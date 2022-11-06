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Наши клубы обыграли «Барсу», «Реал» и «Ливерпуль» в один день! Великий флешбэк из ноября 1992-го

Геннадий Костылев
Игорь Симутенков
Дмитрий Радченко
Александр Гришин Александр Гришин
Чики Бегиристайн
Дмитрий Карсаков Дмитрий Карсаков
Валерий Газзаев Валерий Газзаев
Торино Торино
Валерий Карпин Валерий Карпин
Олег Романцев Олег Романцев
Юрий Тишков
Иван Саморано Иван Саморано
Сергей Тимофеев
Мигель Анхель Надаль
Денис Машкарин
Фернандо Йерро Фернандо Йерро
Сергей Шустиков Сергей Шустиков
Андрей Пятницкий Андрей Пятницкий
Андрей Талалаев Андрей Талалаев
Вели Касумов
Спартак Спартак
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА ЦСКА
Торпедо Торпедо
Футбол Футбол

Еврокубковая сказка.

4 ноября 1992-го – особенная дата в истории российского футбола. В этот день московские клубы обыграли в еврокубках «Барселону», «Ливерпуль» и «Реал»!

Давайте перенесемся на 30 лет назад и вспомним, как это было.

ЦСКА выкинул «Барселону» из первой Лиги чемпионов, проигрывая 0:2 на «Камп Ноу»

Первый розыгрыш современной Лиги чемпионов проводили по странному регламенту. 1/8 финала начиналась уже в октябре, победители этой стадии образовывали группы из четырех команд, а занявшие первые места в квартетах выходили в финал.

Жеребьевка выдала ЦСКА, последнему чемпиону СССР, в соперники «Барселону», которая выиграла последний Кубок чемпионов и считалась главным фаворитом реформированного турнира. 1:1 в первом матче выглядели уже успехом – отличились Александр Гришин (ныне тренер юношеских команд ЦСКА) и Чики Бегиристайн (сейчас спортивный директор «Манчестер Сити»).

Ответная игра в Барселоне началась ожидаемо: хозяева к 30-й минуте забили два мяча (открыл счет Мигель Анхель Надаль – дядя Рафаэля Надаля) и начали вальяжно катать мяч в центре поля. Но еще в конце первого тайма Евгений Бушманов сократил разрыв, а в начале второй половины гости вышли вперед – забили Денис Машкарин и Дмитрий Карсаков.

Стоичков, Куман, Лаудруп и другие звезды «Барселоны» впали в ступор и не смогли даже уйти от поражения. 3:2 – и ЦСКА сенсационно вышел в полуфинальную группу.

Чтобы понять, насколько разным был уровень клубов в 1992-м, достаточно небольшого воспоминания Александра Гришина: «Поменялся ли я после победы на «Камп Ноу» с кем-то майками? Нельзя было меняться. У нас было два комплекта на сезон – белый и красный. Даже когда майки рвались, их не выбрасывали, а зашивали».

УЕФА как будто решил отомстить команде Геннадия Костылева за вылет «Барселоны» и запретил ЦСКА проводить матчи группового раунда в России, сославшись на отсутствие в Москве стадионов должного качества. Армейцы решили играть с «Брюгге», «Марселем» и «Глазго Рейнджерс» в Германии, куда летали на военных самолетах.

Итог – последнее место: две ничьих, четыре поражения, два забитых, 11 пропущенных. Но кто это помнит? А вот в честь 30-летия легендарной победы над «Барсой» клуб даже выпустил официальный мерч!

«Спартак» забил два безответных «Ливерпулю» и заслужил аплодисменты на «Энфилде»

Дебютный матч «Спартака» в еврокубках после распада СССР завершился конфузом. 16 сентября 1992-го красно-белые в первом раунде Кубка обладателей кубков не смогли выиграть у «Авенира» из Люксембурга – 0:0. На выезде спартаковцы реабилитировались и вынесли соперника 5:1.

А во втором раунде, по факту 1/8 финала, выпало сыграть с самым титулованным клубом Англии – «Ливерпулем».

Изначально шансы клубов расценивались как равные. Да, лучшие дни непобедимого «Ливерпуля» 1980-х были позади, а чемпионат-1991/92 вообще был провален: шестое место – ниже «Манчестер Сити» и «Шеффилд Уэнсдей»! Тем не менее состав с Брюсом Гроббеларом и Ианом Рашем, а также молодые таланты Джейми Реднапп и Стив Макманаман, все равно смотрелся мощно.

60 тысяч зрителей, собравшиеся в дождливый вечер на стадионе «Лужники», явно не пожалели: «Спартак» с «Ливерпулем» выдали ярчайшее зрелище: москвичи выиграли 4:2, а Валерий Карпин (российские комментаторы тогда делали ударение на «и») сделал дубль.

4 ноября 1992-го на «Энфилде» спатаковцы отбили стартовый штурм хозяев и провели две образцовых контратаки: забили Дмитрий Радченко и Андрей Пятницкий. Послушайте аплодисменты местной публики!

Фирменная комбинационная игра вывела «Спартак» в 1/4 финала Кубка кубков. Там чемпион России дважды обыграл «Фейеноорд» – и лишь странное судейство в ответном полуфинале против «Антверпена» не позволило красно-белым выйти в финал.

Талалаев забил «Реалу», но 3:2 не хватило «Торпедо» для прохода

Осень 1992-го – счастливое время для болельщиков московского «Торпедо». В сентябре бронзовый призер последнего чемпионата СССР стартовал в Кубке УЕФА и... выбил из турнира «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона! Две нулевые ничьи и серия пенальти на стадионе им. Стрельцова вывели автозаводцев в 1/16 финала.

А сразу после жребий выдал торпедовцам «Реал»!

Уже к 30-й минуте первого матча защитник Фернандо Йерро оформил хет-трик на «Сантьяго Бернабеу» – все после угловых. Но торпедовцы не сдулись: Сергей Шустиков и Геннадий Гришин пробили кипера хозяев дальними ударами. «Реал» добил во втором тайме: Иван Саморано и Мичел установили окончательные 5:2.

Что нужно делать в ответном матче дома после проигрыша гранду с крупным счетом? Правильно, играть в свое удовольствие! 4 ноября 1992-го футболисты «Торпедо» сразу побежали вперед: пропустили первыми (опять Саморано), а через минуту Андрей Талалаев ответил точным ударом головой после подачи Шустикова.

После перерыва снова отличился Йерро, но москвичи все-таки добились победы. Юрий Тишков сравнял, а 19-летний Михаил Мурашов занес победный – 3:2! Примечательно, что все мячи торпедовцев – головой.

«Я ожидал, что мы добьемся победы, хотя не слишком надеялся, что это будет выигрыш с нужным счетом», – так прокомментировал результат главный тренер «Торпедо» Юрий Миронов. Да, главный тренер «Торпедо» ожидал победы над «Реалом» – вы только вдумайтесь в эти слова в 2022-м!

Любопытные детали вспоминал защитник «Торпедо» Геннадий Филимонов: «Запомнилось огромное поле «Сантьяго Бернабеу». Думал, умру там. В первом тайме Йерро три нам положил. Зато дома их долбанули 3:2 и отметили это всей командой в валютном баре на Арбате. Особо не заводились – так, по пивку. А испанцы моему сыну игрушки подарили».

Это последний громкий успех «Торпедо» в еврокубках. В следующие годы автозаводцы умудрялись вылетать от «Маккаби», тбилисского «Динамо» и «Лозанны». В 2003-м клуб провел последний матч в Европе, обыграв сильный «Вильярреал», но счета 1:0 не хватило после поражения 0:2 в Испании.

На следующий день «Динамо» прошло в Кубке УЕФА третью команду Италии

В последнем чемпионате СССР московское «Динамо» заняло только шестое место, но все равно получило место в Кубке УЕФА: финишировавшие четвертым одесский «Черноморец» и пятым киевское «Динамо» стали представлять другую страну. В 1/32 финала команда Валерия Газзаева дома вынесла «Русенборг» 5:1, а в потом приехала в Турин и разобралась там с одним из лучших на тот момент клубов Италии.

Да-да, «Торино» в 1992-м стал третьим в Серии А, а через год выиграл Кубок Италии. Звездный бельгиец Энцо Шифо не смог поразить ворота Валерия Клейменова (это сделал только собственный защитник Сергей Тимофеев), а Вели Касумов и Игорь Симутенков установили счет 2:1 в пользу «Динамо».

5 ноября 1992-го в Москве динамовцы не забили сами, но и итальянцам не позволили – есть проход в следующий этап!

В 1/8 финала «Динамо» вылетело от «Бенфики» – 2:2 дома, 0:2 в гостях. В Лиссабоне второй гол в ворота соотечественников забил Сергей Юран.

6 ноября 1992 года «Спорт-Экспресс» вышел с таким заголовком на первой полосе. Жаль, что это было просто счастливое стечение обстоятельств.

Фанаты «Галатасарая» освистали минуту молчания из-за теракта на Дубровке в 2002-м. Евсеев отомстил победным голом

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