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Анастасия Савина – футболистка ФК «10». Дебютировала в женском футболе в 15 лет, а теперь играет в Медиалиге в команде Дорохова и Мусагалиева!

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ФК «10» – кажется, самый звездный клуб Медиалиги. Команду основали Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, а ее цвета защищают Дмитрий Сычев и Иван Новосельцев.

Бывшие игроки сборной России – не единственные, кто в ФК «10» профессионально играл в футбол. Знакомьтесь, Анастасия Савина!

Анастасия родилась 19 июня 1994 года в подмосковном Хотьково. В детстве занималась хоккеем и футболом, но любовь к мячу все-таки оказалась сильнее. Анастасия – воспитанница футбольной школы «Экостром» из Сергиева Посада.

Во взрослом футболе дебютировала в 15 лет – в 2010 году за самарский ЦСК ВВС в первом дивизионе женского чемпионата России. Первый гол забила в ворота ижевской «Жемчужины».

Затем Анастасия выступала за «Россиянку» и «Чертаново», вызывалась в юношеские сборные страны, но в 2016-м была вынуждена завершить карьеру из-за травмы.

Анастасия оставила большой футбол, но не футбол в принципе. Еще в 2013-м она дебютировала в пляжке – два года забивала за московский «Локомотив», потом стала делать то же самое за «Строгино».

В 2022 году присоединилась в ФК «10» и теперь выходит на поле вместе с братом Федора Чалова Даниилом, грозой мадридского «Реала» Георгием Кырнацем, Мусагалиевым и Дороховым.

Кстати, над номером футболки Анастасии написано «Фима». Почему? Все просто. Ефимова – это девичья фамилия футболистки. 19 августа 2021 года Анастасия вышла замуж – теперь она Савина!

16 комментариев

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Денис Аксанов
Красивая
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NartApsua
Прикольно, когда с женой можно в футбол погонять.
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Dmitriy P
Это че за филиал инсты?! Хотя бы текста немного под фотками накидали.
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Vova Jmur
Ответ Baxxter
Милая. И вроде все натуральное у нее)))
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amra73
очень хорошенькая, да еще и с ямочкой)))
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Провизор
Смотришь - вроде норм. Но щиколотки - толщиной с руку...
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zinchenkoag@bk.ru
Мостовому не даст😁
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Baxxter
Милая. И вроде все натуральное у нее)))
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Artem Gavrishov
Хорошая+++
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p7hjhk9r9q
Сочная)
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Нейтральный критик
Норм.
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Злодей Спб
С такой бицухой еще неизвестно кто кому вдует.
Я пас :)
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Teodrakis
Первая мысль - такой прессак не пробить
+16
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dzenga 1
Красивая девчонка. Но ряд фотографий не выдерживают никакой критики. Ракурс ужасен.
+24
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Ювенский Туринтус
Комментарий скрыт
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-15
-14
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vovanychh
Комментарий скрыт
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-22
-15
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