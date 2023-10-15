«Олд Траффорду» не дали Евро-2028. Там протекает крыша, нашествие грызунов и аварии в туалетах

Есть идея снести.

«Олд Траффорд» не попал в список стадионов, которые примут чемпионат Европы-2028. От Манчестера только «Этихад Стэдиум», домашний для «Сити».

Стадион «Юнайтед» построили уже почти 114 лет назад, последняя модернизация была в 2006-м, когда добавили 8000 сидячих мест. За это время другие топ-клубы либо существенно обновили стадионы, либо построили новые.

Хоть «Олд Траффорд» и памятник культуры, все понимают: он устарел и нуждается в капитальной перестройке. Или даже в сносе.

Это и есть одна из причин, почему Футбольная ассоциация Англии не включила арену в список. В нынешнем виде она недостаточно хороша, а если запустится реконструкция, возникают риски не уложиться в срок.

Что не так с «Олд Траффорд»?

Одна из самых серьезных проблем – протекающая крыша. Это важно, потому что дожди в Манчестере – привычная погода .

Мир впервые узнал о сложностях в 2012-м, во время олимпийского матча Испания – Марокко (игры принимал Лондон, но футбольный турнир традиционно раскидывают по стране). После ливня с крыши полетел мощный поток дождевой воды – прямо на сиденья. Повезло, что были свободные места, болельщики смогли избежать неприятностей.

Прошло больше 11 лет, вопрос с крышей по-прежнему не решен.

Фанаты продолжают жаловаться, что на них льется вода – отмечают бездействие клубных владельцев, семейства Глейзеров. Причем протечки в нескольких местах, а больше страдает трибуна сэра Бобби Чарльтона – там крыша требует полной замены. На других участках нужен капитальный ремонт.

Еще одна проблема – нашествие грызунов на «Олд Траффорд» . Об этом заговорили в далеком 2006-м. В 2013-м и 2015-м санитарная инспекция снова и снова критиковала «Юнайтед» за неправильное хранение пищевых отходов на стадионе. Фотографы несколько раз ловили в кадр мышей, выбегающих на поле во время матчей:

Мышь на «Олд Траффорд», 23 февраля 2010-го, игра с «Вест Хэмом».

В марте 2023-го болельщики столкнулись с очередной неприятностью – туалеты заполнились отходами из канализации .

Еще среди недостатков посетители выделяют ржавчину, неудобный проход к трибунам, низкое качество еды, отсутствие большого экрана и нехватку места для ног между сиденьями (когда расширяли стадион в 2006-м, явно не сильно позаботились о комфорте).

До недавнего времени на «Олд Траффорд» был плохой Wi-Fi. На решение проблемы ушли многие годы: журналисты постоянно жаловались на слабый интернет, а однажды он стал причиной конфликта Поля Погба и Жозе Моуринью.

«Юнайтед» вылетел из Кубка лиги, а находившийся на трибунах Погба сразу после поражения выложил в инстаграме пост с насмешкой и описанием: «Придумайте подпись». Моуринью очень не понравился тайминг, но позже выяснилось, что Погба пытался опубликовать запись еще час назад – ему не давала плохая сеть.

Бывшие игроки «Юнайтед» регулярно высказываются Гари Невилл настроен радикально:

«Думаю, пора сносить «Олд Траффорд» и строить новый стадион высочайшего уровня. «Манчестер Юнайтед» всегда должен быть в авангарде, иметь лучшую инфраструктуру. Но сейчас клуб отстал от конкурентов».

Оле-Гуннар Сульшер надеется, что приход новых владельцев изменит ситуацию:

«Олд Траффорд» устарел, тренировочная инфраструктура тоже. В этом отношении нам нужно догнать другие клубы. «Манчестер Юнайтед» нужны новые владельцы».

Что ждет «Олд Траффорд»? Есть два варианта

В 2022-м «Манчестер Юнайтед» обратился за консультацией к компаниям Populous и Legends International, которые занимались проектированием нового стадиона «Тоттенхэма».

Клубу предложили два варианта: строительство новой арены или капитальная реконструкция «Олд Траффорд» с расширением.

Строительство новой оценили в 2 млрд фунтов. Ее предлагают сстроить рядом с «Олд Траффорд», тогда его не пришлось бы сносить раньше времени – это позволит «Юнайтед» играть на привычном домашнем стадионе.

На полную модернизацию «Олд Траффорд» потребуется в два раза меньше – 1 млрд. Другим стадионам это обошлось бы дешевле, но цена выше из-за сложностей ландшафта: почти впритык к стадиону популярная железнодорожная станция, которая соединяет Ливерпуль и Манчестер. Остановка ее работы исключена.

В этом проекте расширение до 88 тысяч – появятся 12 тысяч новых мест. Но «МЮ» не сможет играть на арене во время такой реконструкции.

Однако сейчас из-за неопределенности с владельцами весь процесс на паузе. Решение по реконструкции или перестройке будет принимать уже новый собственник, если Глейзеры согласятся продать клуб.

Фото: Gettyimages.ru/Charlotte Tattersall, Christopher Furlong; eastnews.ru/ANDREW YATES