74 комментария

Лорен Кайл – девушка Коннора Макдэвида. Познакомились, когда капитан «Эдмонтона» еще играл в хоккейной лиге Онтарио!
Воспитывают красавчика-пса Ленарда!
Коннор Макдэвид прямо сейчас проводит лучший сезон в карьере. В регулярке капитан «Эдмонтона» набрал фантастические 153 очка, забив 64 гола и отдав 89 передач – личный рекорд канадца по всем показателям. В плей-офф дело пока обстоит не так хорошо (3+7 в 6 матчах), но команда вышла во второй раунд, и есть ощущение, что Коннор еще раскочегарится.
А пока давайте глянем, кто вдохновляет одного из лучших хоккеистов современности на бомбардирские подвиги? Знакомьтесь, Лорен Кайл – девушка Коннора Макдэвида!
Лорен родилась в Торонто 27 июня 1997 года – младше Коннора на шесть месяцев. Училась в частной школе, а высшее образование получала в престижном Университете Райерсона. Специальность – дизайн интерьера.
Лорен и Коннор познакомились в 2015 году на дне рождения у общего друга. 18-летний Макдэвид тогда еще играл хоккейной лиге Онтарио – за «Эри Оттерс».
Пара сошлась в 2016-м, Лорен переехала из родного Торонто в Эдмонтон: Коннор в то время уже забивал за «Эдмонтон».
Коннор и Лорен не особо афишируют свою личную жизнь: в соцсетях хоккеиста найдется всего пара совместных фотографий, да и у девушки их не так чтобы много, особенно учитывая уровень известности ее бойфренда.
Зато точно известно, что у пары есть совместный питомец – пес Ленард. У этого красавца даже есть собственная страница в инстаграме!
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Фото: соцсети Лорен Кайл
Пусть живут счастливо.
Меня удивило фото, на котором Коннор предстает с голым торсом. Без экипировки он совсем не выглядит атлетом, достаточно щуплый. Но талант и голова у него от Бога, он просто умней, быстрей и техничней всех, кто играет в НХЛ (и вероятно в мире).
Она проектировала.
Так что совсем нет