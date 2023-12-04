Ultras Action
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Василиса Зеленская – врач команды Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова. Не только лечит игроков ФК 10, но и пилит контент!

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10 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоялся Чисто Кубок, в котором забрала золотые медали команда Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова – ФК «10»!

Давайте глянем, кто следит за здоровьем игроков «Десятки». Знакомьтесь, Василиса Зеленская!

Василиса – дипломированный врач. В 2021-м она закончила Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова, закончила ординатуру по специальности «Спортивная медицина и лечебная физкультура».

Василиса работает в московской клинике спортивной медицины Smart Recovery. Руководителем этой клиники является Эдуард Безуглов. Экс-главный врач сборной России по футболу точно разбирается в кадрах!

Василиса помогает игрокам ФК «10» с 2022-го и даже помогает в производстве контента. Например, в телеграм-канале «Десятки» можно посмотреть ролик с распаковкой аптечки спортивного врача.

Массаж, тейпирование, заморозка, уколы, диагностика травм и даже психологическая поддержка – всем этим занимается девушка в команде. Может однажды увидим Василису и на поле?

49 комментариев
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контент на xvideos есть?
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-8
+82
Вроде Зеленская, а похожа на Поклонскую
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Хорошенькая! С длинными волосами ей, конечно, лучше
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Ответ Gitanes
В поисковике обычно следующий после xvideo вылезает ))
спортсру - познавательный)
+14
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+13
Ответ ivanessense
опаньки, а это за ресурс? Не слышал о таком.
В поисковике обычно следующий после xvideo вылезает ))
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- Может однажды увидим Василису и на поле?
Не на поле, а на полу - автор, надо исправить.
+12
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Ответ ivanessense
контент на xvideos есть?
На xnxx попробуй поискать
+12
-3
+9
Ответ Гаврила Ардалионович
Почему современные девочки так любят матринсы на такой подошве как у "копыт" рэйверш моих 90-х? Да ещё с молнией, не Trve) У меня классика - 1460.
потому что девочки невысокие, а такая подошва делает их выше. это же очевидно, блин.
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Выглядит малость задолбанной. И эксцентричной - лазает в ванну в ботинках.
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С такой фамилией и на Газпром Арене ?)
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Из-за ассоциаций с Дороховым....Короткую прическу отменить)
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Может однажды увидим Василису и на поле.

А что вида на подоконнике Вам недостаточно?
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Ответ Solpin
Как дети, честное слово. Вконтакте дает полные версии любых роликов, хоть с порнхуба, хоть студийных.
и? Я люблю дрочить на разные видео. На Хвидеос просто открыл первую страницу или по тегам набил в поиске и вот тебе всё. скачал 20 роликов и полчаса работай рукой. От ВКонтакте толку нет примерно никакого. Можно найти какую-то актрису, но зачем? Когда на Иксах тут белые, тут же черные, там милфы, тут тины. Порно в ВК только для совершенно непритязательных граждан, малолеток и тех, у кого телефона на работе нет.
+9
-4
+5
Ответ Red Line
redtube ещё)
не. redtube уже устарел. spankbang рекомендую и noodlemagazine
+4
0
+4
Ответ ivanessense
опаньки, а это за ресурс? Не слышал о таком.
а если там не найдешь, на xhamster поищи
+4
0
+4
«Василиса Прекрасная», с картинками, онлайн.
+5
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+4
Ответ Anton Kuznetsov
таких в каждом подъезде по пять
в подъезде по 5 шт с накачанными губами , вы путаете
+6
-2
+4
Поклонская, ты ли это?
+6
-3
+3
боротьба спортса
+4
-1
+3
Ответ Gitanes
На xnxx попробуй поискать
опаньки, а это за ресурс? Не слышал о таком.
+8
-5
+3
Медсестричка
+3
0
+3
Хорошенькая.
+4
-1
+3
Ответ Reanimation
Вроде Зеленская, а похожа на Поклонскую
Зашёл, чтобы это написать, а уже есть).
+6
-3
+3
Ответ Solpin
Как дети, честное слово. Вконтакте дает полные версии любых роликов, хоть с порнхуба, хоть студийных.
да ну
+2
0
+2
Ответ Onion
Мамкины о’нанисты налетели...
не бойся, слово "онанисты" цензурное. есть ещё слова "мастурбация".
+3
-1
+2
обычная.. надеюсь с профессией не ошиблась и будет хорошим доктором...
+2
0
+2
таких в каждом подъезде по пять
+8
-6
+2
Ответ QUIKSILVER
Глаза ужасные
шта?
+3
-1
+2
Ответ ivanessense
опаньки, а это за ресурс? Не слышал о таком.
Новый раздел от спортсру
+1
0
+1
красивая
+1
0
+1
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