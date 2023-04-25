74 комментария

Воспитывают красавчика-пса Ленарда!

Коннор Макдэвид прямо сейчас проводит лучший сезон в карьере. В регулярке капитан «Эдмонтона» набрал фантастические 153 очка, забив 64 гола и отдав 89 передач – личный рекорд канадца по всем показателям. В плей-офф дело пока обстоит не так хорошо (3+7 в 6 матчах), но команда вышла во второй раунд, и есть ощущение, что Коннор еще раскочегарится.

А пока давайте глянем, кто вдохновляет одного из лучших хоккеистов современности на бомбардирские подвиги? Знакомьтесь, Лорен Кайл – девушка Коннора Макдэвида!

Лорен родилась в Торонто 27 июня 1997 года – младше Коннора на шесть месяцев. Училась в частной школе, а высшее образование получала в престижном Университете Райерсона. Специальность – дизайн интерьера.

Лорен и Коннор познакомились в 2015 году на дне рождения у общего друга. 18-летний Макдэвид тогда еще играл хоккейной лиге Онтарио – за «Эри Оттерс».

Пара сошлась в 2016-м, Лорен переехала из родного Торонто в Эдмонтон: Коннор в то время уже забивал за «Эдмонтон».

Коннор и Лорен не особо афишируют свою личную жизнь: в соцсетях хоккеиста найдется всего пара совместных фотографий, да и у девушки их не так чтобы много, особенно учитывая уровень известности ее бойфренда.

Зато точно известно, что у пары есть совместный питомец – пес Ленард. У этого красавца даже есть собственная страница в инстаграме!

Фото: соцсети Лорен Кайл