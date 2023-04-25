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Лорен Кайл – девушка Коннора Макдэвида. Познакомились, когда капитан «Эдмонтона» еще играл в хоккейной лиге Онтарио!

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Воспитывают красавчика-пса Ленарда!

Коннор Макдэвид прямо сейчас проводит лучший сезон в карьере. В регулярке капитан «Эдмонтона» набрал фантастические 153 очка, забив 64 гола и отдав 89 передач – личный рекорд канадца по всем показателям. В плей-офф дело пока обстоит не так хорошо (3+7 в 6 матчах), но команда вышла во второй раунд, и есть ощущение, что Коннор еще раскочегарится.

А пока давайте глянем, кто вдохновляет одного из лучших хоккеистов современности на бомбардирские подвиги? Знакомьтесь, Лорен Кайл – девушка Коннора Макдэвида!

Лорен родилась в Торонто 27 июня 1997 года – младше Коннора на шесть месяцев. Училась в частной школе, а высшее образование получала в престижном Университете Райерсона. Специальность – дизайн интерьера.

Лорен и Коннор познакомились в 2015 году на дне рождения у общего друга. 18-летний Макдэвид тогда еще играл хоккейной лиге Онтарио – за «Эри Оттерс».

Пара сошлась в 2016-м, Лорен переехала из родного Торонто в Эдмонтон: Коннор в то время уже забивал за «Эдмонтон».

Коннор и Лорен не особо афишируют свою личную жизнь: в соцсетях хоккеиста найдется всего пара совместных фотографий, да и у девушки их не так чтобы много, особенно учитывая уровень известности ее бойфренда.

Зато точно известно, что у пары есть совместный питомец – пес Ленард. У этого красавца даже есть собственная страница в инстаграме!

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Фото: соцсети Лорен Кайл

74 комментария

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Vadim Mitin
Иду на осознанное самоубийство в комментариях, но сегодня очень коварное настроение, поэтому я не удержусь и скажу. Глоры Макдевида сейчас подумали: "на ее месте должен был быть я" 🤣🤣🤣👿
+97
-11
+86
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Al561
Обычная девушка без лишних понтов.
Пусть живут счастливо.
+46
-1
+45
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edart84
Вроде и все в порядке, но не цепляет. Не spice girl.
+39
-8
+31
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Пользователь заблокирован
Ответ edart84
Вроде и все в порядке, но не цепляет. Не spice girl.
Не Ванда Нара)
+25
-1
+24
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Венер Кучербаев
Ответ edart84
Вроде и все в порядке, но не цепляет. Не spice girl.
вот у меня примерно такая же реакция. какая-то она кукольная, ненастоящая. не трогает душу. есть буквально одна фотография с минимумом макияжа, где можно разглядеть её саму, вот там она более-менее живая. но это дело Макдевида, главное, чтобы ему с ней было хорошо.
+25
-3
+22
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banchik1
Ответ Андрей Трубецкой
Для чего такие посты, подрочить?
Ты так говоришь, как будто это что-то плохое)
+24
-2
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Максим Сивков
норм деваха, без лишних приблуд
+21
-1
+20
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Пользователь заблокирован
Ответ Vadim Mitin
Иду на осознанное самоубийство в комментариях, но сегодня очень коварное настроение, поэтому я не удержусь и скажу. Глоры Макдевида сейчас подумали: "на ее месте должен был быть я" 🤣🤣🤣👿
Безумству храбрых поем мы песню!
+20
-1
+19
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Haman
Симпатичная девушка у Макдэвида, повезло сорванцу :) Да и ей, будем честными, с ним повезло.

Меня удивило фото, на котором Коннор предстает с голым торсом. Без экипировки он совсем не выглядит атлетом, достаточно щуплый. Но талант и голова у него от Бога, он просто умней, быстрей и техничней всех, кто играет в НХЛ (и вероятно в мире).
+14
0
+14
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Евгений Мешков
Ответ заблокированному пользователю
Не Ванда Нара)
давайте их без макияжа сравнивать. ненакрашеная ванда ну блин продавщица продавщицей))
+10
0
+10
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Class_1992
...на лицо ужасная, добрая внутри.
+13
-4
+9
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borasco
Какая то неестественная, что ли, шо с ней не так, не пойму
+9
-2
+7
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Дмитрий Шишкин
Ответ Jeff Lebowski
Так она ж ТП!
Дом их загугли.
Она проектировала.
Так что совсем нет
+6
0
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Пользователь заблокирован
Ответ Евгений Мешков
давайте их без макияжа сравнивать. ненакрашеная ванда ну блин продавщица продавщицей))
Я просто edart84 подыграл) Так-то Ванда страшная
+6
0
+6
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Отец Мельдоний
Они даже внешне похожи, можно подумать, что брат и сестра.
+5
0
+5
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Sonny Milano
Ответ Vadim Mitin
Иду на осознанное самоубийство в комментариях, но сегодня очень коварное настроение, поэтому я не удержусь и скажу. Глоры Макдевида сейчас подумали: "на ее месте должен был быть я" 🤣🤣🤣👿
А кто бы не подумал?
+6
-2
+4
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The world champion 1998
Ответ borasco
Какая то неестественная, что ли, шо с ней не так, не пойму
Не ваша девушка. Может быть в этом проблема? 😁
+7
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Пользователь заблокирован
Ответ Евгений Мешков
нуу..люди зарабатывают солидные деньги, с чего б у них были женами какие-нибудь замухрышки?) красота - тоже товар, как бы цинично это не звучало
Очень сильно переоцененный товар
+6
-3
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red hikkikomori
Ответ Отец Мельдоний
Они даже внешне похожи, можно подумать, что брат и сестра.
Ланистеры)
+4
-1
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Creol
Хронологический порядок у фоток соблюден, грудь становится больше ближе к концу...)
+3
0
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dem
Страшноватая…
+5
-3
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Всех не забаните
Ответ Haman
Симпатичная девушка у Макдэвида, повезло сорванцу :) Да и ей, будем честными, с ним повезло. Меня удивило фото, на котором Коннор предстает с голым торсом. Без экипировки он совсем не выглядит атлетом, достаточно щуплый. Но талант и голова у него от Бога, он просто умней, быстрей и техничней всех, кто играет в НХЛ (и вероятно в мире).
Не обратил внимание на это, пока ваш коммент не прочитал. Честно, очень удивлен, половина футболистов и то атлетичнее, чем он.
+3
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Евгений Мешков
Ответ Арсений Соловьёв
в англоязычном сообществе нхл есть мемная шутка, что у всех хоккеистов нхл стандартные жёны/подруги - высокие блондинки (как раз такого типажа).
нуу..люди зарабатывают солидные деньги, с чего б у них были женами какие-нибудь замухрышки?) красота - тоже товар, как бы цинично это не звучало
+4
-2
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Пользователь заблокирован
Ответ The world champion 1998
Восемь лет знакомы, типа любовь. И, до сих пор не в браке! Сугубое имхо, но просто офигиваю с таких!
Любви брак не нужен
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edart84
Где же ты, Ванда Нара?((
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