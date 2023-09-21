9 комментариев

Главное из большого интервью.

О, не забыли про Оле-Гуннара Сульшера? После увольнения из «Манчестер Юнайтед» норвежец как-то пропал, но вот вернулся в интервью The Athletic.

Выбрали для вас главное: Сульшер рассказал про ошибку с трансфером Роналду, проблемы в раздевалке (кто-то отказывался тренироваться) и самое большое сожаление в тренерской карьере.

Подписание Роналду оказалось ошибкой, Сульшер не справился с раздевалкой и эго футболистов

Для Сульшера главной проблемой стало эго некоторых игроков:

«Сложно отказаться от подписания Роналду, когда появляется такая возможность. Я не мог не воспользоваться ею. Но это была ошибка. Все казалось идеальным, когда он только вернулся: он сделал дубль в матче с «Ньюкаслом», и фанаты на «Олд Траффорд» орали во всю глотку. Он по-прежнему был одним из лучших бомбардиров в мире, у него была потрясающая физическая подготовка.

Но приближался решающий период: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», а затем «Лестер» на выезде. После – матчи с «Челси» и «Арсеналом», дальше Лига чемпионов. Все было против нас. Неудачи начались с домашнего поражения от «Астон Виллы», когда мы промахнулись с пенальти в конце матча.

Всегда считал, что самая важная задача – заставить всех думать и двигаться в одном направлении. Но когда что-то шло не так, наружу вылезло эго некоторых игроков. Мы уверенно обыграли «Тоттенхэм» на выезде со счетом 3:0, а затем были два поражения».

О трансферах «Юнайтед»: ему не купили Холанда и других нужных игроков, а Санчо взяли направо, хотя он любит играть слева

Сейчас «МЮ», по мнению Сульшера, сталкивается с большими сложностями при попытке подписать игроков:

«Когда Уэйн [Руни] и Криштиану [Роналду] были лучшими молодыми игроками своего времени, мы подписали их без проблем. Сейчас же «Юнайтед» не может взять и купить Эвана Фергюсона.

Клуб не смог подписать игроков, которых я просил. Например, Эрлинга Холанда до его дебюта за «Ред Булл Зальцбург». Деклана Райса, который тогда не был таким дорогим. Также мы обсуждали трансфер Мойсеса Кайседо, но затем поняли, что нам нужен игрок, который уже готов здесь и сейчас. У «Брайтона» больше возможностей для развития игроков, приобретенных из-за границы. «Юнайтед» таким похвастаться не может, поэтому клуб упустил дюжину футболистов.

Мы жаждали подписать Джуда Беллингема – он идеально подходил «Юнайтед», но я уважаю его решение выбрать дортмундскую «Боруссию». Пожалуй, это было разумно. Поэтому у меня такое уважение к Аарону Уан-Биссаке, Дэниэлу Джеймсу и Джейдону Санчо. Они приходили в команду, которая не была на 100% готова к успеху, как в мою бытность футболистом.

Также я бы с удовольствием подписал Харри Кейна – на мой взгляд, он хотел присоединиться к нам. Но у клуба не хватило бюджета из-за ограничений, связанных с ковидом».

Скауты клуба определили Джейдона Санчо приоритетной целью на позицию правого вингера, но англичанин не заиграл:

«Я хотел его подписать. «Манчестер Юнайтед» никогда не подпишет игрока, которого не хочет главный тренер. Ни один из клубов так не делает. Скауты назвали Джейдона целью номер один на правый фланг. Он невероятно талантлив, так что причина ясна.

К сожалению, это не сработало. Когда он прибыл, у него случился рецидив травмы. У Санчо огромный талант, но он еще не показал лучшей игры. Проблема в том, что он предпочитает играть слева, на месте Маркуса Рэшфорда».

Сульшер считает Магуайра одним из сильнейших своих трансферов

«Если рассматривать мои лучшие трансферы, назову сперва Бруну Фернандеша. Он сразу влился в команду и сделал ее лучше. А также Харри Магуайра. Мне стыдно за болельщиков, которые оскорбляют его. Но Харри сильный парень, и я надеюсь, что у него все получится. Магуайр забетонировал оборону и поднял настроение в коллективе.

Не помню все свои трансферы, хотя должен, ведь мне разрешали приобрести только три дорогостоящих игрока за сезон. Я сам подписался на это, когда пришел в «Юнайтед». Понимал задачу и согласился с таким условием, поэтому не могу жаловаться – я не из таких. Но «Юнайтед» потратил намного больше денег в следующие два года после меня.

Разочаровывает ли это? Важно не то, какой бюджет у меня был каждое лето, а то, сколько готов тратить клуб. Я хотел, чтобы «Юнайтед» снова был на вершине, обогнал «Сити» и «Ливерпуль».

Я лишь однажды принял эгоистичное решение – когда оставил в команде Скотта Мактоминея в 2019-м, хотя он мог уйти в «Дерби» на правах аренды. Там бы он получил больше игрового времени. Но мы оставили его, и он помог нам обыграть «ПСЖ» на выезде. Тогда я понял, что решение было верным. Скотт – игрок «Манчестер Юнайтед» до мозга костей».

Об уходе из «Юнайтед»: понимал, что отставка неизбежна, и рассказал Рангнику про проблемную раздевалку

Осенью 2021-го команда проиграла в чемпионате пять матчей из семи. Пребывание норвежца в «Ман Юнайтед» близилось к концу:

«Никто не говорил мне об увольнении, но я сам все понимал в перерыве матча с «Уотфордом» (поражение 1:4). Мы не выглядели как «Манчестер Юнайтед», игроки не помогали друг другу, и в перерыве я сказал им, что это, возможно, наш последний матч вместе. Я попросил их играть с высоко поднятой головой. И мы почти вернулись в игру, но случилось удаление Магуайра.

Следующим утром я получил сообщение от Эда Вудворда, он сказал, что хочет увидеть меня в офисе в Каррингтоне. Это было очень тяжело после 18-летнего пребывания в клубе. Я пережил за это время и хорошие, и плохие моменты.

Эд часто меня поддерживал, мы проводили хорошее время на досуге. Всегда буду ему благодарен за предоставленный шанс. Я высадил семью в аэропорту еще до того, как получил это сообщение. И сказал жене, что, похоже, вернусь в Норвегию раньше нее.

День был очень эмоциональный. Я словно покидал семью. Мне хотелось поговорить и попрощаться с каждым игроком. В итоге я пообщался с тренерами и со всем персоналом, а затем вернулся в пустой дом».

Даже после ухода из «Ман Юнайтед» Сульшер говорит про Глейзеров только хорошее:

«У меня были честные и откровенные разговоры с ними. Я должен был немного потерпеть и оставаться сильным – и справился. А сейчас они оказывают полную поддержку главному тренеру».

Сульшера поменял Ральф Рангник и сразу раскритиковал состояние, в котором находился клуб. Сульшер солидарен:

«Состояние клуба в ноябре 2021-го отличается от того, в котором он находился два месяца назад. Я высказал ему мнение о каждом игроке. Ситуация стала хуже, мы потеряли раздевалку, и это был уже не привычный «Ман Юнайтед», в котором всегда преобладает слаженный коллектив.

Некоторые футболисты считали, что должны играть чаще. Я этого абсолютно не понимал. Когда я был игроком, и меня оставляли на скамейке, я хотел доказать менеджеру его неправоту – но не словами, а делом.

Сейчас многие игроки поступают иначе. Агенты и семья убеждают их в том, что они лучше, чем есть на самом деле. Ведь они преследуют личные интересы. Чума современного футбола».

После увольнения Сульшера его бывшие одноклубники утверждали, что норвежца подставили игроки. Сульшер не согласен:

«Это не так. Хотя некоторые играли не так хорошо, как они думали – не буду называть имен. Но больше всего меня разочаровал отказ нескольких игроков от капитанской повязки. Также меня сильно разочаровало нежелание некоторых футболистов играть и тренироваться – таким образом они пытались форсировать уход из клуба.

После моего ухода пошли слухи о том, как я относился к некоторыми игрокам. Это абсолютная ложь. У меня были крепкие и честные отношения со многими из них».

Самое большое сожаление в карьере – поражение в финале Лиги Европы

На вопрос об итогах двухлетней работы с «Манчестер Юнайтед» Сульшер с досадой вспоминает проигранную серию пенальти против «Вильярреала» в финале ЛЕ-2020/21:

«Кое-чего мне все-таки не хватило в «Юнайтед»… трофея. Один пенальти многое мог изменить. И тогда мое время в клубе воспринималось бы иначе.

Трофеи – важная составляющая, но при этом мы должны были заложить фундамент. Мы играли довольно стабильно, но в итоге все равно не добились запланированного. Хотя моя первоначальная задача была в том, чтобы вернуть улыбку болельщиков – это у нас получилось. Мы были на первом месте в сентябре 2021 года, когда к нам пришли Роналду, Варан и Санчо.

Мы должны были стать еще сильнее после таких трансферов. Мы медленно, но верно шли к борьбе за титул. Но, к сожалению, провалились.

Сложно было проанализировать тот «Вильярреал» Унаи Эмери. Я не пересматривал этот матч.

Я пересмотрел все матчи своего «Юнайтед», но не этот. Еще я не смотрел игры против «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Уотфорда». Ни за что! Но я пересмотрел остальные матчи, и знаете, мы были хорошей командой.

В матче с «Вильярреалом» моя ошибка в том, что я не выпустил Матича – даже со скамейки. Он отлично вписывался в эту игру. Но я выбрал других, потому что они этого заслуживали.

Тяжело оставлять игроков в запасе, но тренерам всегда приходится рисковать. Я рискнул, когда на последний матч сезона-2020/21 против «Вулверхэмптона» выпустил молодых ребят. На кону стояла выездная серия без поражений. И я гордился тем, как справилась молодежь (победа 2:1)».

О следующей работе, отказу саудовцам и ошибке с «Кардиффом»

Сульшер больше не собирается цепляться за любой предложенный проект:

«Мне постоянно прилетают предложения. Из недавних – два из Саудовской Аравии. Мой лучший друг и агент фильтрует все офферы. Я тренировал «Манчестер Юнайтед» и теперь вправе устанавливать собственные критерии для следующего места работы.

Я люблю Премьер-лигу и Англию в целом – даже Чемпионшип сейчас стал сильнее, чем когда-либо. Но я не привязан только к Англии. Возможно, меня устроит новый вызов, где будет новая культура и мне придется выучить еще один язык.

Для меня важны ДНК и история клуба – я ищу место, где могу быть лучшей версией себя. Оно должно совпадать с моими амбициями. Так что, пожалуй, я принял неверное решение, когда перешел в «Кардифф». Там был конфликт между стилем игры и идентичностью клуба.

И больше всего я скучаю по работе с хорошими людьми: когда приходишь каждый день в офис, обсуждаешь с ними футбол и вместе строишь план на следующий матч. Ведь первостепенное значение имеют не схемы и расстановки, а создание культуры, в которой сотрудники наслаждаются работой и делают команду сильнее».

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Фото: Nigel Keene via imago-images.de, Lukasz Laskowski/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Maja Hitij, Charlie Crowhurst, Srdjan Stevanovic, Catherine Ivill