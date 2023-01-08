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Некит в роли Федуна, ничья с «Локо» и десятое место: каким бы было выступление 2Drots в РПЛ

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2Drots 2Drots
Александр Мостовой Александр Мостовой
Никита «Персона года» Панасюк Никита «Персона года» Панасюк
Александр Алаев Александр Алаев
«Райзен» Артем Кузьмин «Райзен» Артем Кузьмин
Жека 2Drots
Биг Смоук
«Кутуз» Сергей Кутузов «Кутуз» Сергей Кутузов
Мбэйп
Прокоп Прокоп
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2Drots, в отличие от многих других медийных команд, не скрывает амбиций о будущем в профессиональном футболе. А Некит уже сейчас уверен, что Вторую лигу команда вообще не почувствует, а в РПЛ сразу залетит в топ-10.

Давайте пофантазируем, каким бы был сезон медиаклуба в высшей лиге.

Июнь 2025 года. Сезон РПЛ только что завершился. «Зенит» снова стал первым, на этот раз обойдя ЦСКА аж на 14 очков, – все самое интересное опять случилось внизу таблицы. 

Вернувшаяся в РПЛ «Уфа» провалилась, набрав всего 8 очков и пропустив 72 гола – были даже 1:9 в Питере. На ее место пришла калининградская «Балтика» – в лиге появился еще один стадион ЧМ-2018 (как давно это было!). 

Дальше – целый сериал. «Химки» бодались за стыки с «Торпедо», но не помогли ни очередное возвращение Юрана и пятиматчевая серия без поражений, ни хет-трик Ильи Садыгова в последнем туре. К 1 июня клуб и вовсе обанкротился и улетели прямиком в любительскую лигу – из-за долгов в 400 миллионов рублей перед бывшими тренерами и футболистами. 

Стало ясно, что стыков не будет, но и желающих сыграть в высшей лиге тоже не оказалось. «Алания», «Енисей», «СКА-Хабаровск» и КАМАЗ по разным причинам не получили лицензию, а «Ротор» отказался от РПЛ из-за отсутствия финансирования. 

До старта оставалось чуть меньше месяца, когда руководство РПЛ анонсировало внеочередное заседание, на котором должен был определиться окончательный состав клубов на сезон. За неделю до него сначала в телеграме Ивана Карпова появился инсайд, что 2Drots готовят документы для заявки, а уже через пару дней Некит выложил в инстаграме видео, в котором обратился к Александру Алаеву: «Бро, РПЛ уже давно никому неинтересна. Мы можем сделать лигу по-настоящему ******** [крутой]».

Как и три года назад, его слова никто не воспринял всерьез, хотя с тех пор 2Drots успели еще раз пошуметь в Кубке, вынесли всех во Второй лиге и готовились к дебюту в ФНЛ. Вот только с каждым днем всем вокруг становилось ясно, что это не шутки: вот новость об аренде «Арены Химки» для домашних матчей, вот – спонсорский контракт с авиаперевозчиком, а вот – официальная заявка на участие в РПЛ с Мбэйпом и Биг Смоуком в составе.

Еще через неделю соцсети и телеграм-каналы разорвала новость – 2Drots сыграют в РПЛ в сезоне 2025/26. 

В медиа и соцсетях полыхало еще очень долго. Александр Мостовой назвал решение цирком и отказался работать на матчах РПЛ экспертом, Евгений Ловчев наехал на руководство РФС и лиги: «Очнитесь! Мы 16 клубов не можем набрать, какое развитие, какой интерес к футболу?» Роман Терюшков в своем неповторимом стиле сказал, что медиаклуб в РПЛ – это плохо и вообще противоречит традиционным ценностям. 

Сразу же активизировались и другие медийные команды. Сначала Райзен наехал на Рощина, который якобы слишком активно просился в 2Drots, а затем заявил, что «дротам» просто повезло и на их месте мог бы быть любой клуб Медиалиги, на что Некит отреагировал эмодзи с клоуном. 

Несмотря на слухи о переходе в 2Drots почти всех топов из Медиалиги, новичков в дебютанте РПЛ оказалось лишь трое: Прокоп, который после «Ботева» сначала ненадолго заехал в хорватскую «Истру», а потом отыграл год в «Кечиоренгюджю» из второй турецкой лиги, игрок испанской медиалиги Габриэль, а также Дмитрий Скопинцев, у которого закончился срок контракта с «Динамо».

Все это если и не накалило обстановку, то точно сделало первый матч 2Drots против «Сочи» одним из самых ожидаемых в РПЛ за последние лет восемь. «Дроты» пропускают уже на шестой минуте, но к перерыву выравнивают игру и даже берут инициативу в свои руки. Во втором тайме сначала сбивают Стиля, убежавшего один на один, а затем Кутуз упал в штрафной – но это не контакт для пенальти. А спустя десять минут все еще мечтающий вернуть свой 2007-й 40-летний Нобоа попадает мячом в уже падающего защитника – точка. В самом конце «Сочи» забивает третий, но результат уже никому не интересен.

Сразу после гола скамейка 2Drots вспыхивает и, будто вспомнив медиафутбольные времена, набрасывается на арбитров и соперников. Как результат – 12 красных карточек, восемь из которых у «дротов». На выходе со стадиона Некит записывает кружок в телеграм, угрожая сняться с чемпионата.

Пока скептики реагируют в духе «мы же говорили!», Сева Терлецкий отыскал речь Некита, с которой он должен выступить на заседании руководства РПЛ. В ней, в частности, три условия, при которых клуб готов остаться в лиге: Кирилл Левников должен публично признать ошибки в матче с «Сочи», на игроков, получивших красные карточки, не должна распространяться дисквалификация, а при любой следующей грубой ошибке арбитры обязаны будут надеть клоунские носы. 

 

В итоге «дроты» остаются в лиге, Левников и Некит записывают видео в инстаграм, карточки не обнуляются, а Вадим Лукомский выкатывает лонгрид с тремя тактическими вариантами игры против «Спартака» в следующем туре и списком возможных новичков, среди которых Дзюба, снова перезапускающий карьеру.   

До зимнего перерыва 2Drots дважды влетят 0:6, грохнут «Балтику», «Урал» и «Нижний», зацепятся за ничью с «Локо» и даже не провалятся в зону стыков. Команду будут критиковать за отсутствие игрового стиля (хотя Стиль отыграет все матчи без замен), но в каждом матче будет что-то разрывное: празднование голов с шампанским прямо на поле, забитый пяткой пенальти и рэп в микст-зоне на интервью.

Фото: Winline Media League // телеграм-канал 2Drots // соцсети Прокопа // РИА Новости/Алексей Даничев

1 комментарий

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Илья Ворошилов
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Zadrots
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