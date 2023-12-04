Василиса Зеленская – врач команды Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова. Не только лечит игроков ФК 10, но и пилит контент!
10 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоялся Чисто Кубок, в котором забрала золотые медали команда Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова – ФК «10»!
Давайте глянем, кто следит за здоровьем игроков «Десятки». Знакомьтесь, Василиса Зеленская!
Василиса – дипломированный врач. В 2021-м она закончила Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова, закончила ординатуру по специальности «Спортивная медицина и лечебная физкультура».
Василиса работает в московской клинике спортивной медицины Smart Recovery. Руководителем этой клиники является Эдуард Безуглов. Экс-главный врач сборной России по футболу точно разбирается в кадрах!
Василиса помогает игрокам ФК «10» с 2022-го и даже помогает в производстве контента. Например, в телеграм-канале «Десятки» можно посмотреть ролик с распаковкой аптечки спортивного врача.
Массаж, тейпирование, заморозка, уколы, диагностика травм и даже психологическая поддержка – всем этим занимается девушка в команде. Может однажды увидим Василису и на поле?
Не на поле, а на полу - автор, надо исправить.
А что вида на подоконнике Вам недостаточно?