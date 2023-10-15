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«Олд Траффорду» не дали Евро-2028. Там протекает крыша, нашествие грызунов и аварии в туалетах

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Есть идея снести.

«Олд Траффорд» не попал в список стадионов, которые примут чемпионат Европы-2028. От Манчестера только «Этихад Стэдиум», домашний для «Сити».

Стадион «Юнайтед» построили уже почти 114 лет назад, последняя модернизация была в 2006-м, когда добавили 8000 сидячих мест. За это время другие топ-клубы либо существенно обновили стадионы, либо построили новые.

Хоть «Олд Траффорд» и памятник культуры, все понимают: он устарел и нуждается в капитальной перестройке. Или даже в сносе.

Это и есть одна из причин, почему Футбольная ассоциация Англии не включила арену в список. В нынешнем виде она недостаточно хороша, а если запустится реконструкция, возникают риски не уложиться в срок.

Что не так с «Олд Траффорд»?

Одна из самых серьезных проблем – протекающая крыша. Это важно, потому что дожди в Манчестере – привычная погода.

Мир впервые узнал о сложностях в 2012-м, во время олимпийского матча Испания – Марокко (игры принимал Лондон, но футбольный турнир традиционно раскидывают по стране). После ливня с крыши полетел мощный поток дождевой воды – прямо на сиденья. Повезло, что были свободные места, болельщики смогли избежать неприятностей.

Прошло больше 11 лет, вопрос с крышей по-прежнему не решен.

Фанаты продолжают жаловаться, что на них льется вода – отмечают бездействие клубных владельцев, семейства Глейзеров. Причем протечки в нескольких местах, а больше страдает трибуна сэра Бобби Чарльтона – там крыша требует полной замены. На других участках нужен капитальный ремонт.

Еще одна проблема – нашествие грызунов на «Олд Траффорд». Об этом заговорили в далеком 2006-м. В 2013-м и 2015-м санитарная инспекция снова и снова критиковала «Юнайтед» за неправильное хранение пищевых отходов на стадионе. Фотографы несколько раз ловили в кадр мышей, выбегающих на поле во время матчей:

Мышь на «Олд Траффорд», 23 февраля 2010-го, игра с «Вест Хэмом».

В марте 2023-го болельщики столкнулись с очередной неприятностью – туалеты заполнились отходами из канализации.

Еще среди недостатков посетители выделяют ржавчину, неудобный проход к трибунам, низкое качество еды, отсутствие большого экрана и нехватку места для ног между сиденьями (когда расширяли стадион в 2006-м, явно не сильно позаботились о комфорте).

До недавнего времени на «Олд Траффорд» был плохой Wi-Fi. На решение проблемы ушли многие годы: журналисты постоянно жаловались на слабый интернет, а однажды он стал причиной конфликта Поля Погба и Жозе Моуринью.

«Юнайтед» вылетел из Кубка лиги, а находившийся на трибунах Погба сразу после поражения выложил в инстаграме пост с насмешкой и описанием: «Придумайте подпись». Моуринью очень не понравился тайминг, но позже выяснилось, что Погба пытался опубликовать запись еще час назад – ему не давала плохая сеть.

Бывшие игроки «Юнайтед» регулярно высказываются Гари Невилл настроен радикально:

«Думаю, пора сносить «Олд Траффорд» и строить новый стадион высочайшего уровня. «Манчестер Юнайтед» всегда должен быть в авангарде, иметь лучшую инфраструктуру. Но сейчас клуб отстал от конкурентов».

Оле-Гуннар Сульшер надеется, что приход новых владельцев изменит ситуацию:

«Олд Траффорд» устарел, тренировочная инфраструктура тоже. В этом отношении нам нужно догнать другие клубы. «Манчестер Юнайтед» нужны новые владельцы».

Что ждет «Олд Траффорд»? Есть два варианта

В 2022-м «Манчестер Юнайтед» обратился за консультацией к компаниям Populous и Legends International, которые занимались проектированием нового стадиона «Тоттенхэма».

Клубу предложили два варианта: строительство новой арены или капитальная реконструкция «Олд Траффорд» с расширением.

Строительство новой оценили в 2 млрд фунтов. Ее предлагают сстроить рядом с «Олд Траффорд», тогда его не пришлось бы сносить раньше времени – это позволит «Юнайтед» играть на привычном домашнем стадионе.

На полную модернизацию «Олд Траффорд» потребуется в два раза меньше – 1 млрд. Другим стадионам это обошлось бы дешевле, но цена выше из-за сложностей ландшафта: почти впритык к стадиону популярная железнодорожная станция, которая соединяет Ливерпуль и Манчестер. Остановка ее работы исключена.

В этом проекте расширение до 88 тысяч – появятся 12 тысяч новых мест. Но «МЮ» не сможет играть на арене во время такой реконструкции.

Однако сейчас из-за неопределенности с владельцами весь процесс на паузе. Решение по реконструкции или перестройке будет принимать уже новый собственник, если Глейзеры согласятся продать клуб.

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Фото: Gettyimages.ru/Charlotte Tattersall, Christopher Furlong; eastnews.ru/ANDREW YATES

Что делать с «Олд Траффорд»?
1151 голос
Снести и построить новый стадион
42%
Манчестер Юнайтед
Полностью реконструировать
58%
Олд Траффорд

30 комментариев

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Антон Фадин
Автор
Ответ ILya__Filimonov
Зато хейтили Роналду за его комментарий по поводу , что все старое уже . А так , конечно же , нужны новые владельцы
Роналду никто не хейтил за комментарии об устаревшей инфраструктуре, скорее наоборот хвалили, что подсветил это. Нападки на Роналду после того интервью скорее связаны с публичной критикой тренера.
+30
-4
+26
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Гуддин
Ответ Антон Фадин
Роналду никто не хейтил за комментарии об устаревшей инфраструктуре, скорее наоборот хвалили, что подсветил это. Нападки на Роналду после того интервью скорее связаны с публичной критикой тренера.
Ну не скажите! Его за это особо не хвалили, а даже имели повод обвинить в том, что он слишком «лакшери».
+16
-3
+13
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Will Turner
нашествие грызунов на олд траффорд это переход санчо и погба
+9
-1
+8
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ta-tosha
Траффорд конечно требует ремонта. На голову не капало, крыс не видел, но все кругом не первой свежести , особенно туалеты. На контрасте с Эмиратами, и даже старым но ухоженным Энфилдом - это конечно видно в секунду. А с абсолютно новым курятником - так вообще.
Но все равно, по сравнению с убитым в хлам Камп Ноу - Траффорд это ещё ого-го стадион
+8
-2
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Хей-Хо, а ну пошли!
"Мышь на «Олд Траффорд», 1 мая 2006 года" - где она сейчас?
+7
-1
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rooney0186@mail.ru
Блин как же это все не к лицу мю
+6
-1
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Антон Фадин
Автор
Ответ Гуддин
Ну не скажите! Его за это особо не хвалили, а даже имели повод обвинить в том, что он слишком «лакшери».
ладно, с «никто» я, пожалуй, погорячился) Но основная масса и до интервью Роналду знала о проблеме с инфраструктурой
+7
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IntoTheRainBow
Любопытна причина, по которой Энфилд не попал в список - поле слишком короткое (для крупных турниров требования жесткие, 105 на 68)

интересно будет посмотреть на то что получится у Астон Виллы, если я правильно понимаю то будет капитальное расширение Северной трибуны
+2
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113k
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Ответ rooney0186@mail.ru
Блин как же это все не к лицу мю
ничто не вечно
+2
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Someone from Internet
Ответ Гуддин
Ну не скажите! Его за это особо не хвалили, а даже имели повод обвинить в том, что он слишком «лакшери».
Не знаю, наверное подобное писали мессибои, фанаты МЮ в курсе о плачевной инфраструктуре стадиона
+3
-1
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ILya__Filimonov
Зато хейтили Роналду за его комментарий по поводу , что все старое уже .
А так , конечно же , нужны новые владельцы
+22
-20
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Roostam Qwacker
Это Криро виноват
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Валерий Фолин
Ответ ILya__Filimonov
Зато хейтили Роналду за его комментарий по поводу , что все старое уже . А так , конечно же , нужны новые владельцы
Нужнны новые хозяева. Нужно строить новый стадион. Базу и т д
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Spartakkmk
А если Глейзеры ещё лет 5, продавать будут клуб? Бедным болельщикам так и придётся мучиться. Ещё и ценник на билет ахавая небось.
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Евгений Заботин
Ну и правильно. Вот именно, что это уже больше памятник, а не сооружение для проведений соревнований.
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Аслан Ильясов
Вот может хоть сейчас слова Роналду дойдут до нужных ушей. Инфраструктура по меркам АПЛ отсталая, тренер полное дно на мой взгляд. Менять хозяев срочно и полный перезапуск им нужен
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Артём Петров
Настоящий олдскул английский, вы не шарите)
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Любезный Коссутий
вредители-хозяева, вредители-грызуны
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Иван Иванов
Крышу клюют бакланы кроты перерыли газон а мыши утащили ворота.
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Ахма Начоо
Спасибо Глейзерам
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Erken Ospanov
Проблем до пятой точки.
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stanvixx
Ответ Гуддин
Ну не скажите! Его за это особо не хвалили, а даже имели повод обвинить в том, что он слишком «лакшери».
Если только какие то маргиналы )
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stanvixx
Ответ Axmat Cecenov
На счёт тренера ,Роналду тоже оказался прав. Это все видят, но нехотят признать.
Насчёт "оказался" и "все" - тоже поспешные и не совсем адекватные выводы. Вот когда этого тренера уволят, тогда и можно будет говорить, что он "оказался". Пока у него есть время доказать своей хейтерне и персофанам Рона, что это лишь временные трудности. Кстати, клубничные персофаны - это, так же, не "все" ))
+2
-2
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Степан Панфилов
Ответ Dooomer
Камп Ноу же модернизировали недавно?
В процессе
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monte cristo
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
"Мышь на «Олд Траффорд», 1 мая 2006 года" - где она сейчас?
bravo...
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