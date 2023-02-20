Чана Ник – девушка Некита из 2Drots. На ее Tiktok подписаны 5 млн человек!

Даже если вы не следите за медиафутболом, то все равно знаете команду 2Drots, которая пошумела в Кубке России. А один из основателей клуба Некит ворвался в новостные ленты с пламенной речью, которой он настраивал одноклубников перед матчем с «Чертаново».

Кстати, в личной жизни у парня тоже все огонь. Знакомьтесь, Чана Ник – девушка Некита!

Чана – участница тиктокерского дома XO Team House. Ее ник в TikTok – Chanderlandd. Количество подписчиков – 4,8 млн. Сколько-сколько? Да, почти пять миллионов подписчиков!

О Чане известно немногое, даже непонятно, настоящее ли это ее имя. Есть информация, что Чана родилась в 2000 году, живет в Москве. Ходят слухи, что она имеет вьетнамские и украинские корни. Ее двоюродный брат – известный тиктокер Влад Хошин, он же Владислав Тян.

Чана вместе с Никитой уже 2,5 года. Впервые встретились на выступлении Некита: он не только футболист, но и рэпер.

«Мы познакомились 14 февраля на вечеринке, где он выступал. Я не знала, кто он такой. Не хотела идти на тусовку, но друзья вытащили. Весь вечер просидела в VIP-комнате, а когда вышла в туалет, увидела его, наши взгляды встретились: искра, буря, безумие… У меня тогда были синие волосы, у него тоже. Я сказала: «Классная прическа!» Он пошел за мной, и мы полтора часа разговаривали», – так описывала Чана знакомство с Некитом.