«Вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира». Ярость в эфире «России» после проката Валиевой

Цитаты дня.

Произвольная программа в женском одиночном катании на «России 1» проходила под комментарий Ирины Слуцкой и Андрея Журанкова – и до проката Камилы Валиевой они были очень оптимистичны: ведь при успешном выступлении у россиянок было бы сразу три медали.

Слуцкая: «То есть у нас точно две медали! Уже!»

Журанков: « У нас, можно сказать, три медали ».

Слуцкая: «Нет, сплюньте. Не будем перепрыгивать. Конечно, мы верим, что Камила сейчас соберется и тоже нам покажет высший пилотаж. Но две медали у нас уже есть».

Журанков: «Из-за всей юридической сложности этот турнир уже уникальный в истории фигурного катания, мы уже об этом говорили. Не знаем, каким он будет зафиксирован в истории. Давайте не про медали».

Слуцкая: «Мы точно знаем, что переживаем за Камилу».

Журанков: «Два победных проката мы уже увидели».

А дальше...

Валиева провалила произвольную и в слезах уходила со льда. Уже тогда казалось, что она может выпасть и из тройки.

Журанков: «Вы сами все видели, дорогие друзья. Извините за это, но… Уважаемые спортивные чиновники, вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира . Вы уничтожили самую яркую фигуристку мира. Более талантливого ребенка в фигурном катании еще не рождалось. Ей 15 лет. То, через что прошла Валиева, никто не проходил никогда».

Разве что Костнер, которая близка по истории. Ее незаслуженно дисквалифицировали из-за бойфренда, которого она защищала. То, что устроили здесь на Олимпиаде с Валиевой – форменное… Не знаю что. И не хочу говорить».

Слуцкая: «Не могу говорить. У меня просто текут слезы. Ну, это невозможно».

Журанков: «Это была не Валиева, мы понимаем. И это был худший прокат даже по отношению к тренировкам. Все аплодируют, но она была не похожа сама на себя».

Слуцкая: «Если спросят, кто герой этой Олимпиады, то скажу: «Камила». Выдержать такой прессинг! Не давать ребенку спать полночи из-за этих судов, таскать ее везде, эта пресса. Извините, буду груба. Эти здоровые мужики, которые ее преследовали! Маленькой девочке кидали в спину нелицеприятные слова!

Она была не похожа на себя, мы все это прекрасно понимаем. Будем честными: невозможно пройти то, что она прошла. И все равно вышла, боролась, старалась. Ее просто сломали психологически. Они сделали то, что хотели. К сожалению . Не может она все это преодолеть».

Журанков: «Есть железное правило женского одиночного катания на Олимпийских играх. Фаворит никогда не выигрывает. Единственный случай за последнее время – Ким Ен А. Но там было два фаворита. И многие ставили на Мао Асаду. Это единственный случай. До этого Катарина Витт в 1988-м».

Слуцкая: «Счастлива, что Аня Щербакова сломала эту историю. Мне сейчас так больно, обидно. Не представляю, что сейчас чувствует Камила. Трудно будет продержаться еще четыре года».

После объявления о том, что Валиева четвертая

Слуцкая: «Боже, какой кошмар! Ну сейчас отвяжетесь от нее наконец-то? Ужас».

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel, Eloisa Lopez, Phil Noble