Кристина Нуар – экс-участница «Денег», лицо «Титана». Снималась обнаженной для журнала Maxim!

Winline Медиалига привлекает представителей российского шоу-бизнеса сильнее, чем Мир РПЛ. Вот еще один пример.

Знакомьтесь, Кристина Нуар – экс-президент ФК «Деньги» и лицо ЛФК «Титан»!

Кристина родилась 27 декабря 1990 года. Нуар – это, естественно, ненастоящая фамилия. «Открою тайну: это псевдоним, по-французски – «черный». Я любитель этого цвета. Все платья, вся одежда черная. Открываю шкаф – а там черная дыра! Принимают ли меня окружающие за вдову? Нет, что это за вдова, которая всегда улыбается?» – рассказывала Кристина.

Кристина снималась во всем известном киножурнале «Ералаш», в популярных сериалах «ИП Пирогова», «Марлен», «Гусар», а также художественных фильмах «Спарта» и «БУМЕРанг».

Но более Кристина известна не как актриса, а как модель. Как девушка оказалась в этом бизнесе? «Это произошло случайно. Моя подруга пригласила меня пойти с ней на кастинг в качестве поддержки. Придя туда, я посмотрела, как ходят модели по подиуму (кастинг проходил в ТЦ и там стоял подиум), запомнила проходку, повороты, развороты и решила попробовать самой пройтись. И случилось так, что следующие три дня я участвовала в показах у 18 дизайнеров. Так начался мой путь», – рассказывала Кристина.

Нуар руководила модельным агентством Nuar Fashion Line, а самое известной фотосессией непосредственно Кристины стала съемка для журнала Maxim.

Кристина увлекается татуировками. Сильнее всего бросается в глаза девушка с алыми волосами на ее бедре. «Каждая татуировка – своего рода напоминание. Эта девушка напоминает о времени перемен и испытаний в моей жизни. Сюда можно отнести переезд из Норильска в Санкт-Петербург. Я жила на Крайнем Севере, играла в снежки при пятидесяти градусах мороза», – объясняла Нуар.

А что же Кристину привело в медиафутбол? Боссы ФК «Деньги» решили снять сериал, чтобы отдохнуть от однообразных съемок про фифу и челленджи и в январе 2022 года под эту идею в команду пригласили Нуар.

«Кристина появилась случайно. Мне захотелось разбавить состав персонажей и хотелось именно актера. А Кристина как раз актриса. В буквальном смысле. Мы с ней знакомы много лет, и я ей предложил попробовать себя у нас. Придумал роль, и ей мы заменили Райзена. Кстати, мало кто знает, но ее роль должна была быть всего на пару серий. Но она всем очень зашла, и мы решили не убирать ее персонажа», – рассказывал Стас Малиев Sports.ru.

Кристина даже была заявлена на второй сезоне Winline Медиалиги, но так и ни разу не появилась на поле. А в ноябре 2022-го она попрощалась с командой: «Вы навсегда в моем сердце. Ребята, я желаю вам больших успехов и побед».

Сейчас Нуар – лицо ЛФК «Титан». Она ведущая ютуб-канала клуба и вообще медийно представляет команду везде, где только можно! Например, она объявляла игрока, которого «Титана» выбрал на драфте Медиалиги.