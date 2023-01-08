Некит в роли Федуна, ничья с «Локо» и десятое место: каким бы было выступление 2Drots в РПЛ

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2Drots, в отличие от многих других медийных команд, не скрывает амбиций о будущем в профессиональном футболе. А Некит уже сейчас уверен, что Вторую лигу команда вообще не почувствует, а в РПЛ сразу залетит в топ-10.

Давайте пофантазируем, каким бы был сезон медиаклуба в высшей лиге.

Июнь 2025 года. Сезон РПЛ только что завершился. «Зенит» снова стал первым, на этот раз обойдя ЦСКА аж на 14 очков, – все самое интересное опять случилось внизу таблицы.

Вернувшаяся в РПЛ «Уфа» провалилась, набрав всего 8 очков и пропустив 72 гола – были даже 1:9 в Питере. На ее место пришла калининградская «Балтика» – в лиге появился еще один стадион ЧМ-2018 (как давно это было!).

Дальше – целый сериал. «Химки» бодались за стыки с «Торпедо», но не помогли ни очередное возвращение Юрана и пятиматчевая серия без поражений, ни хет-трик Ильи Садыгова в последнем туре. К 1 июня клуб и вовсе обанкротился и улетели прямиком в любительскую лигу – из-за долгов в 400 миллионов рублей перед бывшими тренерами и футболистами.

Стало ясно, что стыков не будет, но и желающих сыграть в высшей лиге тоже не оказалось. «Алания», «Енисей», «СКА-Хабаровск» и КАМАЗ по разным причинам не получили лицензию, а «Ротор» отказался от РПЛ из-за отсутствия финансирования.

До старта оставалось чуть меньше месяца, когда руководство РПЛ анонсировало внеочередное заседание, на котором должен был определиться окончательный состав клубов на сезон. За неделю до него сначала в телеграме Ивана Карпова появился инсайд, что 2Drots готовят документы для заявки, а уже через пару дней Некит выложил в инстаграме видео, в котором обратился к Александру Алаеву: «Бро, РПЛ уже давно никому неинтересна. Мы можем сделать лигу по-настоящему ******** [крутой]».

Как и три года назад, его слова никто не воспринял всерьез, хотя с тех пор 2Drots успели еще раз пошуметь в Кубке, вынесли всех во Второй лиге и готовились к дебюту в ФНЛ. Вот только с каждым днем всем вокруг становилось ясно, что это не шутки: вот новость об аренде «Арены Химки» для домашних матчей, вот – спонсорский контракт с авиаперевозчиком, а вот – официальная заявка на участие в РПЛ с Мбэйпом и Биг Смоуком в составе.

Еще через неделю соцсети и телеграм-каналы разорвала новость – 2Drots сыграют в РПЛ в сезоне 2025/26.

В медиа и соцсетях полыхало еще очень долго. Александр Мостовой назвал решение цирком и отказался работать на матчах РПЛ экспертом, Евгений Ловчев наехал на руководство РФС и лиги: «Очнитесь! Мы 16 клубов не можем набрать, какое развитие, какой интерес к футболу?» Роман Терюшков в своем неповторимом стиле сказал, что медиаклуб в РПЛ – это плохо и вообще противоречит традиционным ценностям.

Сразу же активизировались и другие медийные команды. Сначала Райзен наехал на Рощина, который якобы слишком активно просился в 2Drots, а затем заявил, что «дротам» просто повезло и на их месте мог бы быть любой клуб Медиалиги, на что Некит отреагировал эмодзи с клоуном.

Несмотря на слухи о переходе в 2Drots почти всех топов из Медиалиги, новичков в дебютанте РПЛ оказалось лишь трое: Прокоп, который после «Ботева» сначала ненадолго заехал в хорватскую «Истру», а потом отыграл год в «Кечиоренгюджю» из второй турецкой лиги, игрок испанской медиалиги Габриэль, а также Дмитрий Скопинцев, у которого закончился срок контракта с «Динамо».

Все это если и не накалило обстановку, то точно сделало первый матч 2Drots против «Сочи» одним из самых ожидаемых в РПЛ за последние лет восемь. «Дроты» пропускают уже на шестой минуте, но к перерыву выравнивают игру и даже берут инициативу в свои руки. Во втором тайме сначала сбивают Стиля, убежавшего один на один, а затем Кутуз упал в штрафной – но это не контакт для пенальти. А спустя десять минут все еще мечтающий вернуть свой 2007-й 40-летний Нобоа попадает мячом в уже падающего защитника – точка. В самом конце «Сочи» забивает третий, но результат уже никому не интересен.

Сразу после гола скамейка 2Drots вспыхивает и, будто вспомнив медиафутбольные времена, набрасывается на арбитров и соперников. Как результат – 12 красных карточек, восемь из которых у «дротов». На выходе со стадиона Некит записывает кружок в телеграм, угрожая сняться с чемпионата.

Пока скептики реагируют в духе «мы же говорили!», Сева Терлецкий отыскал речь Некита, с которой он должен выступить на заседании руководства РПЛ. В ней, в частности, три условия, при которых клуб готов остаться в лиге: Кирилл Левников должен публично признать ошибки в матче с «Сочи», на игроков, получивших красные карточки, не должна распространяться дисквалификация, а при любой следующей грубой ошибке арбитры обязаны будут надеть клоунские носы.

В итоге «дроты» остаются в лиге, Левников и Некит записывают видео в инстаграм, карточки не обнуляются, а Вадим Лукомский выкатывает лонгрид с тремя тактическими вариантами игры против «Спартака» в следующем туре и списком возможных новичков, среди которых Дзюба, снова перезапускающий карьеру.

До зимнего перерыва 2Drots дважды влетят 0:6, грохнут «Балтику», «Урал» и «Нижний», зацепятся за ничью с «Локо» и даже не провалятся в зону стыков. Команду будут критиковать за отсутствие игрового стиля (хотя Стиль отыграет все матчи без замен), но в каждом матче будет что-то разрывное: празднование голов с шампанским прямо на поле, забитый пяткой пенальти и рэп в микст-зоне на интервью.

Фото: Winline Media League // телеграм-канал 2Drots // соцсети Прокопа // РИА Новости/Алексей Даничев