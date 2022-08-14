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Игрок сборной Армении, защитник-бомбардир «Ювентуса», часть «Барсы» Кройффа – тренеры Лиги 1, когда играли в футбол

Клермон Клермон
Брюно Женезьо
Анжер Анжер
Мишель Тер-Закарян
Тулуза Тулуза
Паскаль Гастьен
Лион Лион
Филипп Клеман
Ницца Ницца
Петер Бос Петер Бос
Монако Монако
ПСЖ ПСЖ
Филипп Монтанье Филипп Монтанье
Монпелье Монпелье
Брюно Ирль
Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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Жюльен Стефан Жюльен Стефан
Оливье Даль'Ольо
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
Антуан Комбуаре Антуан Комбуаре
Осер Осер
Лорьян Лорьян
Страсбур Страсбур
Оскар Гарсия
Аяччо Аяччо
Жан-Марк Фурлан
Жераль Батикль Жераль Батикль
Марсель Марсель
Лилль Лилль
Брест Брест
Ланс Ланс
Игор Тудор Игор Тудор
Труа Труа
Франк Эс Франк Эс
Режис Ле Бри
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Ренн Ренн
Нант Нант
Реймс Реймс
Люсьен Фавр Люсьен Фавр
Оливье Панталони
Футбол Футбол

Чемпионат Франции уже начался, а мы до сих пор не показали, как выглядели тренеры клубов Лиги 1, когда сами играли в футбол? Срочно исправляемся!

Кристоф Гальтье («ПСЖ»)

Клубы: «Марсель», «Лилль», «Тулуза», «Анжер», «Ним», «Монца», «Ляонин Хунинь»

Факт: победитель молодежного Евро-1988 – вместе с Эриком Кантона и Лораном Бланом.

Игор Тудор («Марсель»)

Клубы: «Трогир», «Хайдук», «Ювентус», «Сиена»

Факт: бронзовый призер ЧМ-1998, провел на турнире три матча. Забил 21 гол в 174 матчах за «Юве» – отличный результат для защитника.

Филипп Клеман («Монако»)

Клубы: «Берсхот», «Генк», «Ковентри», «Брюгге»

Факт: выигрывал трофеи с «Генком» и «Брюгге» и как игрок, и как тренер.

Брюно Женезьо («Ренн»)

Клубы: «Лион», «Ницца», «Мартиг»

Факт: с «Лионом» и «Ниццей» выигрывал второй французский дивизион.

Люсьен Фавр («Ницца»)

Клубы: «Лозанна», «Ксамакс», «Серветт», «Тулуза»

Факт: лучший футболист Швейцарии 1983 года.

Жюльен Стефан («Страсбур»)

Клубы: «ПСЖ-2», «Тулуза», «Расинг Париж», «Сен Брие», «Дре»

Факт: его отец Ги Стефан с 2012 года работает в тренерском штабе сборной Франции.

Франк Эс («Ланс»)

Клубы: «Руан», «Лаваль», «Бове», «Анжер»

Факт: провел 14 сезонов и более 300 матчей во втором дивизионе.

Петер Бос («Лион»)

Клубы: «Витесс», «Апелдорн», «Валвейк», «Тулон», «Фейеноорд», «ДЖЕФ Юнайтед», «Ганза», НАК

Факт: лучшие годы карьеры провел в «Фейеноорде», что не помешало ему в 2016-м возглавить «Аякс».

Антуан Комбуаре («Нант»)

Клубы: «Нант», «Тулон», «ПСЖ», «Сьон», «Абердин», «Расинг Париж»

Факт: в составе «ПСЖ» становился чемпионом Франции и выиграл три кубка – задолго до шейхов!

Паулу Фонсека («Лилль»)

Клубы: «Баррейренсе», «Леса», «Белененсеш», «Маритиму», «Витория Гимараэш», «Эштрела Амадора»

Факт: три года числился на контракте в «Порту», но так и не провел за клуб ни одного матча.

Мишель Тер-Закарян («Брест»)

Клубы: «Нант», «Монпелье»

Факт: играл за молодежную сборную Франции, а в 33 года дебютировал в сборной Армении.

Оскар Гарсия («Реймс»)

Клубы: «Барселона», «Альбасете», «Валенсия», «Эспаньол», «Лерида»

Факт: четырежды выигрывал с «Барселоной» Ла Лигу – по два раза при Йохане Кройффе и Луи ван Гале.

Оливье Даль’Ольо («Монпелье»)

Клубы: «Алес», «Страсбур», «Перпиньян», «Ренн»

Факт: почти всю карьеру провел во втором дивизионе, на закате поиграл с «Ренном» в Лиге 1.

Жераль Батикль («Анжер»)

Клубы: «Осер», «Страсбур», «Метц», «Труа», «Гавр»

Факт: выиграл три трофея с «Осером» под руководством легендарного Ги Ру, забил гол «Монпелье» в финале победного Кубка Франции-1994.

Брюно Ирль («Труа»)

Клубы: «Монако», «Амьен»

Факт: двукратный чемпион Франции (1996/97, 1999/2000) в составе «Монако».

Режис Ле Бри («Лорьян»)

Клубы: «Ренн», «Лаваль», «Ронсе»

Факт: закончил игровую карьеру в 2003 году, а тренерскую в профессиональном футболе начал только в 2022-м!

Паскаль Гастьен («Клермон»)

Клубы: «Ангулем», «Ньор», «Марсель», «Ницца», «Шатору»

Факт: выигрывал оба главных французских дивизиона: второй с «Ньором» (1986/87) и высший с «Марселем» (1988/89).

Филипп Монтанье («Тулуза»)

Клубы: «Кан», «Нант», «Тулуза», «Геньон», «Сент-Этьен»

Факт: в 1997-м вышел с «Тулузой» в Лигу 1 как игрок, в 2022-м – как тренер.

Оливье Панталони («Аяччо»)

Клубы: «Бастия», «Сент-Этьен», «Мартиг», «Газелек Аяччо», «Аяччо»

Факт: проводит в «Аяччо» 19-й год – шесть как игрок, 13-й как главный тренер.

Жан-Марк Фурлан («Осер»)

Клубы: «Бордо», «Монпелье», «Лаваль», «Лион», «Тур», «Бастия», «Аррас», «Ланс», «Сент-Этьен», «Либурн»

Факт: выигрывал второй дивизион с «Туром» и «Монпелье».

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Фото: Gettyimages.ru/Allsport UK, Tim De Waele, Mark Thompson/Allsport; oldschoolpanini.comlosc.frletelegramme.fr; sportmob.com; fcbarcelona.com; facebook.com/fcnantes; commons.wikimedia.org; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com

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