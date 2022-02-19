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Гениальная коллекция Большунова: 9 медалей в 9 гонках Олимпийских игр!

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Александр Большунов феерично, волшебно, запредельно мощно закрыл лыжные соревнования мужчин на Олимпиаде в Пекине – убедительная победа в сокращенном марафоне (28 км вместо 50 км). 

Большунов говорит, что не считает себя королем лыж, но его статистика на Олимпиадах поражает: 9 медалей в 9 гонках. Без шансов для соперников: где бы Александр ни стартовал, он забирает медаль. 

Большунов участвовал в двух Олимпиадах.

В Пхенчхан-2018 он приехал на фоне болезни, которая в январе испортила весь цикл подготовки. «Высокая температура, что-то вроде острого фарингита. Пропил курс антибиотиков. Зря долго сами лечились, думали, все пройдет. Но в итоге все затянулось. Перелеты в больном состоянии пришлось делать. В итоге в Москве еще неделю пришлось провести. В больнице пять дней провел», – рассказывал Большунов. 

Тем не менее в Корее Александр взял 4 медали в 4 гонках

• Серебро в командном спринте

• Серебро в эстафете

• Серебро в марафоне – 50 км

• Бронза в личном спринте 

Спустя четыре года в Китае Большунов пропустил личный спринт, зато взял 5 медалей в остальных 5 гонках:  

• Золото в скиатлоне

• Золото в эстафете

• Золото в марафоне (28 км вместо 50) 

• Серебро на 15 классикой

• Бронза в командном спринте 

Итого: 3 золота, 4 серебра и 2 бронзы. 

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе еще после победы Большунова в скиатлоне сказала, что Большунов – величайший лыжник в российской истории: «В российской – однозначно, потому что таких крутых результатов у нас точно не было. Легков не стал чемпионом мира. Хочу, чтобы у Большунова это было маленьким началом большого будущего. Саша будет бегать долго. Это абсолютно точно». 

А после третьего золота дополнила мысль: «Большунов стал третьим королем лыж. Двое было в Советском Союзе. А Саша – первый в нашей новой России. Мы безумно счастливы». 

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко согласен: «Я очень сильно горжусь Сашей. Все эти золотые медали – результат нашей качественной работы с ним. Звание короля лыж теперь точно за Большуновым! Это никто не оспорит». 

Поздравил Большунова и норвежец Петтер Нортуг: «Всю почесть мира Большунову – он делает просвет фантастическим маневром. А потом ускоряется  Сегодня будет водка в отеле русских. Большунов так силен. Мы знаем, насколько хорош Крюгер, а Большунов так запросто от него уходит! Потрясающая гонка. Поздравляю Большунова – короля Олимпиады, он великолепен. Бьем поклон». 

Сам Большунов выступил скромнее: 

«Недосягаемый? Сегодня – может быть, но завтра уже наступает следующий день, нужно начинать все по новой. Будем стараться, дальше тренироваться, тем более еще есть куда стремиться.

Я хочу сказать спасибо нашей большой команде, спасибо сервису, который отработал все Олимпийские игры на 150% – я перед ними преклоняюсь, потому что в каждой гонке лыжи работали идеально.

Хочу сказать большое спасибо всем тренерам, которые вели и подсказывали по трассе, также своему тренеру – Юрию Викторовичу Бородавко. Мы все правильно сделали, подготовились к Олимпийским играм в лучшей форме. Также своим близким, родным хочу сказать спасибо, что переживают и всегда поддерживают».

Большунов в золотых ботинках после гонки и на пьедестале. Заслужил!

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Большунов выиграл третье золото Олимпиады, но не марафон. Король лыж?

Фото: REUTERS/Marko Djurica

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