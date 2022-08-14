Игрок сборной Армении, защитник-бомбардир «Ювентуса», часть «Барсы» Кройффа – тренеры Лиги 1, когда играли в футбол

Чемпионат Франции уже начался, а мы до сих пор не показали, как выглядели тренеры клубов Лиги 1, когда сами играли в футбол? Срочно исправляемся!

Кристоф Гальтье («ПСЖ»)

Клубы: «Марсель», «Лилль», «Тулуза», «Анжер», «Ним», «Монца», «Ляонин Хунинь»

Факт: победитель молодежного Евро-1988 – вместе с Эриком Кантона и Лораном Бланом.

Игор Тудор («Марсель»)

Клубы: «Трогир», «Хайдук», «Ювентус», «Сиена»

Факт: бронзовый призер ЧМ-1998, провел на турнире три матча. Забил 21 гол в 174 матчах за «Юве» – отличный результат для защитника.

Филипп Клеман («Монако»)

Клубы: «Берсхот», «Генк», «Ковентри», «Брюгге»

Факт: выигрывал трофеи с «Генком» и «Брюгге» и как игрок, и как тренер.

Брюно Женезьо («Ренн»)

Клубы: «Лион», «Ницца», «Мартиг»

Факт: с «Лионом» и «Ниццей» выигрывал второй французский дивизион.

Люсьен Фавр («Ницца»)

Клубы: «Лозанна», «Ксамакс», «Серветт», «Тулуза»

Факт: лучший футболист Швейцарии 1983 года.

Жюльен Стефан («Страсбур»)

Клубы: «ПСЖ-2», «Тулуза», «Расинг Париж», «Сен Брие», «Дре»

Факт: его отец Ги Стефан с 2012 года работает в тренерском штабе сборной Франции.

Франк Эс («Ланс»)

Клубы: «Руан», «Лаваль», «Бове», «Анжер»

Факт: провел 14 сезонов и более 300 матчей во втором дивизионе.

Петер Бос («Лион»)

Клубы: «Витесс», «Апелдорн», «Валвейк», «Тулон», «Фейеноорд», «ДЖЕФ Юнайтед», «Ганза», НАК

Факт: лучшие годы карьеры провел в «Фейеноорде», что не помешало ему в 2016-м возглавить «Аякс».

Антуан Комбуаре («Нант»)

Клубы: «Нант», «Тулон», «ПСЖ», «Сьон», «Абердин», «Расинг Париж»

Факт: в составе «ПСЖ» становился чемпионом Франции и выиграл три кубка – задолго до шейхов!

Паулу Фонсека («Лилль»)

Клубы: «Баррейренсе», «Леса», «Белененсеш», «Маритиму», «Витория Гимараэш», «Эштрела Амадора»

Факт: три года числился на контракте в «Порту», но так и не провел за клуб ни одного матча.

Мишель Тер-Закарян («Брест»)

Клубы: «Нант», «Монпелье»

Факт: играл за молодежную сборную Франции, а в 33 года дебютировал в сборной Армении.

Оскар Гарсия («Реймс»)

Клубы: «Барселона», «Альбасете», «Валенсия», «Эспаньол», «Лерида»

Факт: четырежды выигрывал с «Барселоной» Ла Лигу – по два раза при Йохане Кройффе и Луи ван Гале.

Оливье Даль’Ольо («Монпелье»)

Клубы: «Алес», «Страсбур», «Перпиньян», «Ренн»

Факт: почти всю карьеру провел во втором дивизионе, на закате поиграл с «Ренном» в Лиге 1.

Жераль Батикль («Анжер»)

Клубы: «Осер», «Страсбур», «Метц», «Труа», «Гавр»

Факт: выиграл три трофея с «Осером» под руководством легендарного Ги Ру, забил гол «Монпелье» в финале победного Кубка Франции-1994.

Брюно Ирль («Труа»)

Клубы: «Монако», «Амьен»

Факт: двукратный чемпион Франции (1996/97, 1999/2000) в составе «Монако».

Режис Ле Бри («Лорьян»)

Клубы: «Ренн», «Лаваль», «Ронсе»

Факт: закончил игровую карьеру в 2003 году, а тренерскую в профессиональном футболе начал только в 2022-м!

Паскаль Гастьен («Клермон»)

Клубы: «Ангулем», «Ньор», «Марсель», «Ницца», «Шатору»

Факт: выигрывал оба главных французских дивизиона: второй с «Ньором» (1986/87) и высший с «Марселем» (1988/89).

Филипп Монтанье («Тулуза»)

Клубы: «Кан», «Нант», «Тулуза», «Геньон», «Сент-Этьен»

Факт: в 1997-м вышел с «Тулузой» в Лигу 1 как игрок, в 2022-м – как тренер.

Оливье Панталони («Аяччо»)

Клубы: «Бастия», «Сент-Этьен», «Мартиг», «Газелек Аяччо», «Аяччо»

Факт: проводит в «Аяччо» 19-й год – шесть как игрок, 13-й как главный тренер.

Жан-Марк Фурлан («Осер»)

Клубы: «Бордо», «Монпелье», «Лаваль», «Лион», «Тур», «Бастия», «Аррас», «Ланс», «Сент-Этьен», «Либурн»

Факт: выигрывал второй дивизион с «Туром» и «Монпелье».

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Фото: Gettyimages.ru/Allsport UK, Tim De Waele, Mark Thompson/Allsport; oldschoolpanini.comlosc.frletelegramme.fr; sportmob.com; fcbarcelona.com; facebook.com/fcnantes; commons.wikimedia.org; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com