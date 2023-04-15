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Кристина Нуар – экс-участница «Денег», лицо «Титана». Снималась обнаженной для журнала Maxim!

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ФК Деньги ФК Деньги
Winline Медиалига Winline Медиалига
медийный футбол
ЛФК «Титан»
Кристина Нуар
«STANOS» Стас Малиев
Медиафутбол Медиафутбол

Winline Медиалига привлекает представителей российского шоу-бизнеса сильнее, чем Мир РПЛ. Вот еще один пример.

Знакомьтесь, Кристина Нуар – экс-президент ФК «Деньги» и лицо ЛФК «Титан»!

Кристина родилась 27 декабря 1990 года. Нуар – это, естественно, ненастоящая фамилия. «Открою тайну: это псевдоним, по-французски – «черный». Я любитель этого цвета. Все платья, вся одежда черная. Открываю шкаф – а там черная дыра! Принимают ли меня окружающие за вдову? Нет, что это за вдова, которая всегда улыбается?» – рассказывала Кристина.

Кристина снималась во всем известном киножурнале «Ералаш», в популярных сериалах «ИП Пирогова», «Марлен», «Гусар», а также художественных фильмах «Спарта» и «БУМЕРанг».

Но более Кристина известна не как актриса, а как модель. Как девушка оказалась в этом бизнесе? «Это произошло случайно. Моя подруга пригласила меня пойти с ней на кастинг в качестве поддержки. Придя туда, я посмотрела, как ходят модели по подиуму (кастинг проходил в ТЦ и там стоял подиум), запомнила проходку, повороты, развороты и решила попробовать самой пройтись. И случилось так, что следующие три дня я участвовала в показах у 18 дизайнеров. Так начался мой путь», – рассказывала Кристина.

Нуар руководила модельным агентством Nuar Fashion Line, а самое известной фотосессией непосредственно Кристины стала съемка для журнала Maxim.

Кристина увлекается татуировками. Сильнее всего бросается в глаза девушка с алыми волосами на ее бедре. «Каждая татуировка – своего рода напоминание. Эта девушка напоминает о времени перемен и испытаний в моей жизни. Сюда можно отнести переезд из Норильска в Санкт-Петербург. Я жила на Крайнем Севере, играла в снежки при пятидесяти градусах мороза», – объясняла Нуар.

А что же Кристину привело в медиафутбол? Боссы ФК «Деньги» решили снять сериал, чтобы отдохнуть от однообразных съемок про фифу и челленджи и в январе 2022 года под эту идею в команду пригласили Нуар.

«Кристина появилась случайно. Мне захотелось разбавить состав персонажей и хотелось именно актера. А Кристина как раз актриса. В буквальном смысле. Мы с ней знакомы много лет, и я ей предложил попробовать себя у нас. Придумал роль, и ей мы заменили Райзена. Кстати, мало кто знает, но ее роль должна была быть всего на пару серий. Но она всем очень зашла, и мы решили не убирать ее персонажа», – рассказывал Стас Малиев Sports.ru.

Кристина даже была заявлена на второй сезоне Winline Медиалиги, но так и ни разу не появилась на поле. А в ноябре 2022-го она попрощалась с командой: «Вы навсегда в моем сердце. Ребята, я желаю вам больших успехов и побед».

Сейчас Нуар – лицо ЛФК «Титан». Она ведущая ютуб-канала клуба и вообще медийно представляет команду везде, где только можно! Например, она объявляла игрока, которого «Титана» выбрал на драфте Медиалиги.

 

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50 комментариев

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Азиз Ибодуллаев
Эммм? Вы реально думаете что это приведет больше трафика на сайт? или что увеличится кол-во проведенных минут на нем? Так вот. Вы правы, продолжайте.
+148
-10
+138
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Achilles 21
Ответ Igor Ivanov
На половине фоток большая татуха на ноге то на правой, то на левой.
про зеркало слышал:)?
+87
-1
+86
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Semen6009
актриса знаменитая, такие проекты как поход в магазин и запись на маникюр
+69
-3
+66
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GeorgeCostensa
«Открою тайну: это псевдоним, по-французски — «черный».

А вот мы никак не могли догадаться, что это слово могло означать и верили, что это её настоящая фамилия.
+49
-2
+47
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fantast1c
Наличие псевдонима какбы намекает, что должно быть с ней что-то более интересное. Или друг ошибается?
+43
0
+43
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timerassl
Я думал тут отзывы будут, а тут просто комментарии
+20
-1
+19
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VintDV
Тату на ноги очень неудачно. С любым платьем не смотриться теперь...
+18
-1
+17
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Valery Kor
Ответ GeorgeCostensa
«Открою тайну: это псевдоним, по-французски — «черный». А вот мы никак не могли догадаться, что это слово могло означать и верили, что это её настоящая фамилия.
я вот реально подумал "ничего себе, такая интересная фамилия! прям как жанр черно-белых триллеров 70-х"
+17
0
+17
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Дмитрий Новиков
Ответ Achilles 21
про зеркало слышал:)?
это чё такое?)
+14
0
+14
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Варлампий Варлампий
пороть и пороть
+15
-3
+12
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dmitriy
Красивая, но с тату перебор…..
+13
-2
+11
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Booligan
Больше подошёл бы псевдоним Коромыслова или Баранкина
+10
-1
+9
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Igor Ivanov
На половине фоток большая татуха на ноге то на правой, то на левой.
+14
-6
+8
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Isshin88
Девушка вроде симпатичная, но эти жуткие татуировки…
+9
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Гуго
А про нуар она узнала, когда прочитала это слово на банке кофе
+8
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rbast
В 50° в снежки не проиграешь. Снег не склеется
+8
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Arche
Ответ Igor Ivanov
На половине фоток большая татуха на ноге то на правой, то на левой.
Ноги меняет. Это её особенность
+7
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Serega Izhutkin
желание себя повыгоднее продать так и сквозит через все фото
+7
-1
+6
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Sivor
баба с некрасивой татухой на ноге
+8
-2
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omar
Профи
+5
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Орыс-орыс онбаган
Раньше возмущался, что вижу всякую медиалигу и всяких там церберов. А теперь и их "лежаки" пошли
+5
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burefan
Обычная тп
+5
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Йозе_Марино
Леониду Федуну только не показывайте, ладно?
+4
0
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Dmitriy Korchagin
Какая же Кристина Кристина! )
+3
0
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Николай Иванов
Сапоги ужасны!
+3
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