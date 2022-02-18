Разборки в олимпийском Пекине
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Медальный зачет Олимпиады: бронза Ридзика в ски-кроссе – единственная медаль России в пятницу, остаемся на 9-м месте

Сергей Ридзик Сергей Ридзик
Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
Лыжи Лыжи

После вчерашних эмоциональных скачков пятница в Пекине (во всяком случае медальная, ведь впереди – короткая программа в парном фигурном катании и хоккейный полуфинал) прошла намного спокойнее. 5 комплектов в 3 видах спорта разыграны (плюс бронза Канады в керлинге у мужчин), расклад вверху такой:

Напоминаем про виджет – на него можно кликнуть и получить информацию о медалях каждой страны. Все обновляется в реальном времени, так что результаты всегда актуальны.

🥉 Единственную медаль пятницы для России взял Сергей Ридзик в ски-кроссе – бронза, как и в Пхенчхане 2018. Сегодняшнюю награду Сергей эмоционально посвятил первому тренеру и жене.

🥇🇳🇴 Благодаря золоту Йоханнеса Бо сборная Норвегия закрепила свое доминирование исторически: 15 золотых медалей – это рекорд зимних Игр. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане норвежцы взяли 14 золотых медалей. Столько же золотых наград было у Канады в Ванкувере-2010. В сумме у Норвегии теперь ошеломительные 34 медали. 

«Когда нечего считать, считаем 4-е места. Это стереотип, что России чего-то не хватает». Правильные слова Резцовой про Олимпиаду

Наше женское катание – самое сильное, но самое несчастное. Валиевой нужна тишина, Трусовой – время, а Щербаковой – право на праздник

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