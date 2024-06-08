Шикарные афиши «Торпедо»: строчки Высоцкого, отсылки к советским фильмам, подколы соперников!

Сезон-2023/24 – провальный для «Торпедо». Команда с одним из самых больших бюджетов Первой лиги финишировала на 10-м месте, хотя болельщикам обещали быстро вернуться в РПЛ.

Единственное положительное, чем запомнился клуб, – уже традиционные предматчевые афиши, которые публиковались в соцсетях за несколько дней до каждого тура и в итоге становились обложками официальных программок.

Давайте посмотрим все 35 картинок и в очередной раз похвалим «Торпедо» за креатив. Погнали!

Перед стартом первого тура «Торпедо» напомнило, что проводило домашние матчи в «Лужниках» задолго до того, как клуб купил владелец Олимпийского комплекса Владимир Алешин. И именно тут автозаводцы взяли последний на данный момент трофей – Кубок России в 1993 году.

Напоминание о том, что в Химках можно купаться. А еще один болельщик «Торпедо» называет друзей ихтиандрами. «Бывайте, ихтиандры #####» – такими стикерами с фразой из фильма «ДМБ» фанаты «Локомотива» проводили черно-белых в первый дивизион в конце сезона-2022/23.

Теперь вы знаете, что новороссийский «Черноморец» – один из старейших клубов страны.

Соколиная охота не задалась – торпедовцы уступили дома 0:1.

«Кавказская пленница», ирония над фан-айди – такое мы лайкаем!

Валентин Иванов, Валерий Воронин, Эдуард Стрельцов, Слава Метревели, а также тренер Виктор Маслов на картинке в честь 99-летия «Торпедо».

Почему враждуют фанаты «Торпедо» и тульского «Арсенала»? Все просто: первые дружат со спартаковцами, вторые – с болельщиками ЦСКА.

Владимир Юрин – легендарный полузащитник «Торпедо», чемпион СССР-1976, обладатель Кубка СССР-1977, капитан чемпионской команды. Занимает четвертое место в списке рекордсменов клуба по количеству матчей – 304. Последние 10 лет жизни работал тренером в торпедовской СДЮШОР «Юность Москвы». Скончался 15 марта 2016 года в возрасте 68 лет.

А Fix Price как тут оказался? Владелец «Родины» Сергей Ломакин – сооснователь сети магазинов «фиксированных цен».

«Родина» выиграла 2:0 и не удержалась от ответки.

Нейтральная афиша на «Акрон», а то в прошлый раз неудобно получилось. И сразу победа 1:0!

Будущее до сих пор не наступило.

«В боях и штормах не поблекло наше знамя, мы научились штопать паруса» – строчка из песни «Еще не вечер» Владимира Высоцкого.

Разве Чак Норрис и Чак Берри могут конкурировать с чак-чаком?

Даже пес и кот офигели от результатов последних матчей. Вылет из Кубка от «Уфы» и поражение 2:3 от «Ленинградца», после чего Пеп Клотет был отправлен в отставку.

«А я еду, а я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги» – строчка из песни «За туманом» барда Юрия Кукина, написанная в 1964 году и ставшая неофициальным гимном геологов и туристов.

Снова самонадеянная картинка и снова зря: аутсайдер турнира оставил «Торпедо» без очков.

И «Кубань» ответила лозунгом «Играем по-честному». Ну правда, что еще за «Дядь, подкинь очков»? Футболиста «Рубина» Безрукова наказали за меньшее.

Афиша на матч против хабаровского СКА выполнена в стилистике ска-музыки: черно-белая клетка и танцующие человечки, похожие на Уолта Джабско – символа второй волны ска и британского музыкального лейбла 2 Tone Records.

Выездная игра с «Шинником» осталась без афиши, зато клуб опубликовал путеводитель по Ярославлю. Но без культовой рюмочной «Афоня» это скорее туристический маршрут, а не маршрут болельщика! Поэтому записывайте адрес: ул. Революционная, 34. Ориентир – памятник Леониду Куравлеву и Евгению Леонову в роли сантехника Афони и штукатура Коли.

Перед матчем против «Волгаря» автозаводцы снова шутили над состоянием соперника: астраханцы шли на последнем месте в лиге.

Догадались, чем все закончилось? 0:3 – и «Волгарь» отвечает своей версией афиши.

Перед поездкой к «Нефтехимику» дизайнеры обыграли факт, что Нижнекамск – один из нефтехимических центров России.

Новый матч с «Родиной». Умные учатся на своих ошибках, поэтому в этот раз без подколок.

Махачкала, горы и строчки Владимира Высоцкого из композиции «Прощание с горами».

Межсезонье закончилось – афиши вернулись!

Первый домашний матч после зимнего перерыва состоялся в начале Масленичной недели.

Хабаровский СКА проводил домашние матчи в девяти тысячах км от дома – в Сочи. Из-за того, что на их стадионе прорвало систему подогрева поля.

Афиша после теракта в «Крокус Сити Холле».

Идея картинок окончательно пришла к легкой фанатской тематике, так как близился 45-й день рождения фан-движения «Торпедо».

Продолжение.

Юбилей отмечали на домашнем матче против «Арсенала».

А это отсылка к советскому фильму 1954 года «Верные друзья» режиссера Михаила Калатозова. Сюжет: три юных друга плавают по Яузе в старенькой лодке и мечтают о настоящем речном путешествии. Через 30 лет приятели, ставшие уже солидными людьми, встречаются вновь и отправляются на плоту вниз по большой реке.

Фильм был снят на американскую пленку Kodak, благодаря чему сильно выделялся красочностью от картин, поставленных в те же годы.

Арбузы явно привезены из Астрахани!

Стилизация под кадр мультфильма «Каникулы в Простоквашино». Катран – это талисман новороссийского клуба, который недавно прославился в финале Кубка России.

«На свете есть одна лишь сила – суперклуб завода ЗИЛа!» – один из первых зарядов фанатов «Торпедо», впервые прозвучавший на стадионе еще в начале 1980-х.

«Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!» – фраза Остапа Бендера из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», а также из одноименного советского фильма режиссера Михаила Швейцера.

Ребус все разгадали?

Отсылка к заключительным кадрам советского мультфильма 1974 года «Шапокляк». «К новым приключениям спешим, друзья», – строчка из песни Крокодила Гены про голубой вагон.

Временa нынче другие, поэтому цвет на всякий случай поменяли.

Ждем новый сезон!

Душевные матчевые афиши СКА в сезоне-2023 – история Ростова-на-Дону через знаковые здания