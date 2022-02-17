«Вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира». Ярость в эфире «России» после проката Валиевой

Цитаты дня.
Произвольная программа в женском одиночном катании на «России 1» проходила под комментарий Ирины Слуцкой и Андрея Журанкова – и до проката Камилы Валиевой они были очень оптимистичны: ведь при успешном выступлении у россиянок было бы сразу три медали.
Слуцкая: «То есть у нас точно две медали! Уже!»
Журанков: «У нас, можно сказать, три медали».
Слуцкая: «Нет, сплюньте. Не будем перепрыгивать. Конечно, мы верим, что Камила сейчас соберется и тоже нам покажет высший пилотаж. Но две медали у нас уже есть».
Журанков: «Из-за всей юридической сложности этот турнир уже уникальный в истории фигурного катания, мы уже об этом говорили. Не знаем, каким он будет зафиксирован в истории. Давайте не про медали».
Слуцкая: «Мы точно знаем, что переживаем за Камилу».
Журанков: «Два победных проката мы уже увидели».
А дальше...
Валиева провалила произвольную и в слезах уходила со льда. Уже тогда казалось, что она может выпасть и из тройки.
Журанков: «Вы сами все видели, дорогие друзья. Извините за это, но… Уважаемые спортивные чиновники, вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира. Вы уничтожили самую яркую фигуристку мира. Более талантливого ребенка в фигурном катании еще не рождалось. Ей 15 лет. То, через что прошла Валиева, никто не проходил никогда».
Разве что Костнер, которая близка по истории. Ее незаслуженно дисквалифицировали из-за бойфренда, которого она защищала. То, что устроили здесь на Олимпиаде с Валиевой – форменное… Не знаю что. И не хочу говорить».
Слуцкая: «Не могу говорить. У меня просто текут слезы. Ну, это невозможно».
Журанков: «Это была не Валиева, мы понимаем. И это был худший прокат даже по отношению к тренировкам. Все аплодируют, но она была не похожа сама на себя».
Слуцкая: «Если спросят, кто герой этой Олимпиады, то скажу: «Камила». Выдержать такой прессинг! Не давать ребенку спать полночи из-за этих судов, таскать ее везде, эта пресса. Извините, буду груба. Эти здоровые мужики, которые ее преследовали! Маленькой девочке кидали в спину нелицеприятные слова!
Она была не похожа на себя, мы все это прекрасно понимаем. Будем честными: невозможно пройти то, что она прошла. И все равно вышла, боролась, старалась. Ее просто сломали психологически. Они сделали то, что хотели. К сожалению. Не может она все это преодолеть».
Журанков: «Есть железное правило женского одиночного катания на Олимпийских играх. Фаворит никогда не выигрывает. Единственный случай за последнее время – Ким Ен А. Но там было два фаворита. И многие ставили на Мао Асаду. Это единственный случай. До этого Катарина Витт в 1988-м».
Слуцкая: «Счастлива, что Аня Щербакова сломала эту историю. Мне сейчас так больно, обидно. Не представляю, что сейчас чувствует Камила. Трудно будет продержаться еще четыре года».
После объявления о том, что Валиева четвертая
Слуцкая: «Боже, какой кошмар! Ну сейчас отвяжетесь от нее наконец-то? Ужас».
У наших фигуристок – золото и серебро на Олимпиаде-2022, но это самое грустное награждение в истории (даже грустнее, чем у Загитовой с Медведевой)
Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel, Eloisa Lopez, Phil Noble
Комментарии