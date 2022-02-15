Уникальное достижение Захарова – медали Игр в разных видах: после золота Сочи-2014 сменил шорт-трек на коньки (в 30 лет!) и взял серебро Пекина

Так в России не делал еще никто.

Россия взяла серебро в командном преследовании у конькобежцев. Квартет в составе Даниила Алдошкина, Александра Румянцева, Сергея Трофимова и Руслана Захарова вышел в финал с олимпийским рекордом (обогнали США), но все-таки уступил золото норвежцам.

Для Захарова эта награда особенная: он стал первым россиянином, завоевавшим олимпийскую медаль и в шорт-треке, и в конькобежном спорте.

«Могу задать себе вопрос: «Какого черта ты решил это сделать только в 30 лет?». Я хочу, чтобы люди не боялись, не стеснялись, чтобы понимали – нужно пробовать реализовать себя в других видах, если хочется. Не надо бояться», – радовался Руслан после яркой победы в полуфинале.

Захаров брал эстафетное золото в Сочи-2014, пришел в коньки, чтобы попробовать себя в масс-стартах

Захаров ушел из шорт-трека в 2017 году в статусе олимпийского чемпиона Сочи (выиграл эстафету вместе с Виктором Аном, Семеном Елистратовым и Владимиром Григорьевым). Но спортивную карьеру не завершил и все-таки решился попробовать себя в коньках – больше всего надеялся на масс-старты.

«На самом деле я давно вынашивал идею попробовать себя на длинной дорожке, – говорил Руслан «Известиям». – А когда по итогам прошедшего сезона я был переведен в резерв сборной команды по шорт-треку, понял: время пришло, нужно что-то менять».

Сначала столкнулся с трудностями, удивился, что взяли в подготовительную группу на Пекин-2022

Олимпиаду в Пхенчхане Руслан пропустил, а вот уже перед Пекином Руслан ждал медалей – тогда же рассказал «Ведомостям» о трудностях, с которыми столкнулся в новом для себя виде:

«Поначалу я думал, что за счет прежних навыков буду лучше многих, но, когда проиграл штук 20 масс-стартов, понял – все сложнее. Во-первых, из шорт-трека пришел не я один. Во-вторых, у многих опыт гонок на роликах с такой же контактной борьбой. Только сейчас стал лучше разбираться и ориентироваться. В трех масс-стартах из четырех на Кубке мира был на подиуме, один раз пятым – ни разу не выиграл, да, но хотя бы стабильность».

Захаров вообще удивился, что его взяли в одну из подготовительных олимпийских групп:

«Я рискнул. Хорошо, что шорт-трек и конькобежный спорт в одной федерации – мне нашли место, я прижился, пустил корни. Вообще удивляюсь, что меня за 10 месяцев до Олимпиады взяли в одну из групп, которая готовилась к Играм. Я сам, будучи тренером сборной, никого бы так не брал!

Это была авантюра, сто процентов. Но все удалось – возможно, потому, что шорт-трек был уже где-то здесь (показывает на горло), и я даже квалифицировался в Пхенчхан – должен был выступать в масс-старте, но не попал в список приглашенных (из-за допинг-скандала состав российской команды утверждал МОК. – Sports.ru)».

Но теперь понятно: все это было точно не зря.

Фото: REUTERS/Phil Noble, Susana Vera; Gettyimages.ru/Paul Gilham, Dean Mouhtaropoulos