянг
Запасные: де Ланге, Нади, Эмерсон, Балерди, Нванери, Лаго, Абделли, Вермерен, Надир
Коррейя да Силва Расселл-Роу
ПСЖ
Сафонов, Люка Эрнандес, Пачо, Забарный, Хакими, Д. Дуэ, Бералдо, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дембеле, Ли Кан Ин
Запасные: Маркиньос, Мендеш, Дро Фернандес, Жоау Невеш, Гонсалу Рамуш, Витинья, Мбайе, Шевалье, Марин
Тулуза:
Рест, Николайсен, Кумбасса, Маккензи, Гбоо, Деннум, Металь, Диоп, Кассерес, Сидибе, Коррейя да Силва
Запасные: Азизи, Мчиндра, Сауэр, Виньоло, Хауг, Каманси, Бакуш, Восса, Расселл-Роу
Страсбур
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Омобамиделе, Г. Дуэ, Ойеделе, Эль-Мурабет, Годо, Нанаси, Яссин, Энсисо
Запасные: Амугу, Эмега, Фофана, Амо-Амейо, Юнссон, Ансельмино, Хойсберг, Барко, Луиш
Ницца:
Диуф, Бар, Ба, Менди, Клосс, Диоп, Будауи, Сансон, Луше, Ваи, Янссон
Запасные: Будаш, Данте, Ндомбеле, Ванхаутте, Абдул-Самед, Дюпе, Абди, Бернардо, Чо
Брест
Кудер, Локо, Диас, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Дина-Эбимбе, Лабо-Ласкари, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Гиндо, Ле Гуэн, Тузар, Диоп, Макалу, Мбуп, Маецки, Зогбе, Кулибали
Ренн:
Самба, Мерлен, Брассье, Аит Будлаль, Сейду, Аль-Тамари, Камара, Ронжье, Блас, Эмболо, Леполь
Запасные: Силистри, Камара, Нагида, Сукуна, Сиссе, Шиманьски, Мукьеле, До Марколино, Забири
Лилль
Озер, Перро, Манди, Нгой, Менье, Буадди, Бенталеб, Феликс Коррейя, Харальдссон, Мукау, Фернандес Пардо
Запасные: Андре, Диауне, Перрен, Алессандро, Мбаппе, Бодар, Сантуш, Вердонк, Жиру
Ланс:
Риссер, Сарр, Ганиу, Челик, Саид, Товен, Юдоль, Томассон, Сангаре, Абдельхамид, Эдуар
Запасные: Горжлен, Силла, Сотока, Айдара, Фофана, Булатович, Бермон, Сен-Максимен, Сима
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
Забили всего лишь 8 голов пропустив при при этом 14
