32 комментария

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Екатерина – (пока еще) жена Дмитрия Бивола. Перед первым свиданием боксер высылал ее маме паспортные данные

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Познакомились в 16 лет.

В июне президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организация не будет организовывать бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Все из-за российского гражданства Бивола.

«Наша позиция не является личной, и мы очень сожалеем, если это кого-то задевает. В данном случае это задевает Бивола, потому что он россиянин, но ничего личного против него нет. Очень прискорбно, что Бивол является жертвой в этой ситуации», – сказал Сулейман.

Начало лета принесло еще одну новость о Биволе: российский боксер расстался с супругой.

Знакомьтесь, Екатерина Бивол.

Дмитрий и Екатерина познакомились 16 лет назад – в 2007 году. Тогда им было всего по 16 лет!

«Я очень срочно летела в Сочи к моей умирающей от рака бабушке. А в аэропорту встретила свою судьбу и любовь всей жизни. И понеслось!» – писала в соцсетях Екатерина.

«Я летел в Сочи на сборы, а она – к бабушке. Это была любовь с первого взгляда. В Сочи очень долго ждали багаж. Собрался с силами, выждал момент, когда ее мама отлучится, подошел и познакомился», – вспоминал Дмитрий.

Их отношения развивались стремительно. Первое свидание случилось через несколько дней после знакомства. Правда, на него пришлось получить разрешение у мамы девушки.

«Она, конечно, рассказала маме о парне, с которым вместе летели, и о том, что пойдет со мной на прогулку. В итоге отправил ей для мамы свои паспортные данные, а по дороге купил три букета – бабушке, маме и самой Кате. Настрой был у меня самый серьезный, поэтому с мамой познакомились сразу – перед первой же прогулкой», – Дмитрий отлично помнит тот день.

В браке у пары родились два мальчика – Мирон и Никон. Фотографии в соцсетях намекали на полную идиллию в отношениях, но в июне Екатерина сообщила, что Дмитрий ушел из семьи.

«Нет, он мне не изменял. Мой муж – достойный мужчина. Просто так бывает. Не стала его удерживать – это мой самый смелый поступок в жизни. Я живу для себя, ради своего счастья. Мои родители разведены, моя сестра дважды разведена, у нее третий брак. Никакие дети, никакие деньги, никакой статус не стоят того, чтобы быть в отношениях, которые перестали быть адекватными», – рассказала Екатерина Бивол.

Фото: instagram.com/bivol_kate

32 комментария

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Олег Акимов
Ответ vital_23
Симпатичная девушка, без всяких пластиков, губ, без обилия тату и прочей ненужной хрени
На фото видно тату. Так что всё, недостойна тебя.
+107
-15
+92
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vital_23
Симпатичная девушка, без всяких пластиков, губ, без обилия тату и прочей ненужной хрени
+82
-13
+69
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Сергей Орлов
Это он поёт "Медузааааа"?
+40
-4
+36
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banchik1
Ответ Олег Акимов
На фото видно тату. Так что всё, недостойна тебя.
Вообще-то, он говорил про обилие. Понимаешь разницу, между одной и обилием?
+34
-5
+29
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banchik1
Что там в семье у них было не знаю, но слова достойные сказала, какую-либо грязь выносить из избы не стала, уже вызывает уважение по нынешним временам. А так, пусть у ребят будет все хорошо в жизни дальше.
+28
0
+28
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maxdux81
на фото, где на фоне фонтана стоят-вылитый Цой, с примесью Брюса Ли)по прическе.
+23
0
+23
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Vitto
У нее тоже какие-то азиатские черты лица.
+13
-1
+12
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Сергей Орлов
Ответ Плацкарт Вагоныч
Медузу поет некий Матранг, который к боксу отношения не имеет)))
Так это он и есть. Просто подкачался)
+12
-2
+10
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Мистер Блин
Ответ Петр Васильев
Не, наоборот: сисек нет, жопы тоже, талия отсутствует, как класс. На лицо симпатичная, это да. Но и он не Ален Делон
хотелось бы на тебя посмотреть после твоего коммента😂😂😂все наверняка при тебе 😂😂😂
+8
-1
+7
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Ювенский Туринтус
Ответ Vitto
У нее тоже какие-то азиатские черты лица.
уйгурка на четверть
+7
0
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Goga74
бабушка: а я ведь тебе говорила!!
+7
0
+7
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Петр Васильев
Ответ zukarello
Сочная
Не, наоборот: сисек нет, жопы тоже, талия отсутствует, как класс. На лицо симпатичная, это да. Но и он не Ален Делон
+11
-5
+6
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Renki
Ответ Nicitos
Наигрался. Посмотрим как дальше у него жизнь сложится
Ничего себе: "Наигрался!"... Полжизни вместе прожили.
+6
-1
+5
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Даниил Александров
Ответ banchik1
Что там в семье у них было не знаю, но слова достойные сказала, какую-либо грязь выносить из избы не стала, уже вызывает уважение по нынешним временам. А так, пусть у ребят будет все хорошо в жизни дальше.
Предыдущая новость на сайте с более развёрнутым её комментарием, если не лень - посмотрите) Не совсем там достойно, обида сквозит)
+5
0
+5
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NikoVinkovic
Однажды, будучи в Питере, познакомился с девушкой в Интернете, позвал погулять по городу - вообще без серьёзных намерений, просто было скучно, да и я был юным и открытым к интересным знакомствам.
Остаётся часа два до встречи, как вдруг её мама присылает сообщение, чтобы я дал ей свои паспортные данные. В общем, не так она мне нравилась, чтобы я стерпел такое недоверие :)
+4
0
+4
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Salamat Tolegen
Напомнила актрису Сару Уэйн Кэллис игравшую роль девушки Скофилда в сериале Побег
+2
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Nicitos
Ответ Renki
Ничего себе: "Наигрался!"... Полжизни вместе прожили.
Ну если тебе нужны пояснения объясню. Он стал популярным. А жена не молодеет. По сути когда стала не так красива, она стала ему не нужна.
+5
-3
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Петр Васильев
Ответ Мистер Блин
хотелось бы на тебя посмотреть после твоего коммента😂😂😂все наверняка при тебе 😂😂😂
я ж не баба, чего на меня смотреть?
+1
0
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yagodica
Ответ vital_23
Симпатичная девушка, без всяких пластиков, губ, без обилия тату и прочей ненужной хрени
На пикабу люди писали, что стервозная
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Mitya26
Казахи.
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Сергей Орлов
Ответ Can
ОРУ
))
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Купаж
Ответ Даниил Александров
Предыдущая новость на сайте с более развёрнутым её комментарием, если не лень - посмотрите) Не совсем там достойно, обида сквозит)
А еще высокомерием сквозит, мол де "от таких, как я, не уходят".
0
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Can
Ответ Сергей Орлов
Это он поёт "Медузааааа"?
ОРУ
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z3yjyzh29x
Ответ Сергей Орлов
Это он поёт "Медузааааа"?
Ахахахах
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Nicitos
Наигрался. Посмотрим как дальше у него жизнь сложится
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