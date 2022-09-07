Первый трофей Марадоны – МЧМ-1979. В финале забил сборной СССР и стал лучшим игроком турнира

Лучшая команда, в которой играл Диего.

Сборная СССР выиграла первый МЧМ в 1977-м и на второй в Японию приехала как один из главных фаворитов.

Главным конкурентом советской команды называли Аргентину. Еще бы! В заявке южноамериканцев был 18-летний Диего Марадона, который уже в 1977-м дебютировал за взрослую сборную.

Аргентина выиграла все матчи на пути к финалу, Марадона забил пять мячей

Главный тренер сборной СССР Сергей Коршунов сколотил крепкую команду с минимум одной будущей звездой в каждой линии – Виктор Чанов в воротах, Александр Полукаров в защите, Александр Заваров в середине поля и Олег Таран в атаке.

Советская молодежь разгромила Венгрию (5:1) и Гвинею (3:0), уступила в мало значащей третьей игре группового этапа Уругваю (0:1) и со второго места вышла в плей-офф. В матчах на вылет СССР после ничьей 2:2 прошел Парагвай в серии пенальти и Польшу (1:0) с голом будущей легенды «Нефтчи» и олимпийского чемпиона-1988 Игоря Пономарева.

Аргентина уверенно обыграла всех по пути к финалу. Выиграла группу с разницей +9, вынесла в четвертьфинале Алжир (5:0) и Уругвай в полуфинале (2:0). Форвард Рамон Диас забил семь мячей, но главной звездой, конечно же, был капитан команды Марадона. Диего рулил игрой и сам забил тоже немало – пять.

Молодежку Аргентины тренировал Менотти – это он отцепил Диего от победного ЧМ-1978

Финал второго МЧМ сыграли 7 сентября 1979-го на Олимпийском стадионе в Токио при 60 тысячах зрителей, и им должно было понравиться. За золото зарубились объективно лучшие команды турнира.

Матч СССР – Аргентина ждали почти все специалисты. И не только они. Главный тренер сборной Аргентины Луис Сесар Менотти после полуфиналов заявил, что отлично изучил советскую команду: «Знаю почти все. Мы все время не теряли вас из виду. И поступили, как выяснилось, правильно».

Да, это тот самый Менотти. Тренер взрослой сборной Аргентины, выигравшей чемпионат мира-1978, работал и с молодежкой. Именно он за несколько дней до старта домашнего ЧМ отцепил от команды юного Марадону.

«Я так и не простил Менотти и не прощу, но ненависти к нему я никогда не испытывал. Дома было ужасно. Это было похоже на похороны. Мама плакала, папа плакал, плакали братья и сестры. Они говорили мне, что я лучший, что мне нечего расстраиваться, потому что я успею сыграть еще на пяти чемпионатах. Но все они плакали. И это было хуже всего. В тот день, самый печальный в моей карьере, я поклялся, что возьму свое. Ногами, сердцем, мыслями я ощущал, что я им всем еще покажу», – рассказывал Диего.

Марадону долго сдерживали. Но они все же забил и утвердил аргентинскую победу

На турнире в Токио отношения Марадоны и Менотти были идеальными. Иначе Аргентина вряд ли бы взяла золото.

В первом тайме финала никто не забил, а в самом начале второго Пономарев открыл счет.

Больше часа советские футболисты сдерживали атаку Аргентины (Сергей Овчинников из киевского СКА нейтрализовал Диаса, а защитник донецкого «Шахтера» Анатолий Раденко успешно сдерживал Марадону), но все порвалось в один момент. Чанов пропустил два гола за три минуты, а Диего поставил точку великолепным ударом со штрафного – 3:1.

Угадайте, кого признали лучшим игроком турнира? У вас одна попытка. Да, вы правы – Марадона!

«За день до финала журналистов пригласили принять участие в выборе лучшего игрока чемпионата. Ему был предназначен так называемый «Золотой мяч». Мнение выглядело единодушным. Работник пресс-центра, собиравший анкеты, сидел рядом со мной. Он все время поворачивался и показывал анкетный листок: «Вот опять Марадона». Сомнений в том, что одаренный аргентинец вне зависимости от игры в финале получит «Золотой мяч», возникнуть не могло», – писал Геннадий Радчук для еженедельника «Футбол-Хоккей».

Лучшим бомбардиром турнира стал Рамон Диас – он забил восемь мячей. А хавбек львовских «Карпат» Ярослав Думанский получил приз за самый быстрый гол – Парагваю на третьей минуте четвертьфинала.

МЧМ-1979 – первый трофей в карьере Диего Марадоны. В 1990-х аргентинский гений признался, что та молодежка – лучшая команда, в которой он когда-либо играл.

Фото: Gettyimages.ru/Allsport; wikimedia.org