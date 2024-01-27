Назовете 20 легионеров, которые сыграли больше всего матчей в России? Ок, Нобоа, а еще?
Кристиан Нобоа за российскую карьеру провел в РПЛ 366 матчей. Это второй результат среди легионеров, и до абсолютного лидерства Нобоа не хватило всего четырех встреч – эквадорец зимой уехал из «Сочи» на родину – в «Эмелек».
А вспомните двадцатку иностранцев, сыгравших больше всех в чемпионатах России? Сейчас проверим!
Результаты теста пишите в комментарии. Гоу!
Фото: РИА Новости
Ну, а Маминов, Горшков и Березовский как-то даже и не воспринимались никогда легионерами, что вполне логично). Их тоже, увы, не вспомнил, а про Аваляна и вовсе не знал даже.
Ты Родолфо
Кульчий, Ребежа, Авалян - тут без шансов для меня. Хорошо, что беларусов/украинцев вспомнил, многих как легионеров не воспринимаешь
Ну и один бывший игрок Рубина...
Справедливости ради, Аволяна не то что не помню, даже не знаю.