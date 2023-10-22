Софья Лазовская – футболистка ЛФК «Титан». Завтра она может стать чемпионкой Медиалиги!

Сегодня в Волгограде состоится финал Winline Медиалиги: первое место разыграют «Титан» и «БроукБойз». А вы знаете, что победителем турнира может стать девушка?

Итак, знакомьтесь, Софья Лазовская – футболистка ЛФК «Титан»!

Софья родилась 17 мая 2002 года: весной она отметила 21-й день рождения. У девушки большой футбольный бэкграунд: Софа гоняла мяч за «Гефест» и «Дину» в московских турнирах, а также играла за «Спарту», «Надежду» и «Руки Вверх» в российских турнирах 8х8.

А еще Лазовская участвовала в отборе в футбольный клуб «RUTUBE», где на равных соревновалась за место в команде с парнями.

В «Титан» Софья попала перед третьим сезоном МФЛ, и она полноценный участник команды в роли полузащитника. И если в дебютном турнире она не провела на поле ни минуты, то в текущем розыгрыше Софа сыграла шести играх!

В общем, если вы еще не определились, за кого болеть в финале Медиалиги, то теперь точно знаете, кому сопереживать!