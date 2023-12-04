Василиса Зеленская – врач команды Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова. Не только лечит игроков ФК 10, но и пилит контент!

10 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоялся Чисто Кубок, в котором забрала золотые медали команда Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова – ФК «10»!

Давайте глянем, кто следит за здоровьем игроков «Десятки». Знакомьтесь, Василиса Зеленская!

Василиса – дипломированный врач. В 2021-м она закончила Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова, закончила ординатуру по специальности «Спортивная медицина и лечебная физкультура».

Василиса работает в московской клинике спортивной медицины Smart Recovery. Руководителем этой клиники является Эдуард Безуглов. Экс-главный врач сборной России по футболу точно разбирается в кадрах!

Василиса помогает игрокам ФК «10» с 2022-го и даже помогает в производстве контента. Например, в телеграм-канале «Десятки» можно посмотреть ролик с распаковкой аптечки спортивного врача.

Массаж, тейпирование, заморозка, уколы, диагностика травм и даже психологическая поддержка – всем этим занимается девушка в команде. Может однажды увидим Василису и на поле?