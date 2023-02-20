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Чана Ник – девушка Некита из 2Drots. На ее Tiktok подписаны 5 млн человек!

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Даже если вы не следите за медиафутболом, то все равно знаете команду 2Drots, которая пошумела в Кубке России. А один из основателей клуба Некит ворвался в новостные ленты с пламенной речью, которой он настраивал одноклубников перед матчем с «Чертаново».

Кстати, в личной жизни у парня тоже все огонь. Знакомьтесь, Чана Ник – девушка Некита!

Чана – участница тиктокерского дома XO Team House. Ее ник в TikTok – Chanderlandd. Количество подписчиков – 4,8 млн. Сколько-сколько? Да, почти пять миллионов подписчиков!

О Чане известно немногое, даже непонятно, настоящее ли это ее имя. Есть информация, что Чана родилась в 2000 году, живет в Москве. Ходят слухи, что она имеет вьетнамские и украинские корни. Ее двоюродный брат – известный тиктокер Влад Хошин, он же Владислав Тян.

Чана вместе с Никитой уже 2,5 года. Впервые встретились на выступлении Некита: он не только футболист, но и рэпер.

«Мы познакомились 14 февраля на вечеринке, где он выступал. Я не знала, кто он такой. Не хотела идти на тусовку, но друзья вытащили. Весь вечер просидела в VIP-комнате, а когда вышла в туалет, увидела его, наши взгляды встретились: искра, буря, безумие… У меня тогда были синие волосы, у него тоже. Я сказала: «Классная прическа!» Он пошел за мной, и мы полтора часа разговаривали», – так описывала Чана знакомство с Некитом.

21 комментарий

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Ш
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Astin
если не ошибаюсь эта баба была в студии ЦСКА как то. То ли ЦСКА товарняк играл с этими задротами. То ли она забашляла.
Это был какой то треш. Баба с двумя подручными прыгала по студии, перебивала ведущих, фоткалась на диванчике, заскочив туда в ботинках. Делала селфи на фоне ведущих как будто они статуи.
Разговаривала на каком-то птичьем языке, которому позавидовала бы Элочка-людоедка.
По хорошему журналисты должны бойкот таким вот мультяшкам объявлять.
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Павел Широков
Очень похожа на простигосподи
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Khrom-1970
Ответ Pink Floyd1276
Девушка каких-то 2Drots-черов.
Я их называю Два Задрота)). Не глумлюсь. Такие команды тоже нужны. А девушка обычная,азиатка,грудь маленькая,но своя.
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Фан Рубина
Есть типаж "девушка футболиста" с губами уточкой, наколками и силиконом. Теперь будет типаж "девушка медиагуанофутболиста" - примерно то же самое, но дешевле на вид и с большим количеством тараканов в голове.
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левая нога Акинфеева
Ещё одно подтверждение, что в тиктоке ничего хорошего🤢
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banchik1
"Чем проще девушка, тем сложнее у нее ногти".
+4
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Константин Б
Ответ Гекдениз Кардениз
неочем
Пейсать навучися.
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Igor Burlakov
Ответ RWMen
2дротс, Некит, баба Некита.....Спортс, до чего ты скатился???
Ну вы же кликаете
+4
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Pink Floyd1276
Ответ Бухгалтер2021
господи что это такое?
Девушка каких-то 2Drots-черов.
+3
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Гекдениз Кардениз
Ответ kombat87
Она очень.... Своеобразная...
неочем
+2
-4
-2
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gkrbv48ggm
Похожа на транса😂
+11
-4
+7
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Artem Gavrishov
И статья и девушка 👎—-
+8
-4
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Бухгалтер2021
господи что это такое?
+29
-4
+25
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LastImaginary
very nice!
+4
-4
0
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Торт Спартак
Ответ RWMen
2дротс, Некит, баба Некита.....Спортс, до чего ты скатился???
До 2дротс, Некита и его бабы.
+19
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RWMen
2дротс, Некит, баба Некита.....Спортс, до чего ты скатился???
+81
-2
+79
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ББ
Интересно, плов хорошо готовит?
+10
-1
+9
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Венера Виллендорфская
Хорошему футболисту ничего не мешает.
0
-1
-1
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kombat87
Она очень.... Своеобразная...
+9
-2
+7
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di Malkovich
Сначала прочитал, что речь идёт о девушке Нкетиа. Пока листал когнитивный диссонанс возрастал. Пришлось перечитать заголовок.
+28
0
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