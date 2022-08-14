Игрок сборной Армении, защитник-бомбардир «Ювентуса», часть «Барсы» Кройффа – тренеры Лиги 1, когда играли в футбол

Чемпионат Франции уже начался, а мы до сих пор не показали, как выглядели тренеры клубов Лиги 1, когда сами играли в футбол? Срочно исправляемся!
Кристоф Гальтье («ПСЖ»)
Клубы: «Марсель», «Лилль», «Тулуза», «Анжер», «Ним», «Монца», «Ляонин Хунинь»
Факт: победитель молодежного Евро-1988 – вместе с Эриком Кантона и Лораном Бланом.
Игор Тудор («Марсель»)
Клубы: «Трогир», «Хайдук», «Ювентус», «Сиена»
Факт: бронзовый призер ЧМ-1998, провел на турнире три матча. Забил 21 гол в 174 матчах за «Юве» – отличный результат для защитника.
Филипп Клеман («Монако»)
Клубы: «Берсхот», «Генк», «Ковентри», «Брюгге»
Факт: выигрывал трофеи с «Генком» и «Брюгге» и как игрок, и как тренер.
Брюно Женезьо («Ренн»)
Клубы: «Лион», «Ницца», «Мартиг»
Факт: с «Лионом» и «Ниццей» выигрывал второй французский дивизион.
Люсьен Фавр («Ницца»)
Клубы: «Лозанна», «Ксамакс», «Серветт», «Тулуза»
Факт: лучший футболист Швейцарии 1983 года.
Жюльен Стефан («Страсбур»)
Клубы: «ПСЖ-2», «Тулуза», «Расинг Париж», «Сен Брие», «Дре»
Факт: его отец Ги Стефан с 2012 года работает в тренерском штабе сборной Франции.
Франк Эс («Ланс»)
Клубы: «Руан», «Лаваль», «Бове», «Анжер»
Факт: провел 14 сезонов и более 300 матчей во втором дивизионе.
Петер Бос («Лион»)
Клубы: «Витесс», «Апелдорн», «Валвейк», «Тулон», «Фейеноорд», «ДЖЕФ Юнайтед», «Ганза», НАК
Факт: лучшие годы карьеры провел в «Фейеноорде», что не помешало ему в 2016-м возглавить «Аякс».
Антуан Комбуаре («Нант»)
Клубы: «Нант», «Тулон», «ПСЖ», «Сьон», «Абердин», «Расинг Париж»
Факт: в составе «ПСЖ» становился чемпионом Франции и выиграл три кубка – задолго до шейхов!
Паулу Фонсека («Лилль»)
Клубы: «Баррейренсе», «Леса», «Белененсеш», «Маритиму», «Витория Гимараэш», «Эштрела Амадора»
Факт: три года числился на контракте в «Порту», но так и не провел за клуб ни одного матча.
Мишель Тер-Закарян («Брест»)
Клубы: «Нант», «Монпелье»
Факт: играл за молодежную сборную Франции, а в 33 года дебютировал в сборной Армении.
Оскар Гарсия («Реймс»)
Клубы: «Барселона», «Альбасете», «Валенсия», «Эспаньол», «Лерида»
Факт: четырежды выигрывал с «Барселоной» Ла Лигу – по два раза при Йохане Кройффе и Луи ван Гале.
Оливье Даль’Ольо («Монпелье»)
Клубы: «Алес», «Страсбур», «Перпиньян», «Ренн»
Факт: почти всю карьеру провел во втором дивизионе, на закате поиграл с «Ренном» в Лиге 1.
Жераль Батикль («Анжер»)
Клубы: «Осер», «Страсбур», «Метц», «Труа», «Гавр»
Факт: выиграл три трофея с «Осером» под руководством легендарного Ги Ру, забил гол «Монпелье» в финале победного Кубка Франции-1994.
Брюно Ирль («Труа»)
Клубы: «Монако», «Амьен»
Факт: двукратный чемпион Франции (1996/97, 1999/2000) в составе «Монако».
Режис Ле Бри («Лорьян»)
Клубы: «Ренн», «Лаваль», «Ронсе»
Факт: закончил игровую карьеру в 2003 году, а тренерскую в профессиональном футболе начал только в 2022-м!
Паскаль Гастьен («Клермон»)
Клубы: «Ангулем», «Ньор», «Марсель», «Ницца», «Шатору»
Факт: выигрывал оба главных французских дивизиона: второй с «Ньором» (1986/87) и высший с «Марселем» (1988/89).
Филипп Монтанье («Тулуза»)
Клубы: «Кан», «Нант», «Тулуза», «Геньон», «Сент-Этьен»
Факт: в 1997-м вышел с «Тулузой» в Лигу 1 как игрок, в 2022-м – как тренер.
Оливье Панталони («Аяччо»)
Клубы: «Бастия», «Сент-Этьен», «Мартиг», «Газелек Аяччо», «Аяччо»
Факт: проводит в «Аяччо» 19-й год – шесть как игрок, 13-й как главный тренер.
Жан-Марк Фурлан («Осер»)
Клубы: «Бордо», «Монпелье», «Лаваль», «Лион», «Тур», «Бастия», «Аррас», «Ланс», «Сент-Этьен», «Либурн»
Факт: выигрывал второй дивизион с «Туром» и «Монпелье».
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Фото: Gettyimages.ru/Allsport UK, Tim De Waele, Mark Thompson/Allsport; oldschoolpanini.comlosc.frletelegramme.fr; sportmob.com; fcbarcelona.com; facebook.com/fcnantes; commons.wikimedia.org; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com
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