«На встречу Валиевой было холодно смотреть, у меня пошли мурашки». Бах разнес Тутберидзе и ее штаб

Глава МОК грозит строгими мерами за допинг.

В пятницу глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел брифинг, в рамках которого ожидаемо столкнулся с большим количеством вопросов, касающихся допинг-скандала с участием Камилы Валиевой. В ответах Бах жестко прошелся по тренерскому штабу и окружению фигуристки.

Считает, что после выступления Камилу встречали с холодом, не уверен, что ее окружению можно доверять

«У меня очень большой опыт. Мне приходилось выслушивать много лжи и оправданий, когда ранее находили допинг. Его очень редко принимает просто сам спортсмен, всегда есть какие-то люди среди сопровождающих лиц, которые принимают в этом участие.

Роль сопровождающих лиц может быть разной: они могут как помогать, так и содействовать или, может быть, заставлять спортсменов принимать допинг. Проблема заключается в том, что на многих слушаниях спортсмены просто ничего не могли сказать. Я надеюсь, что спортсмены будут открыто об этом рассказывать. Будут показывать пальцем

Я видел, как ее [Валиеву] встречали самые близкие люди с холодом. Прошли мурашки по коже, мне было холодно смотреть. Вместо того, чтобы приободрить, пытаться помочь ей, вокруг нее была атмосфера холода. Если посмотреть на то, как люди из ее окружениях проявляли себя в жестах, то это были жесты отречения, неприятия, я смотрел по ТВ. Я целый вечер не мог отделаться от этого. Неужели можно быть настолько холодным к спортсменке?

Когда я прочитал комментарии (Александры) Трусовой, я подумал, что впечатление, которое сложилось вчера, не было таким уж неправильным. У меня нет уверенности, что ближайшее окружение Камилы заслуживает доверия , в связи с тем, что происходило в прошлом, и в связи с тем, что касается будущего», – заявил Бах.

А еще – пообещал максимально строгие меры

«Мы попросили провести расследование, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Мы верим WADA. Мы не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Говоря это, я имею в виду, что меры могут быть очень строгими», – добавил глава МОК.

О каких расследованиях речь?

С тренерским штабом Валиевой планируют разобраться в РУСАДА и, возможно, в WADA. Российское антидопинговое агенство уже инициировало расследование в отношении персонала спортсменки – кроме Тутберидзе с Камилой работают хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер Сергей Дудаков.

«В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 Общероссийских антидопинговых правилах и статьей 20.5.12 Кодекса, РАА «РУСАДА» инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки.

Цель данного расследования – выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», – сказано в заявлении РУСАДА.

Reuters сообщил, что этим все не ограничится: к делу может подключиться еще и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое намерено проверить взрослое окружение Валиевой. Но здесь пока без официальных заявлений.

«Подлецы и мерзавцы в этом МОК сидят». В России спич Баха не поняли

Есть сразу несколько эмоциональных реакций из Росиии.

«Мы разочарованы тем, что президент МОК плетет свои собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем публично представляет их как голос МОК. Это откровенно неуместно и неправильно», – возмутился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев добавил: «Да, Томас Бах – президент Международного олимпийского комитета, большой руководитель. Но он не детский психолог, оценивать эмоции тренера – не его уровень. Этери Тутберидзе нормально отреагировала на прокат в произвольной программе, пыталась понять, что же пошло не так».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова добавила еще больше эмоций: «Подлецы и мерзавцы в этом МОК сидят. Пусть сначала на себя посмотрят, а не на поведение окружения наших спортсменов».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков: «Ему не нравится жесткость наших тренеров, но все знают, что в спорте высоких достижений жесткость тренера – это залог побед учеников. И мы видим, что ученики добились побед. Томас Бах – весьма и весьма авторитетный человек в мировом спорте. Возглавляет олимпийский комитет международный, поэтому мы, конечно, с уважением относимся к его мнению, но мы и необязательно с ним соглашаемся».

«Хочу поблагодарить тренеров, штаб, фигуристок, всех олимпийцев по всем видам. Комментарии – дело личное. Когда президент МОК говорит как глава организации, то, я считаю, слова должны быть более сдержанными. По телевизионной трансляции давать оценку тренеру и спортсмену по меньшей мере дискуссионно», – сказал министр спорта России Олег Матыцин.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Matthew Stockman; РИА Новости/Григорий Сысоев