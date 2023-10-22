Софья Лазовская – футболистка ЛФК «Титан». Завтра она может стать чемпионкой Медиалиги!
Сегодня в Волгограде состоится финал Winline Медиалиги: первое место разыграют «Титан» и «БроукБойз». А вы знаете, что победителем турнира может стать девушка?
Итак, знакомьтесь, Софья Лазовская – футболистка ЛФК «Титан»!
Софья родилась 17 мая 2002 года: весной она отметила 21-й день рождения. У девушки большой футбольный бэкграунд: Софа гоняла мяч за «Гефест» и «Дину» в московских турнирах, а также играла за «Спарту», «Надежду» и «Руки Вверх» в российских турнирах 8х8.
А еще Лазовская участвовала в отборе в футбольный клуб «RUTUBE», где на равных соревновалась за место в команде с парнями.
В «Титан» Софья попала перед третьим сезоном МФЛ, и она полноценный участник команды в роли полузащитника. И если в дебютном турнире она не провела на поле ни минуты, то в текущем розыгрыше Софа сыграла шести играх!
В общем, если вы еще не определились, за кого болеть в финале Медиалиги, то теперь точно знаете, кому сопереживать!
"...теперь вы точно знаете, кому сопереживать": ещё 100500 фотографий типичной инстадевы.
Просто пост, просто про футбол )
Каждый день другого ярче!
Утки! У-у-у!
Овладей своей удачей!
Утки! У-у-у!
Каждый день другого ярче!
Утки! У-у-у!
Сделайте в гугле поиск по картинкам «Софья Лазовская» и второй ссылкой выскочит её профиль в лиге женского футбола и там её фото до изменений.
Вот это реальная трагедия - когда человек с внешностью той Софьи Лазовской берёт и делает из себя эту Софью Лазовскую.