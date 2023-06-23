32 комментария

Познакомились в 16 лет.

В июне президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организация не будет организовывать бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Все из-за российского гражданства Бивола.

«Наша позиция не является личной, и мы очень сожалеем, если это кого-то задевает. В данном случае это задевает Бивола, потому что он россиянин, но ничего личного против него нет. Очень прискорбно, что Бивол является жертвой в этой ситуации», – сказал Сулейман.

Начало лета принесло еще одну новость о Биволе: российский боксер расстался с супругой.

Знакомьтесь, Екатерина Бивол.

Дмитрий и Екатерина познакомились 16 лет назад – в 2007 году. Тогда им было всего по 16 лет!

«Я очень срочно летела в Сочи к моей умирающей от рака бабушке. А в аэропорту встретила свою судьбу и любовь всей жизни. И понеслось!» – писала в соцсетях Екатерина.

«Я летел в Сочи на сборы, а она – к бабушке. Это была любовь с первого взгляда. В Сочи очень долго ждали багаж. Собрался с силами, выждал момент, когда ее мама отлучится, подошел и познакомился», – вспоминал Дмитрий.

Их отношения развивались стремительно. Первое свидание случилось через несколько дней после знакомства. Правда, на него пришлось получить разрешение у мамы девушки.

«Она, конечно, рассказала маме о парне, с которым вместе летели, и о том, что пойдет со мной на прогулку. В итоге отправил ей для мамы свои паспортные данные, а по дороге купил три букета – бабушке, маме и самой Кате. Настрой был у меня самый серьезный, поэтому с мамой познакомились сразу – перед первой же прогулкой», – Дмитрий отлично помнит тот день.

В браке у пары родились два мальчика – Мирон и Никон. Фотографии в соцсетях намекали на полную идиллию в отношениях, но в июне Екатерина сообщила, что Дмитрий ушел из семьи.

«Нет, он мне не изменял. Мой муж – достойный мужчина. Просто так бывает. Не стала его удерживать – это мой самый смелый поступок в жизни. Я живу для себя, ради своего счастья. Мои родители разведены, моя сестра дважды разведена, у нее третий брак. Никакие дети, никакие деньги, никакой статус не стоят того, чтобы быть в отношениях, которые перестали быть адекватными», – рассказала Екатерина Бивол.

Фото: instagram.com/bivol_kate