Назовете 20 легионеров, которые сыграли больше всего матчей в России? Ок, Нобоа, а еще?

Кристиан Нобоа за российскую карьеру провел в РПЛ 366 матчей. Это второй результат среди легионеров, и до абсолютного лидерства Нобоа не хватило всего четырех встреч – эквадорец зимой уехал из «Сочи» на родину – в «Эмелек».

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Фото: РИА Новости