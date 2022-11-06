Наши клубы обыграли «Барсу», «Реал» и «Ливерпуль» в один день! Великий флешбэк из ноября 1992-го

Еврокубковая сказка.

4 ноября 1992-го – особенная дата в истории российского футбола. В этот день московские клубы обыграли в еврокубках «Барселону», «Ливерпуль» и «Реал»!

Давайте перенесемся на 30 лет назад и вспомним, как это было.

ЦСКА выкинул «Барселону» из первой Лиги чемпионов, проигрывая 0:2 на «Камп Ноу»

Первый розыгрыш современной Лиги чемпионов проводили по странному регламенту. 1/8 финала начиналась уже в октябре, победители этой стадии образовывали группы из четырех команд, а занявшие первые места в квартетах выходили в финал.

Жеребьевка выдала ЦСКА, последнему чемпиону СССР, в соперники «Барселону», которая выиграла последний Кубок чемпионов и считалась главным фаворитом реформированного турнира. 1:1 в первом матче выглядели уже успехом – отличились Александр Гришин (ныне тренер юношеских команд ЦСКА) и Чики Бегиристайн (сейчас спортивный директор «Манчестер Сити»).

Ответная игра в Барселоне началась ожидаемо: хозяева к 30-й минуте забили два мяча (открыл счет Мигель Анхель Надаль – дядя Рафаэля Надаля) и начали вальяжно катать мяч в центре поля. Но еще в конце первого тайма Евгений Бушманов сократил разрыв, а в начале второй половины гости вышли вперед – забили Денис Машкарин и Дмитрий Карсаков.

Стоичков, Куман, Лаудруп и другие звезды «Барселоны» впали в ступор и не смогли даже уйти от поражения. 3:2 – и ЦСКА сенсационно вышел в полуфинальную группу.

Чтобы понять, насколько разным был уровень клубов в 1992-м, достаточно небольшого воспоминания Александра Гришина: «Поменялся ли я после победы на «Камп Ноу» с кем-то майками? Нельзя было меняться. У нас было два комплекта на сезон – белый и красный. Даже когда майки рвались, их не выбрасывали, а зашивали».

УЕФА как будто решил отомстить команде Геннадия Костылева за вылет «Барселоны» и запретил ЦСКА проводить матчи группового раунда в России, сославшись на отсутствие в Москве стадионов должного качества. Армейцы решили играть с «Брюгге», «Марселем» и «Глазго Рейнджерс» в Германии, куда летали на военных самолетах.

Итог – последнее место: две ничьих, четыре поражения, два забитых, 11 пропущенных. Но кто это помнит? А вот в честь 30-летия легендарной победы над «Барсой» клуб даже выпустил официальный мерч!

«Спартак» забил два безответных «Ливерпулю» и заслужил аплодисменты на «Энфилде»

Дебютный матч «Спартака» в еврокубках после распада СССР завершился конфузом. 16 сентября 1992-го красно-белые в первом раунде Кубка обладателей кубков не смогли выиграть у «Авенира» из Люксембурга – 0:0. На выезде спартаковцы реабилитировались и вынесли соперника 5:1.

А во втором раунде, по факту 1/8 финала, выпало сыграть с самым титулованным клубом Англии – «Ливерпулем».

Изначально шансы клубов расценивались как равные. Да, лучшие дни непобедимого «Ливерпуля» 1980-х были позади, а чемпионат-1991/92 вообще был провален: шестое место – ниже «Манчестер Сити» и «Шеффилд Уэнсдей»! Тем не менее состав с Брюсом Гроббеларом и Ианом Рашем, а также молодые таланты Джейми Реднапп и Стив Макманаман, все равно смотрелся мощно.

60 тысяч зрителей, собравшиеся в дождливый вечер на стадионе «Лужники», явно не пожалели: «Спартак» с «Ливерпулем» выдали ярчайшее зрелище: москвичи выиграли 4:2, а Валерий Карпин (российские комментаторы тогда делали ударение на «и») сделал дубль.

4 ноября 1992-го на «Энфилде» спатаковцы отбили стартовый штурм хозяев и провели две образцовых контратаки: забили Дмитрий Радченко и Андрей Пятницкий. Послушайте аплодисменты местной публики!

Фирменная комбинационная игра вывела «Спартак» в 1/4 финала Кубка кубков. Там чемпион России дважды обыграл «Фейеноорд» – и лишь странное судейство в ответном полуфинале против «Антверпена» не позволило красно-белым выйти в финал.

Талалаев забил «Реалу», но 3:2 не хватило «Торпедо» для прохода

Осень 1992-го – счастливое время для болельщиков московского «Торпедо». В сентябре бронзовый призер последнего чемпионата СССР стартовал в Кубке УЕФА и... выбил из турнира «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона! Две нулевые ничьи и серия пенальти на стадионе им. Стрельцова вывели автозаводцев в 1/16 финала.

А сразу после жребий выдал торпедовцам «Реал»!

Уже к 30-й минуте первого матча защитник Фернандо Йерро оформил хет-трик на «Сантьяго Бернабеу» – все после угловых. Но торпедовцы не сдулись: Сергей Шустиков и Геннадий Гришин пробили кипера хозяев дальними ударами. «Реал» добил во втором тайме: Иван Саморано и Мичел установили окончательные 5:2.

Что нужно делать в ответном матче дома после проигрыша гранду с крупным счетом? Правильно, играть в свое удовольствие! 4 ноября 1992-го футболисты «Торпедо» сразу побежали вперед: пропустили первыми (опять Саморано), а через минуту Андрей Талалаев ответил точным ударом головой после подачи Шустикова.

После перерыва снова отличился Йерро, но москвичи все-таки добились победы. Юрий Тишков сравнял, а 19-летний Михаил Мурашов занес победный – 3:2! Примечательно, что все мячи торпедовцев – головой.

«Я ожидал, что мы добьемся победы, хотя не слишком надеялся, что это будет выигрыш с нужным счетом», – так прокомментировал результат главный тренер «Торпедо» Юрий Миронов. Да, главный тренер «Торпедо» ожидал победы над «Реалом» – вы только вдумайтесь в эти слова в 2022-м!

Любопытные детали вспоминал защитник «Торпедо» Геннадий Филимонов: «Запомнилось огромное поле «Сантьяго Бернабеу». Думал, умру там. В первом тайме Йерро три нам положил. Зато дома их долбанули 3:2 и отметили это всей командой в валютном баре на Арбате. Особо не заводились – так, по пивку. А испанцы моему сыну игрушки подарили».

Это последний громкий успех «Торпедо» в еврокубках. В следующие годы автозаводцы умудрялись вылетать от «Маккаби», тбилисского «Динамо» и «Лозанны». В 2003-м клуб провел последний матч в Европе, обыграв сильный «Вильярреал», но счета 1:0 не хватило после поражения 0:2 в Испании.

На следующий день «Динамо» прошло в Кубке УЕФА третью команду Италии

В последнем чемпионате СССР московское «Динамо» заняло только шестое место, но все равно получило место в Кубке УЕФА: финишировавшие четвертым одесский «Черноморец» и пятым киевское «Динамо» стали представлять другую страну. В 1/32 финала команда Валерия Газзаева дома вынесла «Русенборг» 5:1, а в потом приехала в Турин и разобралась там с одним из лучших на тот момент клубов Италии.

Да-да, «Торино» в 1992-м стал третьим в Серии А, а через год выиграл Кубок Италии. Звездный бельгиец Энцо Шифо не смог поразить ворота Валерия Клейменова (это сделал только собственный защитник Сергей Тимофеев), а Вели Касумов и Игорь Симутенков установили счет 2:1 в пользу «Динамо».

5 ноября 1992-го в Москве динамовцы не забили сами, но и итальянцам не позволили – есть проход в следующий этап!

В 1/8 финала «Динамо» вылетело от «Бенфики» – 2:2 дома, 0:2 в гостях. В Лиссабоне второй гол в ворота соотечественников забил Сергей Юран.

6 ноября 1992 года «Спорт-Экспресс» вышел с таким заголовком на первой полосе. Жаль, что это было просто счастливое стечение обстоятельств.