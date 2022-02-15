Медальный зачет Олимпиады: Россия взяла две награды, но опустилась на 9-е место. Норвегия отрывается

На Олимпиаде-2022 завершился жаркий вторник. В общем зачете начинает вырисовываться четкая картина

Напоминаем про новый виджет – на него можно кликнуть и получить информацию о медалях каждой страны. Все обновляется в реальном времени, так что результаты всегда актуальны.

🇷🇺Сегодня Россия заработала две медали – по одному серебру и бронзе. Это не помогло остаться на восьмом месте: теперь с пятью золотыми нас обогнала и Швейцария. А вот по количеству медалей все по-прежнему неплохо – 20. Впереди только Норвегия с космическими 26-ю.

🥈Конькобежцы взяли серебро в командной гонке: Руслана Захарова, Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и запасного Александра Румянцева смогла остановить лишь мощная Норвегия. Радостно за Захарова – теперь он призер в двух разных видах: в Сочи он выигрывал золото как шорт-трекист.

🥉России стала третьей в биатлонной эстафете. Мы почти всю гонку лидировали и перед последней стрельбой довели преимущество до минуты. Но там совсем не повезло Латыпову: он сделал пять промахов и из-за ушел на два штрафных круга.

❤️Бронза тоже хорошо – так что поддержать Эдуарда можно вот здесь.

🏂 Анастасия Таталина была очень близка к бронзе в слоупстайле, но на последней попытке все же вылетела из призовой тройки. Анастасия не согласна – и считает, что ее просто засудили.

🎿Бобслеист Ростислав Гайтюкевич вчера сам не мог поверить, что после двух попыток добрался до тройки, но теперь все вернулось на круги своя. Ростислав опустился на 8-е место.

🥌Мужская сборная России по керлингу тоже не осилила Норвегию – 5:12. У девушек первая победа на турнире – досрочные 11:5 против Китая.

⛸На некоторое время затих скандал имени Камилы Валиевой: откатала со степ-аутом на тройном акселе. Анна Щербакова все исполнила чисто и поставила рекорд сезона – и это еще один повод для гордости. Александра Трусова упала с тройного акселя – но все еще впереди.

🏅В медальном зачете уверенно лидирует Норвегия. Отрыв от идущей следом Германии – в целых три золота. Интрига все еще жива?

Или нет?

Игра: назовите все страны, которые участвуют в Олимпиаде

Фото: REUTERS/Phil Noble