Только четыре тренера не выиграли с «Баварией» Бундеслигу за последние 30 лет. Лузеры?

«Бавария» выиграла Бундеслигу в 10-й раз подряд – и 20-й раз за последние 30 лет. За эти годы главный трофей немецкого футбола взяли 11 тренеров баварцев: Франц Беккенбауэр, Джованни Трапаттони, Оттмар Хитцфельд, Феликс Магат, Юпп Хайнкес, Пеп Гвардиола, Луи ван Гал, Карло Анчелотти, Нико Ковач, Ханс-Диттер Флик и Юлиан Нагельсман.

За 30 лет только четыре тренера умудрились не завоевать ни одного чемпионского титула с мюнхенцами.

Вот они.

Сорен Лербю (сезон-1991/92)

В октябре 1991 года «Бавария» уволила Юппа Хайнкеса из-за неудачного старта в чемпионате (всего 4 победы в 12 турах), вылета из Кубка и натужного прохода ирландского «Корк Сити» в Кубке УЕФА. Команду принял Сорен Лербю, выступавший за «Баварию» в середине 1980-х, выиграл 5 матчей из 17 и в марте 1992-го после разгрома 0:4 от «Кайзерслаутерна» был отправлен в отставку.

Назначение бывшего хавбека сборной Дании изначально выглядело сомнительным решением. У Лербю вообще не было никакого опыта. За полгода в Мюнхене он убедился, что выбрал не ту профессию, и стал футбольным агентом.

Справедливости ради, нужно отметить, что «Бавария» находилась в состоянии перестройки: летом команду покинули чемпионы мира-1990 Юрген Колер и Штефан Ройтер, а легендарный Клаус Аугенталер завершил карьеру. Но это, скорее, оправдание для Хайнкеса, а не для Лербю.

Эрих Риббек (1991/92, 1992/93, 1993/94)

Датчанина сменил Эрих Риббек. Что-то исправить уже было невозможно – «Бавария» завершила чемпионат-1991/92 на 10-м месте с отрицательной разницей забитых и пропущенных.

Риббек лишился Бриана Лаудрупа и Штефана Эффенберга, но усилился Лотаром Маттеусом и перспективным хавбеком «Карлсруэ» Мехметом Шоллем. Весь сезон «Бавария» боролась за чемпионство с «Вердером», но все-таки на очко отстала от соперника. Все решили очные встречи: бойцы Отто Рехагеля выиграли оба матча с общим счетом 7:2 и увезли салатницу в Бремен.

В декабре 1993-го все закончилось. Вылет из Кубка УЕФА от «Норвича», неудачное завершение первого круга – и новый год «Бавария» начала под руководством Франца Беккенбауэра. И стала чемпионом.

Отто Рехагель (1995/96)

Рехагель творил чудеса с «Вердером» – дважды выиграл Бундеслигу, взял два Кубка Германии и Кубок кубков. В сезоне-1994/95 только поражение в последнем туре от «Баварии» опустило бременский клуб на вторую строчку, в результате чего золото взяла дортмундская «Боруссия».

В том чемпионате «Бавария» стала только шестой, поэтому Джованни Трапатонни был уволен без всяких вопросов. На его место пришел лучший тренер Германии последних лет. Да, именно Рехагель!

Но Мюнхен – какое-то несчастливое место для Отто. Конфликты с игроками, склоки с прессой, невнятная игра – столица Баварии попрощалась с Рехагелем в конце апреля 1996-го, хотя был выход в финал Кубка УЕФА. На помощь снова пришел Беккенбауэр. И выиграл еврокубок.

Юрген Клинсманн (2008/09)

Тренер сборной Германии после домашнего ЧМ и двух лет отдыха принял главный клуб страны. Оливер Кан завершил карьеру, а состав, который в мае 2008-го получил 0:4 от «Зенита», обновили Тим Боровски, Массимо Оддо и вратарь-пенальтист Ханс-Йорг Бутт.

Слишком уж хороша в том сезоне была команда бывшего тренера «Баварии». «Вольфсбург» Феликса Магата впервые в своей истории стал чемпионом Германии, опередив мюнхенцев на два очка.

1:5 в Вольфсбурге и 0:4 от «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. После этого Клинсманн досматривал сезон в домашнем кресле: в конце апреля 2009-го перспективному (как тогда казалось) тренеру помахали рукой.

Позднее по тренеру жестко прошелся Филипп Лам: «Это был провальный эксперимент. На тренировках он уделял внимание исключительно физподготовке, о тактике даже не шло речи. Мы быстро поняли, что ничего не выйдет».

Прошло уже 14 лет – с 2008-го ни один тренер «Баварии» не оставался без выигранной Бундеслиги.

«Бавария» взяла Бундеслигу 10-й раз подряд – это исторический рекорд для топ-лиг

Пивной душ в День немецкого пива – идеальное чемпионство «Баварии» 🍻

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein/Bongarts, Lutz Bongarts/Bongarts; globallookpress.com/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel, IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON