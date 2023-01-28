Анастасия Савина – футболистка ФК «10». Дебютировала в женском футболе в 15 лет, а теперь играет в Медиалиге в команде Дорохова и Мусагалиева!

ФК «10» – кажется, самый звездный клуб Медиалиги. Команду основали Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, а ее цвета защищают Дмитрий Сычев и Иван Новосельцев.

Бывшие игроки сборной России – не единственные, кто в ФК «10» профессионально играл в футбол. Знакомьтесь, Анастасия Савина!

Анастасия родилась 19 июня 1994 года в подмосковном Хотьково. В детстве занималась хоккеем и футболом, но любовь к мячу все-таки оказалась сильнее. Анастасия – воспитанница футбольной школы «Экостром» из Сергиева Посада.

Во взрослом футболе дебютировала в 15 лет – в 2010 году за самарский ЦСК ВВС в первом дивизионе женского чемпионата России. Первый гол забила в ворота ижевской «Жемчужины».

Затем Анастасия выступала за «Россиянку» и «Чертаново», вызывалась в юношеские сборные страны, но в 2016-м была вынуждена завершить карьеру из-за травмы.

Анастасия оставила большой футбол, но не футбол в принципе. Еще в 2013-м она дебютировала в пляжке – два года забивала за московский «Локомотив», потом стала делать то же самое за «Строгино».

В 2022 году присоединилась в ФК «10» и теперь выходит на поле вместе с братом Федора Чалова Даниилом, грозой мадридского «Реала» Георгием Кырнацем, Мусагалиевым и Дороховым.

Кстати, над номером футболки Анастасии написано «Фима». Почему? Все просто. Ефимова – это девичья фамилия футболистки. 19 августа 2021 года Анастасия вышла замуж – теперь она Савина!