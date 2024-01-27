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Назовете 20 легионеров, которые сыграли больше всего матчей в России? Ок, Нобоа, а еще?

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Кристиан Нобоа за российскую карьеру провел в РПЛ 366 матчей. Это второй результат среди легионеров, и до абсолютного лидерства Нобоа не хватило всего четырех встреч – эквадорец зимой уехал из «Сочи» на родину – в «Эмелек».

А вспомните двадцатку иностранцев, сыгравших больше всех в чемпионатах России? Сейчас проверим!

Результаты теста пишите в комментарии. Гоу!

Фото: РИА Новости

38 комментариев
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15 из 20. Совсем забыл про Наваса, зато вспомнил про Ребежу хD

Ну, а Маминов, Горшков и Березовский как-то даже и не воспринимались никогда легионерами, что вполне логично). Их тоже, увы, не вспомнил, а про Аваляна и вовсе не знал даже.
+10
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+10
Аваляна не знаю. Даже не представляю, кто его напишет?
+6
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+6
Странно, что отпустили Нобоа. Я думал его навсегда оставят в структуре клуба. Заслужил.
+5
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+5
17/ 20
Ты Родолфо
Кульчий, Ребежа, Авалян - тут без шансов для меня. Хорошо, что беларусов/украинцев вспомнил, многих как легионеров не воспринимаешь
+5
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+5
19/20, Аваляна, как болельщик Крыльев, вспомнил, а вот что Маминов легионер, не знал
+4
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+4
Ответ Andre Remati
Извините, а как это Александр Горшков иностранец, если у него российский паспорт и он даже провёл несколько матчей (пусть товарищеских) за сборную России?
Горшков - легионер, потому что официальные матчи он проводил за сборную Украины.
+4
0
+4
Ответ Andre Remati
Извините, а как это Александр Горшков иностранец, если у него российский паспорт и он даже провёл несколько матчей (пусть товарищеских) за сборную России?
Горшков всегда был легионером, помню украинский флаг напротив фамилии
+4
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+4
Ответ Юрий Король
Странно, что отпустили Нобоа. Я думал его навсегда оставят в структуре клуба. Заслужил.
а ему это надо?)
+3
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+3
Ответ AERN
Аваляна не знаю. Даже не представляю, кто его напишет?
болельщики Крыльев легко!
+3
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Ответ Анатолий Дмитриевич
Горшков - легионер, потому что официальные матчи он проводил за сборную Украины.
Хм. Я раньше думал, что двойной гражданин (Россия + любая другая страна) не считается легионером даже если он не играет за сборную России, но, судя по тому, что я сейчас прочитал, статус легионера появляется, когда сыгран матч категории "А" за сборную иную чем сборная РФ, потому что тогда уже нельзя сменить футбольную ассоциацию. Так что поначалу Горшков легионером не был, а потом стал.
+2
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Позор мне, до Попова не додумался, Аволян...кто это?? 18/20
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Ответ dadahandadahan3@gmail.com
Ари тоже нормально играл
он русский!
+2
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Ответ Анатолий Дмитриевич
он русский!
Так и Жоаозиньо как бы тоже. Но тут указан как легионер (да, я знаю, что Ари играл за сборную России, а Жоаозиньо нет).
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Ответ Владислав88
Бредовый тест, пойди вспомни кто за Лучи, Шинник, Химки и Уралан с Амкаром бегал. Да ещё и Гацкан, Горшков, Маминов, Калачёв, Кульчий, Гуренко, Мартынович, Штанюк офигеть какие иностранцы))
Амкар кстати сразу понял либо Пеев либо Сираков, постсоветские тоже Гацкана Маминова Гуренко вспомнил остальных нет ,ну точнее все фамилии знакомые ну не написал
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Ответ les067
Где Георгий Пеев, 234 матча за Амкар?
Тоже тыкал его, думал он это Сираков
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а почему я Родолфо? 17/20
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17/20, Ребежа не зашел совсем, даже не вспомнил, но догадывался, что кто-то из СНГ. Авалян-ну, это легенда Крыльев ("поставьте ему какую-нибудь хорошую песню".), эпохи "девяностых", ясно, если бы автор указал конкретные годы выступления за Крылья, то угадать можно было бы. В Шиннике вообще его не помню, а в Уралане кто только не играл...
Ну и один бывший игрок Рубина...
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Тяжеловато, конечно, уже вспоминать, у кого из Союза какие паспорта были. 11/20.
Справедливости ради, Аволяна не то что не помню, даже не знаю.
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Ровно половину вспомнил. Березовский, Рахимич и Мартынович вылетели из памяти, Жоаозиньо писал без о в середине(не принял), Маминова и Гуренко не застал, про Горшкова никогда бы не подумал что иностранец. Кульчий, Ребежа, Авалян- таких фамилий я не слышал.
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12/20, т.к. при написании Калачёв ответ не засчитывается. Почему?)
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18/20. Штанюка я застал только в конце карьеры, а Аваляна вообще нет. Удивлен в такой подборке отсутствию Пашинина, Ковбы и еще нескольких футболистов.
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Ари тоже нормально играл
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Кто все эти люди... 5 имён написал.
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Ответ Анатолий Дмитриевич
болельщики Крыльев легко!
Ну мож быть.
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Ответ Анатолий Дмитриевич
он русский!
а какой вопрос задавали спортс-?))
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Ответ Анатолий Дмитриевич
Видимо, он еще играть хочет. Да и перспективы Сочи достаточно туманны.
Согласен.
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Ответ Юрий Король
А почему и нет?
Видимо, он еще играть хочет. Да и перспективы Сочи достаточно туманны.
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Ответ Анатолий Дмитриевич
а ему это надо?)
А почему и нет?
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Вот совсем не воспринимаются легами Маминов, Кульчий, Калачёв, Березовский, Горшков, Гуренко, Мартынович. С Ребежой и Аваляном вообще без шансов. Да и про амкарских болгар не сразу вспомнить удалось до того как увидел их в ответах.
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Смешно, что Гильермо (306 игр) типа - не легионер, а Маминов с Березовским, подшабашившие в СНГ-шных сборных - легионеры.
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