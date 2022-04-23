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Только четыре тренера не выиграли с «Баварией» Бундеслигу за последние 30 лет. Лузеры?

Тим Боровски Тим Боровски
Мехмет Шолль
Лотар Маттеус Лотар Маттеус
Юпп Хайнкес Юпп Хайнкес
Ханс-Йорг Бутт Ханс-Йорг Бутт
Франц Беккенбауэр Франц Беккенбауэр
Сорен Лербю
Юрген Клинсманн Юрген Клинсманн
Отто Рехагель Отто Рехагель
бундеслига Германия бундеслига Германия
Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
Бавария Бавария
Футбол Футбол

«Бавария» выиграла Бундеслигу в 10-й раз подряд – и 20-й раз за последние 30 лет. За эти годы главный трофей немецкого футбола взяли 11 тренеров баварцев: Франц Беккенбауэр, Джованни Трапаттони, Оттмар Хитцфельд, Феликс Магат, Юпп Хайнкес, Пеп Гвардиола, Луи ван Гал, Карло Анчелотти, Нико Ковач, Ханс-Диттер Флик и Юлиан Нагельсман.

За 30 лет только четыре тренера умудрились не завоевать ни одного чемпионского титула с мюнхенцами.

Вот они.

Сорен Лербю (сезон-1991/92)

В октябре 1991 года «Бавария» уволила Юппа Хайнкеса из-за неудачного старта в чемпионате (всего 4 победы в 12 турах), вылета из Кубка и натужного прохода ирландского «Корк Сити» в Кубке УЕФА. Команду принял Сорен Лербю, выступавший за «Баварию» в середине 1980-х, выиграл 5 матчей из 17 и в марте 1992-го после разгрома 0:4 от «Кайзерслаутерна» был отправлен в отставку.

Назначение бывшего хавбека сборной Дании изначально выглядело сомнительным решением. У Лербю вообще не было никакого опыта. За полгода в Мюнхене он убедился, что выбрал не ту профессию, и стал футбольным агентом.

Справедливости ради, нужно отметить, что «Бавария» находилась в состоянии перестройки: летом команду покинули чемпионы мира-1990 Юрген Колер и Штефан Ройтер, а легендарный Клаус Аугенталер завершил карьеру. Но это, скорее, оправдание для Хайнкеса, а не для Лербю.

Эрих Риббек (1991/92, 1992/93, 1993/94)

Датчанина сменил Эрих Риббек. Что-то исправить уже было невозможно – «Бавария» завершила чемпионат-1991/92 на 10-м месте с отрицательной разницей забитых и пропущенных.

Риббек лишился Бриана Лаудрупа и Штефана Эффенберга, но усилился Лотаром Маттеусом и перспективным хавбеком «Карлсруэ» Мехметом Шоллем. Весь сезон «Бавария» боролась за чемпионство с «Вердером», но все-таки на очко отстала от соперника. Все решили очные встречи: бойцы Отто Рехагеля выиграли оба матча с общим счетом 7:2 и увезли салатницу в Бремен.

В декабре 1993-го все закончилось. Вылет из Кубка УЕФА от «Норвича», неудачное завершение первого круга – и новый год «Бавария» начала под руководством Франца Беккенбауэра. И стала чемпионом.

Отто Рехагель (1995/96)

Рехагель творил чудеса с «Вердером» – дважды выиграл Бундеслигу, взял два Кубка Германии и Кубок кубков. В сезоне-1994/95 только поражение в последнем туре от «Баварии» опустило бременский клуб на вторую строчку, в результате чего золото взяла дортмундская «Боруссия».

В том чемпионате «Бавария» стала только шестой, поэтому Джованни Трапатонни был уволен без всяких вопросов. На его место пришел лучший тренер Германии последних лет. Да, именно Рехагель!

Но Мюнхен – какое-то несчастливое место для Отто. Конфликты с игроками, склоки с прессой, невнятная игра – столица Баварии попрощалась с Рехагелем в конце апреля 1996-го, хотя был выход в финал Кубка УЕФА. На помощь снова пришел Беккенбауэр. И выиграл еврокубок.

Юрген Клинсманн (2008/09)

Тренер сборной Германии после домашнего ЧМ и двух лет отдыха принял главный клуб страны. Оливер Кан завершил карьеру, а состав, который в мае 2008-го получил 0:4 от «Зенита», обновили Тим Боровски, Массимо Оддо и вратарь-пенальтист Ханс-Йорг Бутт.

Слишком уж хороша в том сезоне была команда бывшего тренера «Баварии». «Вольфсбург» Феликса Магата впервые в своей истории стал чемпионом Германии, опередив мюнхенцев на два очка.

1:5 в Вольфсбурге и 0:4 от «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. После этого Клинсманн досматривал сезон в домашнем кресле: в конце апреля 2009-го перспективному (как тогда казалось) тренеру помахали рукой.

Позднее по тренеру жестко прошелся Филипп Лам: «Это был провальный эксперимент. На тренировках он уделял внимание исключительно физподготовке, о тактике даже не шло речи. Мы быстро поняли, что ничего не выйдет». 

Прошло уже 14 лет – с 2008-го ни один тренер «Баварии» не оставался без выигранной Бундеслиги. 

«Бавария» взяла Бундеслигу 10-й раз подряд – это исторический рекорд для топ-лиг

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Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein/Bongarts, Lutz Bongarts/Bongarts; globallookpress.com/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel, IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON 

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