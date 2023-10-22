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Софья Лазовская – футболистка ЛФК «Титан». Завтра она может стать чемпионкой Медиалиги!

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ЛФК «Титан» ЛФК «Титан»
Софья Лазовская
медийный футбол
Медиафутбол Медиафутбол

Сегодня в Волгограде состоится финал Winline Медиалиги: первое место разыграют «Титан» и «БроукБойз». А вы знаете, что победителем турнира может стать девушка?

Итак, знакомьтесь, Софья Лазовская – футболистка ЛФК «Титан»!

Софья родилась 17 мая 2002 года: весной она отметила 21-й день рождения. У девушки большой футбольный бэкграунд: Софа гоняла мяч за «Гефест» и «Дину» в московских турнирах, а также играла за «Спарту», «Надежду» и «Руки Вверх» в российских турнирах 8х8.

А еще Лазовская участвовала в отборе в футбольный клуб «RUTUBE», где на равных соревновалась за место в команде с парнями.

В «Титан» Софья попала перед третьим сезоном МФЛ, и она полноценный участник команды в роли полузащитника. И если в дебютном турнире она не провела на поле ни минуты, то в текущем розыгрыше Софа сыграла шести играх!

В общем, если вы еще не определились, за кого болеть в финале Медиалиги, то теперь точно знаете, кому сопереживать!

43 комментария

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John Who
штукатурку смыть и будет ни о чем, таких тысячи
+98
-8
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Van BilVit
Утиные истории
+75
-2
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Антон Александров
Зачем такой макияж? Зачем губы эти?
+41
-1
+40
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Nick
Ответ MaeL
Жесть конечно балбесы тут сидят) Просто пост, просто про девочку, которая играет в футбол. Эти балбесы тут со своими оценками внешности.
"...итак, знакомьтесь": 100500 фотографий типичной инстадевы.
"...теперь вы точно знаете, кому сопереживать": ещё 100500 фотографий типичной инстадевы.
Просто пост, просто про футбол )
+36
-1
+35
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Глыба
Ответ Van BilVit
Утиные истории
Утки! У-у-у!
Каждый день другого ярче!
Утки! У-у-у!
Овладей своей удачей!
Утки! У-у-у!
Каждый день другого ярче!
Утки! У-у-у!
+34
0
+34
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TresModiosVir
Ощущение, что по мск гуляет неуловимый тип и квасит морды телкам.
+21
-1
+20
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Victor B Oyko
Знаете, в чём настоящий кошмар?

Сделайте в гугле поиск по картинкам «Софья Лазовская» и второй ссылкой выскочит её профиль в лиге женского футбола и там её фото до изменений.

Вот это реальная трагедия - когда человек с внешностью той Софьи Лазовской берёт и делает из себя эту Софью Лазовскую.
+16
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+16
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green-friend
Нифига себе бабы в 1,5 года выглядят)
+14
-1
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Андрес Бондаренко
Ответ Camarão
выглядит на все 40
Думаете, переписанная?))))
+13
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Антон Александров
Ответ DM121
Комментарий скрыт
Так и я просто задаю вопросы. Определенно риторические.
+11
0
+11
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максим никитин
Ответ Андрес Бондаренко
Думаете, переписанная?))))
они все какие-то одинаковые, сделанные, не красивая, стандартная
+7
0
+7
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Victor B Oyko
Ответ Hunt13
просто написали что в лфк титан играет такая то девушка! вопросов нет что по внешности таких тысячи. новость была не про оценку красоты! Нормальная девчонка, так же как и все хочет выглядеть красиво и соответственно красится! понимаю что мое мнение не популярно, но все же. скажи своей чтобы не красилась
Что в этом нормального? Гипертрофированные брови и перекачанные губы?
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Barcelonec1986
очень много ботокса и макияжа для такого возраста...
+3
0
+3
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Hunt13
Ответ John Who
штукатурку смыть и будет ни о чем, таких тысячи
просто написали что в лфк титан играет такая то девушка! вопросов нет что по внешности таких тысячи. новость была не про оценку красоты! Нормальная девчонка, так же как и все хочет выглядеть красиво и соответственно красится! понимаю что мое мнение не популярно, но все же. скажи своей чтобы не красилась
+6
-3
+3
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Иван Петров
Фильтрованная , сколько мячей забила?
+4
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Astin
Ответ Victor B Oyko
Знаете, в чём настоящий кошмар? Сделайте в гугле поиск по картинкам «Софья Лазовская» и второй ссылкой выскочит её профиль в лиге женского футбола и там её фото до изменений. Вот это реальная трагедия - когда человек с внешностью той Софьи Лазовской берёт и делает из себя эту Софью Лазовскую.
афигеть, была милая красивая девушка, а стала.....
+2
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Damir Ri
Ответ Антон Александров
Зачем такой макияж? Зачем губы эти?
Губы? Там брови пошли по иному «графику»🤷🏻‍♂️
+2
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Спонсор из Скандинавии
Ответ DM121
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можно выглядить красиво и без тонны макияжа и надутия губ. человек и задаётся вопросом, зачем она это сделала с собой? это не естественно. то что она такая-это ее выбор. но мы тут за естественно в основном. для меня такая внешность ассоциируется только с девочками на ночь. причем, она может и есть такая, тут моралистов нет.
+2
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Павел Рожков
Я не хочу знать у кого самый большой, скажи у кого самый маленький (Гол). Интересно, а она в душ ходит?)
+2
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juki_puki
Ответ Глыба
Утки! У-у-у! Каждый день другого ярче! Утки! У-у-у! Овладей своей удачей! Утки! У-у-у! Каждый день другого ярче! Утки! У-у-у!
сказки!
+2
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Anna Morgan
Ответ Сергей Лепехин
Богатые футболисты интеллектом не отягощены, конечно... Да, видимо, Джоли в качестве рекламы попользовали... Люди покупают не то, что им нравится, а тренд одежды (губ) от кутюрье, знаменистостей
у меня была знакомая, которая таскалась за хоккеистами (которые подают надежды). Даже ездила за ними на соревнования, селилась в одном отеле. Я так понимаю, это обычная практика у таких девочек. Подслушала как-то разговор ее с подругой, в котором она рассмотрено говорила, что не вышла внешностью для какого-то парня. Хотя объективно девчонка симпатичная. Ее подруга насоветовала ей сделать губы, и фоток "правильных". Она это сделал и в итоге подцепила какого-то хоккеиста из молодежной сборной)
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A to the K
Ответ Nick
"...итак, знакомьтесь": 100500 фотографий типичной инстадевы. "...теперь вы точно знаете, кому сопереживать": ещё 100500 фотографий типичной инстадевы. Просто пост, просто про футбол )
про медийный футбол ☝🏼
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Юрий Вавилов
Тема сисек не раскрыта
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Sarumian
Какой футбол такие и бабы.
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Гуру Ёптыть
ноги не футбольные у неё
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Astin
Ответ arspurs9
Затем, что ей нравится, нет?
прикольно, что многим странным девушкам это нравится, а большинству мужиков определенно нет!! Вот мы и задаемся вопросом - зачем??????
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arspurs9
Ответ Astin
прикольно, что многим странным девушкам это нравится, а большинству мужиков определенно нет!! Вот мы и задаемся вопросом - зачем??????
Большинству мужиков нет? Почему? Откуда такое решение?
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Noken
Ответ TresModiosVir
Ощущение, что по мск гуляет неуловимый тип и квасит морды телкам.
Не, тут просто денег на краску хватает…
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ilmir84
Ответ Павел Рожков
Я не хочу знать у кого самый большой, скажи у кого самый маленький (Гол). Интересно, а она в душ ходит?)
вместе с командой естественно))) групповой душ принимают
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Сергей Лепехин
Без утиных губ она выглядела лучше... Зачем нормальные, красивые девушки качают губы ? Недостаток интеллекта и движение в тренде моды ?
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Евгений Стреблянский
Зачем симпатичные девчонки так ГУБят свою внешность?
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Anna Morgan
Ответ Сергей Лепехин
Без утиных губ она выглядела лучше... Зачем нормальные, красивые девушки качают губы ? Недостаток интеллекта и движение в тренде моды ?
спрос рождает предложение
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Сергей Лепехин
Ответ Anna Morgan
спрос рождает предложение
Тут скорее наоборот, в голову сначала хирургам это зашло... Природа спроса не понятна... Кто хочет удалить родинку, горбинку носа, разгладить морщины , а тут... Как-то все стандартные получаются
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Anna Morgan
Ответ Сергей Лепехин
Тут скорее наоборот, в голову сначала хирургам это зашло... Природа спроса не понятна... Кто хочет удалить родинку, горбинку носа, разгладить морщины , а тут... Как-то все стандартные получаются
Поветрие с губами пошло в массы с Анджелины Джоли. Но у нее то свои и смотрятся красиво, это ее фишка. А остальные понеслись себе качать. Потом пластическая Меган Фокс появилась на голливудском Олимпе. Все побежали себе качать ботоксы в разные части лица, делать нос и т.д. но , говоря откровенно, если бы это не пользовалось спросом у богатых мужчин, в ее случае фитболистов, хоккеистов, то ничего бы из этого не прижилось
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Сергей Лепехин
Ответ Anna Morgan
Поветрие с губами пошло в массы с Анджелины Джоли. Но у нее то свои и смотрятся красиво, это ее фишка. А остальные понеслись себе качать. Потом пластическая Меган Фокс появилась на голливудском Олимпе. Все побежали себе качать ботоксы в разные части лица, делать нос и т.д. но , говоря откровенно, если бы это не пользовалось спросом у богатых мужчин, в ее случае фитболистов, хоккеистов, то ничего бы из этого не прижилось
Богатые футболисты интеллектом не отягощены, конечно... Да, видимо, Джоли в качестве рекламы попользовали... Люди покупают не то, что им нравится, а тренд одежды (губ) от кутюрье, знаменистостей
0
0
0
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Camarão
выглядит на все 40
+2
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