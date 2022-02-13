Медальный зачет Олимпиады: Россия выиграла сразу 4 награды и поднимается, Норвегия – безусловный лидер

Девятый день Олимпиады-2022 – один из лучших для России в Пекине. Точно можно радоваться, изучая медальный зачет.

Напоминаем про новый виджет – на него можно кликнуть и получить информацию о медалях каждой страны. Все обновляется в реальном времени, так что результаты всегда актуальны.

🥇 Главная победа дня – золото в лыжах в мужской эстафете. Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов – олимпийские чемпионы. И все внесли большой вклад: Червоткин мастерски оторвался, Большунов упрочил отрыв, Спицов сохранил дистанцию, Устюгов никого не подпустил. Побед в мужских эстафетах на Олимпиаде не было 42 года.

🥈 Константин Ивлиев забрал серебро в шорт-треке на дистанции в 500 метров. Он точно не был очевидным фаворитом, но уже по ходу заездов поразил всех стартовым ускорением – выглядело монструозно, учитывая его высокий рост. Для Ивлиева это лишь первая Олимпиада в карьере, так что результат для дебюта просто фантастический.

🥉 Эдуард Латыпов вырвал бронзу в гонке преследования в биатлоне. Сначала быстро добрался до высоких позиций, неплохо выглядел по скорости и стабильно закрывал мишени, хотя казалось, что при таком ветре без штрафных кругов пройти невозможно. Дополнительная красота медали – финальный отрезок, когда Латыпов справился с атаками итальянца Хофера. Ура!

🥉 Ангелика Голикова добавила бронзу на конькобежной 500-метровке. Сама недовольна – была одним из фаворитов, очевидно, что надеялась на золото. Хотя для нас ее медаль бесконечно ценна, учитывая, как у россиян все сложно складывается в конькобежном спорте.

Норвегия вырывается в лидеры без соседства: биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн принесла девятую золотую в общую копилку.

По общему количеству медалей Норвегия сохраняет первое место (21), Россия – на второй позиции (17).

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson